Etihad e Air Seychelles rafforzano la partnership per aumentare le opzioni di volo tra Abu Dhabi e le Seychelles

Etihad Airways e Air Seychelles hanno stipulato un accordo di code sharing, consentendo ai clienti di viaggiare con un’unica prenotazione tra tutte le destinazioni di Etihad e Mahe, Seychelles, con collegamento tramite lo Zayed International Airport di Abu Dhabi. Inoltre, i clienti Etihad avranno accesso a destinazioni come Praslin e Mauritius tramite il servizio diretto di Air Seychelles oltre Mahe.

“Etihad e Air Seychelles collaboreranno sui sei voli a settimana tra Abu Dhabi e Mahe a partire da maggio 2025. In base all’accordo di code sharing, i viaggiatori possono aspettarsi un’esperienza di volo con la stessa franchigia bagaglio e una scelta di cibo e bevande gratuiti, nonché intrattenimento in volo, con i membri di Etihad Guest che accumulano miglia su ogni volo”, afferma Etihad Airways.

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad, ha affermato: “Questo entusiasmante accordo offre agli ospiti di Etihad Airways una maggiore frequenza e comodità per i viaggi tra Abu Dhabi e Seychelles, e in seguito verso Mauritius. I voli si integreranno perfettamente con la rete globale di Etihad, migliorando la connettività per i passeggeri di entrambe le compagnie aeree. Questa collaborazione non solo migliora le opzioni di viaggio, ma rafforza anche il rapporto tra le due compagnie aeree, promettendo un’esperienza di viaggio superiore per tutti i passeggeri”.

Charles Johnson, Chief Commercial Officer, Air Seychelles, ha affermato: “Siamo entusiasti di lanciare i nostri voli diretti tra Abu Dhabi e Seychelles, con un servizio continuativo sullo stesso aereo per Mauritius. Con un programma studiato per ottimizzare il tempo nel nostro paradiso tropicale, gli ospiti sentiranno il calore del Creole Spirit dal momento in cui saliranno a bordo”.

“I nuovi voli sono in vendita ora, per voli a partire dal 23 maggio 2025. Per maggiori informazioni o per prenotare i biglietti, visitare www.etihad.com o www.airseychelles.com“, conclude Etihad Airways.

Etihad Airways nominata ‘Design Airline of the Year 2024’

Etihad Airways è stata incoronata “Design Airline of the Year 2024” e “Design Airline of the Year Middle East” per il secondo anno consecutivo, agli annuali DesignAir Awards.

“Con una reputazione di straordinaria ospitalità, Etihad è rinomata per il suo design esclusivo, dalla sorprendente coda dell’aereo che presenta le ‘facets of Abu Dhabi’ ai piccoli dettagli come l’illuminazione d’atmosfera in cabina. Etihad continua a investire in modo significativo nell’esperienza degli ospiti, introducendo nuovi menu, nuovi servizi in collaborazione con Giorgio Armani e il brand leader di prodotti per la cura della pelle ESPA, oltre a straordinarie nuove lounge presso lo Zayed International Airport“, afferma Etihad Airways

Antonoaldo Neves, CEO di Etihad Airways, ha affermato: “Siamo grati per questi premi del settore che riconoscono il nostro impegno nel fornire esperienze straordinarie ai nostri ospiti. Etihad è nota per la sua etica di design pionieristica e per l’innovazione apportata all’ambiente di cabina, e non vediamo l’ora che arrivi il 2025, quando continueremo a costruire su questo con nuovi concetti di design leader del settore”.

Jonny Clark, fondatore e CEO di The DesignAir, ha affermato: “Per il secondo anno consecutivo, Etihad si è nuovamente aggiudicata sia il premio Design Airline of the Year Middle East sia il nostro più prestigioso riconoscimento Design Airline of the Year, 2024. La compagnia aerea non ha smesso di investire nell’esperienza dei passeggeri di recente, con nuove lounge, servizi e cabine che migliorano l’esperienza dei passeggeri già impressionante. Il team di Etihad ha dimostrato ai giudici di TheDesignAir una dedizione incrollabile nel migliorare il design, il comfort e l’estetica della compagnia. Applaudiamo Etihad per aver continuato a raddoppiare l’esperienza passeggeri in un periodo di crescita e non vediamo l’ora di vedere ancora più innovazioni e sviluppi di design dalla compagnia aerea nel 2025 e oltre”.

“Giunti alla loro dodicesima edizione, i DesignAir Awards hanno premiato le compagnie aeree che investono in design, prodotto e brand, con vincitori selezionati da una giuria composta da esperti del settore e frequent flyer.

Di recente, Etihad ha anche ricevuto tre premi nell’edizione globale dei World Travel Awards 2024, ricevendo tre premi per ‘Best Customer Experience’, ‘Best Economy Class’, ‘Best First Class Lounge at Zayed International Airport’“, conclude Etihad Airways.

Etihad Airways porta la Chennai Super Kings livery a Chennai

Etihad Airways celebra a sua nuova Chennai Super Kings (CSK) livery mentre effettua il suo volo inaugurale da Abu Dhabi a Chennai, India. L’aereo, che è il primo Airbus A320neo ad essere operato da una compagnia aerea degli Emirati Arabi Uniti, è atterrato alle 14:55 ora locale a Chennai ed è stato accolto con il tradizionale water cannon

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad Airways, ha affermato: “È perfettamente appropriato che il primo volo di questa livrea unica dell’aereo sia diretto alla casa dei Chennai Super Kings a Chennai, deliziando i milioni di fan residenti in città. Attraverso questa livrea speciale, siamo lieti di celebrare la nostra partnership con CSK, nonché di dimostrare l’impegno a lungo termine di Etihad nei confronti del mercato indiano”.

“Nel corso dell’anno, la partnership tra Etihad e CSK è stata resa viva attraverso una serie di coinvolgenti esperienze per i fan. Queste attivazioni hanno avuto luogo in numerose partite, avvicinando i fan all’azione e rafforzando la presenza di Etihad nella comunità sportiva indiana. La partnership di Etihad con CSK continua a rafforzarsi con ulteriori novità pianificate prima della stagione 2025.

La CSK livery collegherà principalmente Abu Dhabi a una serie di destinazioni in India e attraverso la rete a corto raggio di Etihad. Etihad opera 181 voli a settimana verso 11 città indiane, collegando gli ospiti indiani a una vasta gamma di destinazioni in Medio Oriente, Africa, Europa e Nord America. Nel 2024 la compagnia aerea ha lanciato nuove rotte per Kozhikode e Thiruvananthapuram nel Kerala, così come la “città rosa” di Jaipur e ha aggiunto frequenze ai principali gateway di Mumbai e Delhi”, afferma Etihad Airways.

“Mentre Etihad espande la sua rete globale, un numero crescente di ospiti dalle città indiane sta approfittando della free stopover promotion di Etihad. I viaggiatori che prenotano voli direttamente su Etihad.com possono usufruire di un soggiorno gratuito in hotel per una o due notti presso una selezione di hotel di prima categoria in tutta la città, mentre transitano attraverso l’hub di Etihad presso lo Zayed International Airport“, prosegue Etihad Airways.

“La flotta di Etihad include diverse livree speciali che trasportano i brand dei suoi partner globali verso destinazioni lontane. Ciò include l’iconica blue livery del Manchester City FC themed Boeing 787 Dreamliner, e il Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix themed aircraft, che celebra l’ultima gara di Formula 1 della stagione.

A luglio, Etihad ha svelato una Warner Bros World Abu Dhabi livery con i famosi supereroi DC e i personaggi dei Looney Tunes. All’inizio dell’anno la compagnia aerea ha svelato una livrea esclusiva per il 20° anniversario su un Airbus A321neo, che presenta un disegno al tratto dei famosi punti di riferimento dello skyline di Abu Dhabi. Grazie alla passione per la creatività e all’impegno nel creare esperienze piacevoli per i clienti, Etihad presenterà ulteriori livery designs personalizzati nel 2025″, conclude Etihad Airways.

