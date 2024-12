Quantum Leaps: svelati i vincitori della Quantum Computing Challenge di Airbus e BMW Group

Airbus e BMW Group hanno spinto il calcolo quantistico un altro passo avanti per sfruttare il suo notevole potenziale per le soluzioni di mobilità future. Al Q2B, le aziende hanno svelato i vincitori della Quantum Computing Challenge, un’iniziativa internazionale per identificare e far maturare soluzioni quantistiche per le applicazioni di mobilità più promettenti.

“Il calcolo quantistico ha il potenziale per avere un impatto su vari settori accelerando le risposte a una serie di sfide computazionali, dall’ottimizzazione delle supply chain e dei processi di produzione, al miglioramento dell’ingegneria di veicoli e aeromobili. Gli algoritmi ispirati al calcolo quantistico, già in grado di funzionare oggi su computer classici ad alte prestazioni, possono essere utilizzati per influenzare la progettazione della prossima generazione di soluzioni di mobilità e darci un’idea del notevole impatto che i veri algoritmi quantistici potrebbero avere sulle future soluzioni di mobilità”, afferma Airbus.

“I team hanno raggiunto progressi eccezionali e i risultati di questa sfida confermano che le tecnologie quantistiche hanno il potenziale per dare forma alla prossima generazione di aeromobili”, ha affermato Isabell Gradert, Vice President Central Research and Technology, Airbus. “La tecnologia quantistica non è più limitata alla sola ricerca fondamentale. Anche se potrebbe essere ancora lontana, sta chiaramente avanzando verso applicazioni industriali e dobbiamo collaborare con i migliori esperti al mondo in modo da poter sfruttare appieno il suo potenziale non appena diventerà praticabile”.

“La tecnologia quantistica ha il potere di ridefinire l’innovazione in tutti i settori. La Airbus e BMW Group Quantum Computing Challenge di quest’anno sottolinea l’importanza delle partnership intersettoriali nell’accelerare il percorso dalla ricerca rivoluzionaria alle applicazioni pratiche”, ha affermato Robert Bruckmeier, General Manager Computing & Network Artificial Intelligence, BMW Group. “Sebbene siamo ancora nelle fasi iniziali, i progressi compiuti in questa sfida riaffermano la nostra convinzione nel potenziale della tecnologia quantistica per guidare straordinari progressi per l’industria automobilistica”.

I risultati della sfida consentiranno a entrambe le aziende di identificare le applicazioni di calcolo quantistico più promettenti per migliorare il modo in cui vengono progettati, fabbricati e utilizzati aeromobili e automobili. È stato selezionato un team vincitore per ciascuna delle cinque categorie della competizione:

Quantum Simulation: il team della University of Southern California negli Stati Uniti ha dimostrato che il comportamento dei materiali, come l’assorbimento di energia e le proprietà di legame, può essere meglio compreso utilizzando tecnologie quantistiche.

Quantum Solvers: il team della University of Hamburg in Germania ha mostrato come il calcolo quantistico potrebbe essere combinato con soluzioni di calcolo classiche per risolvere equazioni complesse per ridurre al minimo il rumore degli aeromobili e massimizzare l’efficienza aerodinamica.

Quantum-powered Logistics: il team di 4colors Research, una start-up del Regno Unito, ha utilizzato il calcolo quantistico per ridurre al minimo le emissioni di CO2 e altri costi richiesti nel processo logistico della supply chain, una sfida particolarmente complessa per il settore della mobilità.

Quantum Machine Learning: il team di Quandela, una start-up francese, ha esplorato se il calcolo quantistico può migliorare la generazione di scenari critici, come la trasformazione di dati diurni limitati in condizioni notturne precise e realistiche. La potenziale applicazione per la mobilità sarebbe quella di migliorare l’affidabilità dei sistemi autonomi in diversi ambienti.

Golden app, open category: il team della TU Delft, un’università olandese, ha fornito una nuova soluzione nella progettazione di compositi quantistici. Il loro lavoro si è distinto per la sua applicabilità nel mondo reale, affrontando specificamente le tecniche di ottimizzazione nella stratificazione di materiali in fibra di carbonio. Le proprietà di risparmio di peso della fibra di carbonio sono particolarmente importanti per ridurre il consumo di carburante nei settori dell’aviazione e dell’automotive.

A tutti i finalisti di questa competizione è stato concesso l’accesso alle risorse quantistiche tramite Amazon Web Services (AWS) per eseguire i loro algoritmi, nonché l’opportunità di lavorare con esperti aerospaziali, automobilistici e quantistici di Airbus e BMW Group.

Lanciata a dicembre 2023 e ospitata da The Quantum Insider, la Quantum Computing Challenge mira a ispirare la comunità globale del calcolo quantistico a portare le soluzioni fuori dal laboratorio e a metterle in pratica nel campo dei trasporti. Una giuria composta da esperti di informatica quantistica leader a livello mondiale, dal mondo accademico all’industria, ha collaborato con Airbus e BMW Group per selezionare cinque vincitori tra oltre 100 candidature. A ciascuno dei cinque vincitori è stato assegnato un premio di 30.000€.

