Cambodia Angkor Air amplia la flotta con tre ATR 72-600

ATR ha annunciato l’aggiunta di tre aeromobili ATR 72-600 alla flotta di Cambodia Angkor Air (che cambierà nome in Air Cambodia a partire dal 1° gennaio 2025), la compagnia aerea nazionale del paese. Questi aeromobili, acquistati da HNCAL (HNCA Aviation Financial Leasing Co., Ltd.), un importante lessor cinese e sussidiaria di HNCA (Henan Civil Aviation Development & Investment Group Co., Ltd.), sono concessi in leasing a Cambodia Angkor Air, a supporto della strategia della compagnia aerea di rafforzare sia le rotte domestiche che quelle regionali in Cambogia. Le consegne sono previste per il 2025.

“Questo accordo non solo rafforza i legami aerei sino-cambogiani, ma rafforza anche l’impegno di Cambodia Angkor Air nell’espansione della sua flotta e sottolinea il ruolo dell’ATR 72-600 nel collegare le principali destinazioni turistiche e migliorare le infrastrutture di trasporto all’interno della Cambogia. L’espansione della flotta ATR è in linea con i piani del governo cambogiano di sviluppare aeroporti aggiuntivi e promuovere la connettività aerea regionale, in particolare attraverso rotte ad alta richiesta che garantiscano viaggi efficienti e affidabili”, afferma ATR.

Nathalie Tarnaud Laude, Chief Executive Officer at ATR, ha commentato: “La nostra partnership con Cambodia Angkor Air e HNCA è una testimonianza della dedizione di ATR nel fornire aeromobili avanzati, efficienti e a basse emissioni che siano adatti alle esigenze uniche dei mercati regionali. L’ATR 72-600 consentirà a Cambodia Angkor Air di migliorare i suoi servizi domestici e rafforzare i collegamenti nel sud-est asiatico, garantendo la connettività sia per le persone che per le aziende”.

Mr. Zhan David, Vice Chairman and CEO of Cambodia Angkor Air (K6), ha aggiunto: “Oggi si segna una pietra miliare significativa per Cambodia Angkor Air, poiché espandiamo la nostra flotta con l’aggiunta di tre ATR 72-600. Questa partnership con ATR e HNCA sottolinea il nostro impegno nel fornire ai nostri passeggeri opzioni di viaggio aereo affidabili e moderne. Siamo entusiasti delle opportunità che questa nuova flotta porterà, migliorando la nostra connettività sia a livello domestico che internazionale, supportando al contempo la crescita del settore dell’aviazione cambogiana”.

“Aumentando la capacità di Cambodia Angkor Air, ATR rafforza la sua presenza nel mercato asiatico, offrendo aeromobili avanzati e versatili che soddisfano le esigenze dei regional networks in evoluzione. Questa espansione apre la strada a un aumento del traffico domestico e della connettività, priorità chiave sia per ATR che per Cambodia Angkor Air“, conclude ATR.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)