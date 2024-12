Pilatus nomina Jet Aviation Dubai come Authorized PC-24 Service Center

Pilatus ha approvato Jet Aviation Dubai come Authorized PC-24 Service Center. “L’azienda è già certificata per offrire maintenance services per il PC-12 single-engine turboprop e ora il suo portafoglio di manutenzione include anche il Super Versatile Jet.

Con l’aggiunta del PC-24 Super Verstile Jet, Jet Aviation Dubai ora esegue servizi di manutenzione e riparazione per tutti i Pilatus business aviation aircraft. Jet Aviation ha sede presso Dubai International Airport, dove fornisce i più alti standard di supporto ai nostri clienti”, afferma Pilatus Aircraft.

André Zimmermann, Vice President Business Aviation at Pilatus, sottolinea: “La domanda per il nostro PC-24 Super Versatile Jet continua a crescere in tutto il mondo, motivo per cui stiamo costantemente espandendo la nostra rete di supporto. La sede di Jet Aviation Dubai presso Dubai International Airport ci aiuterà a servire meglio i nostri clienti in Medio Oriente”.

“Siamo molto orgogliosi di consolidare ulteriormente il nostro rapporto di lunga data con Pilatus”, afferma Hardy Bütschi, VP Regional Operations & Jet Aviation General Manager in Dubai, aggiungendo: “Qui a Dubai offriamo un portafoglio completo di servizi di manutenzione. L’accreditamento come Authorized PC-24 Service Center è la prova del nostro impegno per uno sviluppo continuo in linea con le esigenze dei nostri clienti”.

“La risorsa migliore per la manutenzione di un aeromobile Pilatus è un Authorized Pilatus Service Center. Un elenco completo può essere trovato sul website pilatus-aircraft.com/authorized-centers“, conclude Pilatus Aircraft.

(Ufficio Stampa Pilatus Aircraft – Photo Credits: © Pilatus Aircraft Ltd – All rights reserved proprietary document)