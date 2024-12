Eve Air Mobility e Signature Aviation collaborano per Advanced Air Mobility Ground Operations

Eve Air Mobility e Signature Aviation, il più grande network of private aviation terminals al mondo, hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per ricercare i requisiti dell’ecosistema e i ground services necessari per safe, efficient and scalable Advanced Air Mobility (AAM) ground operations.

“Dopo il lancio del nostro primo prototipo eVTOL a grandezza naturale, continuiamo a sfruttare questo slancio e non vediamo l’ora di collaborare con Signature Aviation per supportare le operazioni eVTOL”, ha affermato Luiz Mauad, vicepresident, Services, Operations Solutions, Strategic Design & Ecosystem, Eve Air Mobility. “Eve e Signature sfrutteranno la presenza globale combinata e l’esperienza delle aziende nell’assistenza agli aeromobili e nella creazione di esperienze fluide per i passeggeri. La conoscenza di Signature Aviation delle esigenze dei servizi di terra, la conoscenza locale, le operazioni dei terminal per l’aviazione privata e i servizi ai passeggeri informeranno le procedure e l’ecosistema necessari per accelerare i preparativi per il lancio e la scalabilità degli eVTOL”.

L’accordo unisce due attori importanti e navigati nel settore aerospaziale globale: l’esperienza di Eve Air Mobility come produttore di eVTOL e la rete globale di terminal per l’aviazione privata di Signature Aviation. Come parte del MoU, le due aziende esploreranno anche potenziali future partnership commerciali.

“L’annuncio della nostra partnership con Eve si aggiunge a un anno di trasformazione per Signature, rafforzando al contempo il nostro impegno nel plasmare il futuro dell’aviazione attraverso le nostre iniziative di sostenibilità”, ha affermato Derek DeCross, chief commercial officer, Signature Aviation. “Guardiamo sempre avanti per creare e offrire esperienze eccezionali ai nostri ospiti e lavorare all’infrastruttura di terra più completa per gli aeromobili eVTOL è una parte importante di questa missione. Questa collaborazione riunirà la nostra esperienza, le nostre risorse e la nostra creatività per trovare il percorso più efficace verso operazioni di terra innovative, sicure e scalabili per una mobilità aerea avanzata”.

Oltre al MoU, le due aziende hanno firmato una Lettera di intenti (LOI) per Vector, l’urban air traffic management software di Eve.

Eve ha recentemente annunciato il lancio del suo portafoglio di servizi aftermarket completamente integrati per operazioni di mobilità aerea urbana efficienti e sicure. Eve TechCare è una suite pionieristica di soluzioni all-in-one progettata per semplificare le operazioni eVTOL, fornendo i servizi più completi del settore. Le soluzioni di assistenza e supporto di Eve TechCare copriranno tutti gli aspetti operativi necessari per garantire le operazioni giornaliere dell’eVTOL.

Con lettere di intenti per 2.900 eVTOL, l’aeromobile di Eve utilizza otto eliche dedicate per il volo verticale e ali fisse per volare in crociera, senza modificare la posizione di questi componenti durante il volo. Il concept include un electric pusher alimentato da due motori elettrici, che forniscono ridondanza di propulsione, con l’obiettivo di garantire i massimi livelli di prestazioni, sicurezza e affidabilità.

(Ufficio Stampa Embraer – Eve)