Bombardier celebra la 200° consegna del suo aereo Global 7500

Bombardier informa: “Bombardier annuncia di aver consegnato il 200° Global 7500 business jet a un cliente a dicembre, a testimonianza del successo internazionale e di settore di questa piattaforma. Il Global 7500 ha trasformato la business aviation con il suo design raffinato, le peerformance e gli straordinari progressi tecnologici”.

“In parole povere, l’aereo Global 7500 è assemblato con il miglior processo di produzione e i migliori progressi tecnologici nella business aviation, siamo emozionati e onorati di aver raggiunto il traguardo delle 200 consegne di questo aereo trasformativo”, ha affermato David Murray, Executive Vice President, Manufacturing, IT and Bombardier Operational Executive System. “Questo traguardo riflette anche gli sforzi eccezionali dei nostri meticolosi team di ingegneria, produzione e assemblaggio. Questi individui di talento sono il cuore pulsante del successo e dei risultati finali di questo programma”.

“Con una top speed di Mach 0,925 e un range di 7.700 miglia nautiche (14.260 km), il Global 7500 consente ai clienti di raggiungere le destinazioni più essenziali. La Smooth Flex Wing dell’aereo è come un in-air shock absorber, progettata con un sofisticato slats and flap system che genera una portanza eccezionale in takeoff and approach, massimizzando l’efficienza aerodinamica e aumentando le prestazioni, migliorando al contempo la sicurezza e offrendo il volo più fluido del settore. Riduce inoltre il consumo di carburante, abbassa le emissioni e produce eccellenti short-field and high-speed performance, il tipo di viaggio a cui aspirano i suoi clienti. Dalla sua entrata in servizio nel dicembre 2018, il Global 7500 business jet ha dimostrato di essere il business aircraft più performante, vantando una fleet dispatch reliability superiore al 99,8%.

L’aereo Global 7500 ha anche stabilito più speed records di qualsiasi altro aereo della sua categoria, avendo recentemente volato più di 75 speed record missions su una serie di rotte chiave. Questi risultati si basano su record precedenti, tra cui un volo di 8.225 miglia nautiche nell’ottobre 2019 da Sydney, Australia a Detroit, Michigan, il volo più lungo mai registrato nella business aviation”, prosegue Bombardier.

“I clienti del business jet Global 7500 di Bombardier riconoscono e apprezzano i numerosi vantaggi offerti da questo velivolo, che continua a riscrivere i libri di storia con speed records and long-distance flights senza precedenti”, afferma Jean-Christophe Gallagher, Executive Vice President, Aircraft Sales and Bombardier Defense. “Questo incredibile velivolo offre il meglio di entrambi i mondi: è una meraviglia dell’ingegneria progettata per fungere da estensione della casa o dell’ufficio dei nostri clienti. Ed è ciò che il Global 7500 offre da anni: offre le cabine più spaziose nei cieli, godendo al contempo del volo fluido di Bombardier”.

“Gli aspetti essenziali delle record-breaking performance del velivolo Global 7500 possono essere attribuiti alla sua esclusiva Smooth Flex Wing, orgogliosamente prodotta a Red Oak, in Texas, e ai suoi GE Passport engines, prodotti a Lafayette, nell’Indiana.

Gli attributi del velivolo Global 7500 saranno ulteriormente migliorati con l’introduzione del velivolo Global 8000, annunciato nel 2022. L’ammiraglia di una nuova era di Bombardier vanterà un range leader del settore di 8.000 miglia nautiche e una top speed di Mach 0,94, rendendolo l’ultimate all-in-one business aircraft. Il Global 8000 sta procedendo bene ed è sulla buona strada per entrare in servizio nella seconda metà del 2025″, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)