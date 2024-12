Lufthansa Technik investe in una nuova sede in Portogallo

Lufthansa Technik informa: “La costruzione di una nuova struttura circa 35 chilometri a sud di Porto amplierà ulteriormente le capacità di Lufthansa Technik per la riparazione di engine parts and aircraft components, in linea con la strategia aziendale. Il futuro impianto di Lufthansa Technik Portugal dovrebbe essere completato entro la fine del 2027 e sarà dotato delle ultime tecnologie nella MRO (maintenance, repair and overhaul) industry. L’azienda creerà oltre 700 posti di lavoro per i quali i candidati interessati potranno presentare domanda già dall’anno prossimo. Lufthansa Technik ha recentemente acquisito la proprietà di 230.000 metri quadrati nel “Lusopark” business park in Santa Maria da Feira e ha riconosciuto la firma del contratto di acquisto insieme ai rappresentanti della politica e dell’economia in Portogallo”.

“Oggi inizia un nuovo capitolo per Lufthansa Technik: per la prima volta nella storia dell’azienda, stiamo costruendo e aprendo una nostra sede in Portogallo. È un grande piacere essere stati accolti a braccia aperte qui a Santa Maria da Feira”, ha affermato Harald Gloy, Chief Operating Officer, Lufthansa Technik. “Lufthansa Technik sta perseguendo ambiziosi obiettivi di crescita e vogliamo espandere ulteriormente la nostra posizione di leader di mercato globale nel settore MRO in futuro. Ecco perché abbiamo già iniziato ad espandere le nostre capacità aggiungendo sedi strategicamente importanti alla nostra rete globale, per garantire che continueremo a soddisfare al meglio le aspettative dei nostri oltre 800 clienti internazionali in futuro”.

I team di Lufthansa Technik hanno lavorato per diversi mesi per trovare la sede ideale per questo investimento multimilionario in euro.

“Siamo convinti che Santa Maria da Feira sia la scelta perfetta. Qui verranno create grandi cose: per la regione, per Lufthansa Technik e per i nostri dipendenti e clienti. Questo investimento è anche un segno dell’impegno di Lufthansa Group nei confronti del Portogallo”, ha continuato Harald Gloy.

“La cooperazione con il governo portoghese, rappresentato dalla trade and investment agency AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal), e con la città di Santa Maria da Feira, è stata estremamente collaborativa: entrambe le organizzazioni hanno fornito a Lufthansa Technik un forte supporto in un processo intensivo”, prosegue Lufthansa Technik.

Il ministro dell’economia portoghese, Pedro Reis, ha riconosciuto l’importanza del progetto per il paese: “Questo significativo investimento di Lufthansa Technik in Portogallo, che crea più di 700 posti di lavoro, è molto gradito. Rappresenta un ulteriore passo verso la reindustrializzazione del nostro paese e dimostra la forte fiducia nelle nostre infrastrutture nazionali e nel capitale umano, in particolare nei nostri ingegneri e tecnici altamente qualificati nel settore aeronautico. Dimostra inoltre che stiamo adottando le misure giuste per attrarre investimenti esteri, che contribuiranno a promuovere la crescita dell’economia portoghese. Portogallo e Germania insieme, attraverso progetti strategici e alleanze come questo, possono certamente aiutare l’Europa ad accelerare la sua crescita sostenibile verso un futuro più audace per le nostre economie e aziende”.

Ricardo Arroja, Chairman & CEO of the Portuguese economic development AICEP, ha affermato: “Siamo lieti della decisione di Lufthansa Technik di localizzare la sua nuova industrial facility for the repair of engine parts and aircraft components in Portogallo. Lufthansa Technik è un attore mondiale rinomato per il suo ruolo nel settore dell’aviazione. L’industria aerospaziale in Portogallo è in ascesa, poiché il nostro paese ospita ora un numero crescente di attori chiave del settore, contribuendo a un ciclo di produzione completo, che spazia dallo sviluppo alla produzione e alla revisione. Le capacità e il know-how che Lufthansa Technik porterà in Portogallo con questa nuova struttura aumenteranno la competitività del nostro paese per il settore dell’aviazione in Europa e contribuiranno a consolidare il gruppo. AICEP rimane impegnata a supportare Lufthansa Technik durante le diverse fasi del ciclo di vita del progetto e a garantire che la cooperazione tra tutte le parti rimanga di successo. Willkommen, Lufthansa Technik!”

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Lufthansa Technik nel comune di Santa Maria da Feira”, ha affermato Amadeu Albergaria, Mayor of Santa Maria da Feira. “Questo investimento è anche un impegno per il futuro della regione e del paese, creando posti di lavoro specializzati, rafforzando la comunità economica e aggiungendo valore. Restiamo a vostra completa disposizione per accompagnare da vicino questo progetto su larga scala, poiché siamo convinti che sarà una forza trainante per lo sviluppo economico e sociale di tutta la nostra regione”.

“Criteri importanti per la scelta della sede sono stati la posizione del Portogallo nell’Unione Europea e le political framework conditions stabili. Altrettanto importanti: la buona infrastruttura e l’attraente mercato del lavoro in particolare. Lufthansa Technik istituirà un training center a Santa Maria da Feira nel prossimo anno per formare i futuri dipendenti di Lufthansa Technik Portugal, in modo che la produzione possa iniziare al completamento della nuova struttura di 54.000 metri quadrati.

I primi lavori per la nuova sede saranno pubblicizzati online nelle prossime settimane. Le posizioni ricercate includono mechanics, electronics technicians, engineers, process and human resources managers (di tutti i sessi, ovviamente). Ulteriori informazioni saranno disponibili a tempo debito sul sito web di Lufthansa Technik Portugal e su LinkedIn. Il trasferimento della proprietà dell’immobile a Santa Maria da Feira è ancora soggetto a condizioni, come le planning decisions da parte del comune”, conclude Lufthansa Technik.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – Photo Credits: Lufthansa Technik)