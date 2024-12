L’ICAO celebra 80 anni con “Safe Skies. Sustainable Future” focus

L’International Civil Aviation Organization (ICAO) ha celebrato il suo 80° anniversario con una sessione straordinaria del Governing Council, evidenziando l’impatto continuo della Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention).

La Convenzione di Chicago, un accordo internazionale chiave firmato il 7 dicembre 1944, ha plasmato l’aviazione civile globale a vantaggio di tutti i popoli e le nazioni del mondo.

La riunione dei 36 membri dell’ICAO Council si è tenuta il 5 dicembre nella stessa sala del Chicago Hilton (ex Stevens Hotel) dove si è tenuta la conferenza diplomatica del 1944.

Il Council ha adottato una risoluzione che riconosce i contributi significativi che l’ICAO ha apportato negli otto decenni trascorsi dalla riunione del 1944 e guarda al futuro, per plasmare un settore dell’aviazione che sia sicuro, sostenibile e più accessibile a tutti. La risoluzione del Council celebra anche i significativi contributi dell’aviazione civile alla cooperazione globale, alla pace e allo sviluppo economico. Esorta inoltre gli Stati membri a continuare a promuovere l’innovazione, l’inclusività e la sostenibilità ambientale, incluso il raggiungimento di emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2050.

In un messaggio scritto al Council, l’United Nations Secretary-General, António Guterres, ha elogiato la leadership dell’ICAO nella sostenibilità ambientale. Ha elogiato il nuovo Long-Term Strategic Plan dell’ICAO per il suo allineamento con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, evidenziando in particolare la sua attenzione alla concreta riduzione delle emissioni, alla protezione ambientale e al rafforzamento delle capacità attraverso l’iniziativa “No Country Left Behind”. Il Secretary General ha espresso un forte sostegno all’impegno dell’ICAO per raggiungere emissioni nette di anidride carbonica pari a zero entro il 2050.

Gli eventi commemorativi sono iniziati il 4 dicembre con un ricevimento di benvenuto, con osservazioni di Mr. Pete Buttigieg, United States Secretary of Transportation. L’evento ha riunito rappresentanti dell’ICAO Council e delegati di alto livello degli Stati membri ICAO, tra cui 10 ministri e 50 Directors General of Civil Aviation.

Il 5 dicembre, l’ICAO Council ha tenuto la sua storica Council session straordinaria, in cui l’ICAO President Salvatore Sciacchitano ha detto ai delegati che la conferenza di Chicago del 1944 è stata un momento straordinario nella storia umana.

“Ottant’anni fa, mentre infuriava ancora la seconda guerra mondiale, 54 stati si sono riuniti in questa stessa città per immaginare un futuro diverso, uno in cui l’aviazione avrebbe servito come ponte tra le nazioni piuttosto che come strumento di conflitto”, ha affermato.

“Quei delegati nel 1944 non avrebbero potuto immaginare la portata e la complessità del sistema aeronautico odierno. Eppure hanno creato un quadro sufficientemente flessibile da accogliere tecnologie che non avrebbero mai potuto sognare e sufficientemente robusto da guidare lo sviluppo dell’aviazione attraverso decenni di cambiamenti senza precedenti”.

L’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar ha osservato che il tema dell’anniversario – “Safe Skies. Sustainable Future” – riflette le aspirazioni di lunga data dell’ICAO e la sua dedizione al raggiungimento di zero vittime e zero emissioni nette di carbonio.

“Ci impegniamo a garantire che ogni volo sia sicuro e protetto, basandoci sul nostro straordinario safety and security record, adattandoci alle nuove tecnologie e ai rischi e alle minacce emergenti. Ci impegniamo a raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050, trasformando l’aviazione da un fattore che contribuisce al cambiamento climatico a un leader nel trasporto sostenibile”.

“Come i visionari che si sono riuniti in questa sala 80 anni fa, affrontiamo molte sfide e opportunità. Oggi, dobbiamo trasformare di nuovo l’aviazione, rendendola efficiente e accessibile, sostenibile e inclusiva”.

Gli stakeholder del settore hanno concluso la Extraordinary Council session presentando una dichiarazione congiunta che celebra ottant’anni di collaborazione, progresso e innovazione dalla fondazione dell’ICAO e promettendo il continuo supporto del settore alla visione strategica a lungo termine dell’ICAO.

Il pomeriggio del 5 dicembre si sono tenute tre tavole rotonde di alto livello che hanno affrontato temi chiave dell’aviazione: “Economic growth, social development and environmental sustainability – how aviation can propel the UN Sustainable Development Goals”, “The role of innovation in unlocking a sustainable future” e “Building the future of aviation: overcoming challenges, securing investment, and achieving sustainability”. Queste discussioni hanno ulteriormente sottolineato l’importanza della cooperazione intersettoriale per guidare il cambiamento e garantire un futuro sostenibile per l’aviazione.

(Ufficio Stampa ICAO)