Il Presidente Enac incontra il Presidente del Fondo per la Ricostruzione della Libia per il consolidamento delle relazioni aeronautiche tra i due Paesi

Importante incontro oggi, 10 dicembre 2024, presso la sede dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) tra il Presidente Pierluigi Di Palma e il Presidente del Fondo per la Ricostruzione della Libia Belkasem Haftar, promosso da Nicola Colicchi, Presidente della Camera di Commercio Italo-Libica, presente alla riunione.

Hanno partecipato all’incontro anche Pier Francesco Bresciani, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Davide Tangorra, Regional Sales Manager Africa e Cristiana Cafiero Head of Commercial Services di ENAV, il Presidente di ITA Airways Antonino Turicchi e Francesco Presicce Accountable Manager, Tiziana Bufacchi di Avioitaliana, i Direttori Centrali Enac Giovanna Laschena e Claudio Eminente, e il Direttore Daniela Candido.

Il Presidente Enac Di Palma: “Esprimo soddisfazione per la proficua collaborazione che si è instaurata tra i nostri Paesi in materia di aviazione civile. Questo confronto dimostra la volontà dell’Italia e della Libia di lavorare insieme per incrementare le relazioni commerciali attraverso il ripristino di collegamenti aerei diretti oltre che con Tripoli anche con Bengasi e Misurata una volta verificate da un team Enac le condizioni di security e safety. Si aprono nuove opportunità per i due Paesi grazie al lavoro portato avanti, su indicazione del Governo, dall’Enac supportato dall’AISE e dall’Ambasciata italiana a Tripoli”.

“In particolare il Presidente del Fondo per la Ricostruzione della Libia Belkasem Haftar ha espresso un forte interesse ad attivare i collegamenti ITA Airways da e per Bengasi che, oltre a rappresentare un importante aspetto per lo sviluppo economico, avvicinano la Libia all’Unione Europea.

Da canto suo il Presidente di ITA Airways Antonino Turicchi ha anticipato che dalla prossima stagione Summer 2025 apriranno una rotta tra Bengasi e Milano e che attiveranno un servizio code sharing per collegamenti in prosecuzione dall’Italia per altre destinazioni.

L’incontro si inquadra nell’ambito delle relazioni aeronautiche per riattivare i collegamenti tra i due Paesi con 14 frequenze settimanali di voli passeggeri e 7 frequenze settimanali di voli cargo, come stabilito dal Memorandum di cooperazione tra Enac e Libyan Civil Aviation Authority (LyCAA) sottoscritto nel dicembre 2023, non solo da e per Tripoli, ma anche con altri aeroporti libici e italiani”, conclude l’Enac.

(Ufficio Stampa Enac)