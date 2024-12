Air India rende noto un ordine per 100 aeromobili Airbus e un services contract

Air India, di proprietà di Tata Group, ha ufficialmente rivelato gli ordini effettuati in precedenza per 10 A350 widebody e 90 single-aisle A320 Family aircraft. Inoltre, ha selezionato il Flight Hour Services-Component (FHS-C) di Airbus per la sua crescente A350 fleet.

“L’ultimo ordine di aeromobili, che è già incluso nel portafoglio ordini 2024 di Airbus, si aggiunge ai 40 aeromobili A350 e ai 210 aeromobili A320 Family ordinati da Air India nel 2023. Il portafoglio ordini totale di Air India per gli aeromobili Airbus è ora di 344 velivoli, con sei A350-900 già consegnati.

Il FHS-C services package contribuirà a ottimizzare le performance e l’affidabilità della crescente flotta A350 di Air India. Questo contratto conferma la posizione di Airbus come il più grande A350 power-by-the-hour maintenance service provider al mondo.

Gli ordini di aeromobili e servizi fanno parte del programma di modernizzazione della flotta in corso di Air India“, afferma Airbus.

Natarajan Chandrasekaran, Chairman, Tata Sons and Air India, ha affermato: “Con la crescita dei passeggeri in India che supera quella del resto del mondo, la sua infrastruttura in significativo miglioramento e una popolazione giovane ambiziosa che sta diventando sempre più globale, vediamo un chiaro caso per Air India di espandere la sua futura flotta oltre gli ordini fermi per 470 aeromobili piazzati l’anno scorso. Questi 100 aeromobili Airbus aggiuntivi aiuteranno a posizionare Air India sulla strada verso una maggiore crescita e contribuiranno alla nostra missione di trasformare Air India in una compagnia aerea di livello mondiale, che collega l’India a ogni angolo del mondo”.

“Avendo assistito personalmente alla formidabile crescita del settore dell’aviazione indiana negli ultimi mesi, sono lieto di vedere Air India rinnovare la sua fiducia in Airbus con questo ordine aggiuntivo per la nostra famiglia A320 e per gli aeromobili A350”, ha affermato Guillaume Faury, CEO di Airbus. “Attraverso questa partnership continua, ci impegniamo a supportare il successo del “Vihaan.AI” transformation plan di Air India, sotto la visione e la leadership di Tata”.

“Air India ha avviato le sue operazioni con l’A350 a gennaio 2024. Ha segnato l’entrata in servizio di questo aeromobile widebody Airbus nel mercato indiano.

L’A350 è l’aeromobile widebody più moderno ed efficiente al mondo e il long range leader nella categoria da 300-410 posti, volando in modo efficiente su qualsiasi settore, dalle rotte a corto raggio a quelle a lunghissimo raggio, fino a 9.700 nm. Il suo clean sheet design include state-of-the-art technologies, aerodinamica, materiali leggeri e motori di ultima generazione, che insieme offrono un vantaggio del 25% in termini di consumo di carburante, costi operativi ed emissioni di CO2, nonché una riduzione del rumore del 50% rispetto agli aeromobili della generazione precedente.

L’A321neo è il membro più grande della best-selling A320neo Family di Airbus, offrendo range e performance senza pari. Incorporando motori di nuova generazione e Sharklets, l’A321neo offre una riduzione del rumore del 50% e oltre il 20% di risparmio di carburante e riduzione di CO2 rispetto agli aeromobili single-aisle della generazione precedente, massimizzando al contempo il comfort dei passeggeri nella single-aisle cabin più ampia del cielo”, prosegue Airbus.

“Airbus Flight Hour Services (FHS) è un comprehensive material & maintenance service basato su un contractual fixed hourly-rate payment. FHS-C fornirà ad Air India fully integrated component services, tra cui on-site stock a Delhi. Fornirà inoltre alla compagnia aerea l’accesso agli Airbus mutualised regional spares pools, nonché repair and engineering services per un’ampia gamma di replaceable parts. I livelli di servizio garantiti e il component engineering expertise di FHS-C consentiranno ad Air India di beneficiare della massima disponibilità degli aeromobili e di risparmi sugli operating maintenance cost”, conclude Airbus.

