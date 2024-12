Emirates: la speciale AC Milan livery debutta nella città natale del Club

La nuova special A380 livery di Emirates, disegnata con il logo e i colori distintivi dell’AC Milan, è arrivata all’aeroporto di Milano Malpensa, come parte delle celebrazioni per il 125° anniversario del Club.

“L’iconico A380 di Emirates decorato con le strisce nere e rosse dell’AC Milan, è decollato da New York JFK, arrivando a Milano per un’accoglienza speciale da parte del Club.

I passeggeri di First e Business Class che volavano sulla rotta New York JFK – Milano l’8 dicembre hanno ricevuto un modello di aeromobile Emirates A380 per il 125° anniversario dell’AC Milan posizionato su ogni sedile. I tifosi dei Rossoneri e di Emirates possono anche acquistare i propri modelli di aeromobili in edizione limitata con la livrea celebrativa sull’Official Emirates Store website.

I giocatori e i dirigenti dell’AC Milan sono stati portati in un tour esclusivo dell’A380 di Emirates dopo l’atterraggio nella città natale del Club per celebrare ulteriormente questa pietra miliare speciale, tra cui Davide Calabria, Rafael Leão, Álvaro Morata”, afferma Emirates.

“L’A380 di Emirates con la special AC Milan decal ha finora sorvolato i cieli di Amsterdam, Barcellona e Parigi, tra le altre città, portando i messaggi speciali e l’impatto ispiratore dei Rossoneri in tutto il mondo e toccando i tifosi ovunque sia atterrato.

Come Official Airline Partner and Principal Partner of AC Milan, il logo “fly better” di Emirates è stampato sull’iconica maglia a strisce rosse e nere dell’AC Milan. La compagnia aerea rimane impegnata a collegare i tifosi di calcio di tutto il mondo a esperienze indimenticabili sia dentro che fuori dal campo. Club storico con una lunga tradizione, l’AC Milan è tra i brand sportivi più riconosciuti al mondo, con oltre 550 milioni di tifosi a livello globale.

Il Club attualmente gioca le sue partite casalinghe allo Stadio San Siro di Milano e sta sviluppando un nuovo stadio da 70.000 posti che sarà uno dei complessi sportivi e di intrattenimento moderni più avanzati al mondo. L’AC Milan ha uffici a Milano e Dubai“, conclude Emirates.

