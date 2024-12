News Brevi – 09.12.2024

INSEDIATO IL NUOVO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ENAC – Enac informa: “Si è insediato lo scorso 6 dicembre, il nuovo Collegio dei revisori dei conti Enac, organo deputato al controllo sulle attività dell’Ente, nominato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Sen. Matteo Salvini, con la seguente composizione: dott.ssa Serena Lamartina Presidente del Collegio, dott.ssa Antonella Bientinesi e dott. Matteo Adinolfi, componenti del Collegio”. Il Presidente Pierluigi Di Palma: “Ringrazio innanzitutto il precedente Collegio per l’egregio lavoro svolto e rivolgo un caloroso benvenuto ai nuovi componenti, certo che con la loro professionalità e competenza contribuiranno allo svolgimento efficiente e trasparente delle attività dell’Enac, a favore dello sviluppo e dell’equa competitività del settore dell’aviazione civile, garantendo la sicurezza del volo, la tutela dei diritti e la qualità dei servizi nel rispetto dell’ambiente e con una visione di innovazione tecnologica”.

IL QATAR AIRWAYS STUDENT CLUB CELEBRA IL TRAGUARDO DEI QUATTRO ANNI CON LA EDUCATE A CHILD CAMPAIGN – Il Qatar Airways Student Club programme celebra il suo quarto anniversario collaborando con l’ente benefico Education Above All. Questa nuova iniziativa vedrà Qatar Airways donare $10 a Education Above All, per ogni prenotazione effettuata da un membro dello Student Club. Gli studenti dovranno prenotare con il loro codice promozionale dedicato dal 5 al 16 dicembre 2024. Education Above All è l’organizzazione non-profit fondata da Her Highness Sheikha Moza bint Nasser, Chairperson and Founder of Education Above All Foundation. Education Above All promuove l’accesso equo all’istruzione e un cambiamento positivo, sostenibile e inclusivo in tutte le comunità. Il Chief Commercial Officer di Qatar Airways, Mr. Thierry Antinori, ha affermato: “Sono lieto e orgoglioso che Qatar Airways sia in grado di celebrare questo anniversario dello Student Club in modo così significativo. Siamo orgogliosi di essere la migliore compagnia aerea al mondo non solo per i nostri aeromobili e servizi, ma anche perché ci preoccupiamo delle persone e delle organizzazioni che supportiamo. Non ho dubbi che il milione di iscritti al nostro Student Club programme condividerà la soddisfazione che provo io sapendo che le loro prenotazioni avranno un impatto così positivo sulle generazioni future. Insieme possiamo fare la differenza”. Student Club è supportato dal Privilege Club di Qatar Airways e offre una serie di vantaggi ai soci, come: Tariffe speciali sui voli; Franchigia bagaglio aggiuntiva; Flessibilità di modifica della data; Possibilità di aggiungere compagni di viaggio e risparmiare insieme con il Companion Pass; Privilege Club tier upgrade come regalo di laurea; Wi-Fi gratuito a bordo. Per maggiori informazioni su Student Club, visitare: https://www.qatarairways.com/en-qa/Privilege-Club/student-club-join-now.html.

EMIRATES PREVEDE UN NUMERO RECORD ID PASSEGGERI DURANTE LE FESTE – Emirates informa: “Emirates consiglia ai clienti di pianificare attentamente i propri viaggi questo dicembre, poiché i numeri delle partenze durante il mese festivo sono significativamente più alti rispetto allo scorso anno. L’anno scorso, oltre 75.000 clienti Emirates partivano ogni giorno dal Dubai International Airport, ma nel 2024 questi numeri sono aumentati fino a 89.000 in alcuni giorni, con un aumento di quasi il 20%. I giorni più trafficati per le partenze dei clienti Emirates sono previsti dal 12 al 15 dicembre, dal 20 al 22 dicembre appena prima di Natale, mentre il 27, 28 e 29 dicembre appena prima di Capodanno sono previsti anche più di 88.000 partenze di clienti al giorno. Si consiglia ai clienti Emirates di arrivare in aeroporto fino a 3 ore prima di un volo e di prendere nota dell’orario di imbarco per assicurarsi di raggiungere il gate di partenza in tempo. I viaggiatori possono usufruire di una vasta gamma di opzioni di check-in e deposito bagagli, da Emirates City Check In & Travel Store, alle aree di check-in di First e Business Class recentemente rinnovate presso Dubai International Airport, ai servizi di check-in privati e alle strutture di check-in da remoto”. “Emirates consiglia di scaricare l’app Emirates per avere i dettagli del volo a portata di mano. I clienti Emirates possono depositare i bagagli in aeroporto la sera prima del viaggio senza alcun costo. I clienti in partenza da Dubai possono effettuare il check-in anticipato e depositare i bagagli 24 ore prima della partenza, o 12 ore prima della partenza se volano verso gli Stati Uniti. Quindi, più vicino all’orario di partenza, i clienti possono recarsi direttamente alla immigration area in aeroporto. Risparmia tempo in aeroporto e fai il check-in presso l’Emirates City Check in and Travel Store in ICD Brookfield Place, Dubai International Financial Centre (DIFC). Chi inizia il proprio viaggio da Ajman può anche usufruire del City Check-in 24 ore su 24 presso il terminal centrale degli autobus di Ajman. I clienti Emirates possono anche scegliere di effettuare il check-in a casa a Dubai e Sharjah. I clienti possono scegliere di utilizzare i chioschi self check-in di Emirates in aeroporto se non hanno già effettuato il check-in online. Al Dubai International Airport le aree di check-in di Emirates First e Business Class sono state rinnovate, offrendo un’area tranquilla per il check-in. Emirates chiede ai clienti di essere vigili mentre preparano i bagagli e di seguire le procedure per gli articoli vietati. I clienti devono prendere nota delle regole, come i power bank ammessi nel bagaglio a mano ma non nel bagaglio registrato. I clienti che desiderano risparmiare ancora più tempo possono prenotare lo shopping Duty-Free su EmiratesRED.com e accedere a prodotti Duty-Free esclusivi, che vengono poi consegnati al loro posto in volo. Le People of Determination possono accedere al supporto dedicato da parte del personale qualificato di Emirates e dell’aeroporto quando viaggiano durante il periodo festivo”, conclude Emirates.

EASYJET PRENDE IL VOLO IN MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR 2024 – easyJet informa: “easyJet e la sua flotta di iconici aerei della A320 Family si sono uniti al gioco definitivo per gli amanti dell’aviazione: Microsoft Flight Simulator 2024. Il simulatore è disponibile per Xbox Series X|S, PC Windows, Steam e con Xbox Game Pass, inclusi Xbox Cloud Gaming e PC Game Pass. Presenta la famiglia di aeromobili A320 di easyJet, tra cui A319, A320, A320neo e A321neo, completa dell’inconfondibile livrea arancione della compagnia aerea, consentendo ai giocatori di provare a volare per la prima volta con gli aeromobili easyJet. Gli appassionati di aviazione di tutto il mondo potranno provare cosa significa stare ai comandi della flotta di aeromobili moderni di easyJet in Microsoft Flight Simulator 2024 e farli volare verso destinazioni attraverso la rete della compagnia aerea di oltre 1.000 rotte verso 160 destinazioni in 37 paesi, che si estendono dall’Europa al Nord Africa”. Il capitano David Morgan, Chief Operating Officer di easyJet, ha commentato: “Siamo entusiasti di far parte della community di Microsoft Flight Simulator, che non è solo una fantastica opportunità per noi di condividere la nostra passione per il volo con i giocatori di tutto il mondo, ma qualcosa che speriamo aiuterà a ispirare la prossima generazione di piloti e appassionati di aviazione”.

QANTAS FREIGHTSI PREPARA A CONSEGNARE LE MERCI PER IL NATALE E SVELA IL “SANTA’S FREIGHT” – Qantas Group informa: “Mentre gli australiani stilano le loro liste della spesa natalizia, Qantas Freight sta svelando un aereo “Santa’s Freight” decorato appositamente, mentre si prepara a consegnare oltre 50.000 tonnellate di merci domestiche e internazionali per l’intensa stagione festiva. Quest’anno si prevede che i volumi di Qantas Freight per il periodo natalizio saliranno del 5% rispetto allo scorso anno, poiché lo shopping online continua a crescere. Qantas Freight potenzierà le sue operazioni per far arrivare i regali sotto l’albero e gli ingredienti sulle tavole in tempo per Natale. La flotta di aerei cargo volerà per circa 550 ore aggiuntive sulla rete domestica a novembre e dicembre, equivalenti a 23 giorni di volo di 24 ore. Ulteriori giorni di operatività in tutta la flotta aggiungeranno 3.000 tonnellate di capacità domestica, l’equivalente di far volare 12.000 renne adulte verso città e porti regionali in tutta l’Australia. Per celebrare la stagione festiva, uno dei sei A321 Freighter di Qantas Freight è stato dipinto con una nuova livrea “Santa’s Freight”. La livrea celebra la stagione e annuncia le tonnellate di pacchi, posta e cibo australiano trasportati con Qantas Freight durante il picco natalizio”. Igor Kwiatkowski, Executive Manager, Qantas Freight, ha affermato: “Mentre Babbo Natale e i suoi elfi si preparano a far volare i regali per i bambini in tutto il mondo, Qantas Freight è stata impegnata a preparare la nostra flotta di freight sleighs per il picco natalizio. Abbiamo aumentato le ore di volo e avremo più supporto, capacità extra e il nostro aereo ‘Santa’s Freight’ per consegnare più di 50 milioni di chili di merci questo Natale”. “Qantas Freight trasporta merci in tutto il mondo con cinque international freighters e nel passenger aircraft belly space nei network di Qantas e Jetstar. Qantas Freight opera anche 20 domestic freighters, tra cui una core fleet di 12 dedicated freighters per il partner principale Australia Post, che aumenterà a 16 durante questo periodo natalizio. Si prevede che la sola domestic freighter fleet percorrerà più di 11 milioni di chilometri quest’anno, l’equivalente di circa 745 viaggi da Hobart al Polo Nord. Nei giorni più affollati che precedono Natale, in tutta la rete globale, Qantas Freight trasporterà circa 1 milione di chilogrammi di merci al giorno, ovvero circa il 70% in più rispetto al suo consueto carico giornaliero”, conclude Qantas Group.

JETBLUE RICONOSCIUTA COME “BEST ECONOMY CLASS” DA THE POINTS GUY – JetBlue ha annunciato oggi di essere stata riconosciuta da The Points Guy con un TPG Award for Best Economy Class tra le U.S. airlines, incluso il suo transatlantic service. Questa è la quinta volta che JetBlue vince il premio e segna l’ottavo TPG Award della compagnia aerea dal 2018. Questi premi riconoscono l’eccellenza nel settore dei viaggi, come stabilito dall’apprezzato staff editoriale di The Points Guy. “Con i viaggi che quest’anno hanno raggiunto un livello record, i consumatori sono ansiosi di trovare compagnie che rendano ogni fase del viaggio più facile e piacevole”, ha affermato Brian Kelly, fondatore di The Points Guy. “Le compagnie che celebriamo quest’anno non solo soddisfano queste aspettative elevate, ma le superano di gran lunga, con programmi e offerte in tutto il mondo che rendono la pianificazione, la prenotazione e il volo più facili che mai”. “I concorrenti hanno provato più e più volte a replicare l’esperienza JetBlue, ma i clienti sanno che il nostro eccezionale prodotto di bordo, abbinato allo straordinario servizio dei nostri membri dell’equipaggio, è davvero difficile da eguagliare”, ha affermato Jayne O’Brien, JetBlue’s head of marketing and customer support. “Essere riconosciuti da The Points Guy, un nome di fiducia nel settore dei viaggi, rafforza il nostro impegno nel fornire un servizio eccellente a tariffe basse e dimostra che l’esperienza che forniamo ai clienti in cerca di viaggi, anche in Europa, supera quella di altri vettori. Andando avanti, siamo entusiasti di continuare a introdurre nuovi prodotti e vantaggi che i nostri clienti amano”. I TPG Awards 2024 sono in evidenza sul sito web di The Points Guys all’indirizzo www.thepointsguy.com/awards.

L’EU-JAPAN AVIATION PARTNERSHIP PROJECT AFFRONTA LE SFIDE E LE OPPORTUNITA’ DELL’AVIAZIONE DI DOMANI – EASA informa: “Nell’ultimo anno e mezzo, l’European Union e il Giappone hanno dato seguito allo spirito di cooperazione instaurato con L’EU-Japan Aviation Partnership Project (APP) nel giugno 2023. Da allora, il numero di scambi su argomenti come Innovative Aerial Systems, sustainable aviation, safety management e molti altri è aumentato in modo significativo. Con la partecipazione del Service for Foreign Policy Instruments (FPI) della European Commission e dei partner del settore, l’European Union Aviation Safety Agency (EASA) e la Japan Civil Aviation Bureau (JCAB) hanno organizzato un evento di chiusura a Tokyo il 4 dicembre, per fare il punto sui risultati ottenuti nell’ambito di questo FPI-supported project. Lo scambio di opinioni di esperti in settori tecnologici in rapida evoluzione è essenziale affinché le autorità sviluppino politiche e normative che ne facilitino l’implementazione. Tra le tante altre attività, e prendendo come esempio il futuro utilizzo dell’autonomy nel settore, quest’anno JCAB ed EASA hanno organizzato visite a Oslo Gardermoen Airport, Tokyo Haneda Airport, Tokyo Narita Airport e Frankfurt Airport per valutare i progressi e discutere gli approcci per introdurre in sicurezza autonomous vehicles negli aeroporti. Oltre a esaminare i risultati delle attività organizzate nell’ambito dell’APP, i rappresentanti europei e giapponesi hanno dichiarato le loro aspettative positive per la continuazione della collaborazione in futuro. Insieme ai collaboratori dell’aviation industry, le due parti intendono utilizzare questa piattaforma nei prossimi anni per continuare ad affrontare le sfide e le opportunità del panorama dell’aviazione di domani”.

L’F-35B E’ IL PRIMO SUPERSONIC STOVL ARICRAFT – F-35 informa: “L’F-35B è il primo supersonic STOVL aircraft ed è operato dall’U.S. Marine Corps, dal Regno Unito e dall’Aeronautica Militare italiana. L’F-35B è l’unico 5th Generation fighter con short takeoff and vertical landing capabilities, il che lo rende ideale per operare da ponti più piccoli, basi austere e navi senza full-length runways. Può raggiungere una velocità di Mach 1.6 trasportando un full internal payload, dimostrando performance notevoli in scenari operativi. L’F-35B presenta capacità stealth, tra cui materiali radar-assorbenti, bordi allineati e un vano armi interno, che lo rendono quasi invisibile ai radar. I suoi sensori di bordo creano una integrated battlefield picture, consentendo ai piloti di rilevare, tracciare e neutralizzare le minacce prima di essere rilevati a loro volta. L’F-35B funge da moltiplicatore di forza, condividendo senza soluzione di continuità i dati con le forze di terra, le navi militari e altri velivoli (inclusi asset senza equipaggio) per fornire un quadro operativo completo. L’F-35B helmet-mounted display system proietta dati critici della missione direttamente sulla visiera del pilota. L’aeromobile eccelle in una vasta gamma di missioni, come air superiority and close air support, intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR), electronic warfare”. “Grazie alla sua capacità STOVL, l’F-35B è schierato da U.S. Marine Corps, UK Royal Navy, Royal Air Force e da altri alleati internazionali, consentendo aircraft carriers, assault ships and remote airfields. L’F-35B è stato impiegato con successo in operazioni nel mondo reale, dimostrando le sue capacità e l’affidabilità in ambienti difficili. L’F-35 è costruito per il futuro, con continui aggiornamenti software e hardware. Queste caratteristiche rendono l’F-35B un velivolo rivoluzionario per le moderne operazioni militari, offrendo versatilità e capacità senza pari”, conclude l’F-35.

AMERICAN AIRLINES: LE HIGH-GROWT FEMALE FOUNDERS DISCUTONO DELL’IMPORTANZA DEL VIAGGIO CON AADVANTAGE BUSINESS – Insieme al Female Founder Collective (FFC) e a Nyakio Grieco, fondatrice del beauty retailer and amenity kit partner Thirteen Lune, American Airlines e il suo programma AAdvantage Business™ hanno recentemente parlato di viaggi d’affari al secondo annual FFC Nette Retreat. L’incontro di circa 50 high-growth female founders ha rivelato l’importanza dell’interazione di persona e della creazione di relazioni necessarie per garantire finanziamenti e altre risorse per le loro attività. “Creare e raccogliere relazioni di persona con investitori e partner è stato assolutamente fondamentale per la crescita di Thirteen Lune, il che significa che spesso devo salire su un aereo per partecipare a riunioni, fare networking agli eventi o concludere un affare”, ha affermato Grieco, che ha fondato Thirteen Lune nel 2020 e viaggia con American e i suoi partner sin dal suo primo volo in Kenya da bambina. La collaborazione di American con Thirteen Lune offre alla compagnia aerea l’opportunità di provare nuovi brand e prodotti all’interno dei kits per i clienti in tutte le cabine premium, creando un’esperienza unica di cui i clienti possono godere. “L’emozione del viaggio sta nella scoperta di qualcosa di nuovo: cibo, lingua, paesaggi e molto altro. American è sempre alla ricerca di modi per ampliare queste opportunità di scoperta, ben prima che i nostri clienti raggiungano la loro destinazione”, ha affermato Kim Cisek, Vice President of Customer Experience, American. “Grazie a Thirteen Lune, i nostri clienti hanno la possibilità di provare una rotazione di nuovi brand e prodotti che potrebbero non aver mai preso in considerazione prima. Ci auguriamo che questo non solo apra le loro menti all’integrazione di questi prodotti nella loro vita quotidiana, ma aiuti anche a rendere il loro viaggio con American molto più memorabile”.

IATA: 1,7 MILIARDI DI DOLLARI DI FONDI DELLE COMPAGNIE AEREE BLOCCATI DAI GOVERNI – IATA informa: “L’International Air Transport Association (IATA) ha riferito che 1,7 miliardi di dollari di fondi delle compagnie aeree sono bloccati dal rimpatrio da parte dei governi a partire dalla fine di ottobre 2024. Si tratta di un piccolo miglioramento rispetto agli 1,8 miliardi di dollari segnalati alla fine di aprile”. “Nessun paese vuole perdere la connettività aerea, che guida la prosperità economica. Ma se le compagnie aeree non riescono a rimpatriare i loro ricavi, non ci si può aspettare che forniscano un servizio. Le economie ne soffriranno se la connettività crolla. Quindi, è nell’interesse di tutti, compresi i governi, garantire che le compagnie aeree possano rimpatriare i loro fondi senza problemi”, ha affermato Walsh. Nove paesi rappresentano l’83% dei fondi bloccati del settore delle compagnie aeree, pari a 1,43 miliardi di dollari.

AIRBUS SHARE BUYBACK TRANSACTIONS 2-6 DICEMBRE 2024 – Airbus SE segnala una serie di share buyback transactions ai sensi dell’”EU Market Abuse Regulation”. Le transazioni fanno parte della seconda tranche di un programma di riacquisto di azioni annunciato il 9 settembre 2024, allo scopo di supportare le future employee share ownership plan activities and equity-based compensation plans. Il programma è intrapreso ai sensi dell’autorità concessa all’Airbus SE Board of Directors dagli azionisti durante l’Airbus Annual General Meeting di Airbus tenutosi il 10 aprile 2024, per riacquistare fino a un massimo del 10% del capitale azionario emesso.

IL ROLLS-ROYCE BRISTOL TEAM VINCE L’INCLUSIVITY AWARD – Il Rolls-Royce Bristol Gender Diversity Network (GDN) e gli Inclusion Champions hanno portato a casa l’Inclusive Teamwork Award agli annuali Women in Defence UK Awards. “I premi, che si sono svolti il mese scorso, hanno riunito leader del settore, rappresentanti del governo e delle forze armate per celebrare le donne che lavorano nella difesa in vari ruoli e hanno evidenziato i progressi compiuti in termini di equità, diversità e inclusione all’interno del settore. Il Bristol Gender Diversity Network (GDN) e gli Inclusion Champions sono stati nominati e hanno vinto l’‘Inclusive Teamwork’ award per il lavoro di rivitalizzazione del network dopo la pandemia e per aver coinvolto gli Inclusion Champions e la leadership di tutta l’azienda. Questo lavoro continua a essere fondamentale per l’attrazione e la fidelizzazione delle donne in Rolls-Royce, assicurando che l’esperienza della forza lavoro femminile sia un ambiente inclusivo e di supporto. Il GDN e gli Inclusion Champions hanno recentemente tenuto il terzo capitolo della Female Leader Series. L’evento è progettato per abbattere le barriere e costruire carriere attraverso workshop di sviluppo professionale e, finora, ha riunito oltre 80 donne provenienti da tutto il settore”, afferma Rolls-Royce. Clare Wilson, Rolls-Royce Chair of Inclusion Champions, ha affermato: “Questo premio significa molto per gli Inclusion Champions e sono molto orgogliosa di far parte di un team di persone che promuovono con passione e attivamente equità, diversità e inclusione nella nostra organizzazione. Nella nostra sede di Bristol, abbiamo 85 Inclusion Champions che svolgono un ruolo fondamentale nel Global Inclusion Champions Network e voglio ringraziarli di cuore per il loro straordinario lavoro”.