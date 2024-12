Air France: nuovi comfort kits a bordo

A bordo dei suoi voli a lungo raggio, nelle cabine La Première, Business o Premium, Air France offre comfort kits attentamente studiati per soddisfare le esigenze di ogni passeggero.

“Nella cabina La Première, Air France offre ai suoi ospiti un’elegante e intramontabile scatola regalo, che ha ricevuto un Gold Award ai 2024 TravelPlus Airline Amenity Awards.

È disponibile nei due colori distintivi di questa eccezionale cabina, il rosso Air France e il grigio perla, e presenta un cavalluccio marino alato in rilievo, simbolo storico della compagnia aerea che ne evidenzia la ricca storia. La sua finitura meticolosa rende questa scatola regalo un vero accessorio in pelle.

Air France ha collaborato con il French brand Sisley, già presente nella lounge La Première di Parigi-Charles de Gaulle, per creare la perfetta esperienza di bellezza in volo. Grazie a un approccio personalizzato e a un’offerta su misura, il cofanetto contiene una gamma di cinque prodotti accuratamente selezionati dall’azienda pioniera della fitocosmetologia: una crema mani rigenerante per idratare pelle e unghie; un balsamo contorno occhi; un siero idratante intensivo Hydra-Global hydration booster; una crema giorno anti-età All Day, All Year.

Il cofanetto contiene anche una La Première pen, un pettine in legno, tappi per le orecchie e una maschera da notte”, afferma Air France.

“Nella cabina Business sono disponibili due modelli di kit, con motivi che presentano i colori distintivi della compagnia aerea in diverse tonalità di blu navy e bianco, con un tocco di rosso. Presenta anche il cavalluccio marino alato della compagnia ed è realizzato con oltre il 90% di materiale riciclato. Particolare attenzione è stata dedicata anche al suo contenuto: un paio di tappi per le orecchie; una maschera da notte realizzata interamente con materiale riciclato; uno spazzolino da denti in bambù e un tubetto di dentifricio biologico e made in France; 2 prodotti di bellezza Clarins, partner di Air France: un Beauty Flash Balm e un Moisturizing and Quenching Matte Gel (formato da viaggio); una penna kraft e un paio di calzini realizzati con materiale riciclato”, prosegue Air France.

“Sobrio ed elegante, il Premium comfort kit presenta l’accento Air France, il simbolo del brand della compagnia aerea, delicatamente ricamato sul tessuto. È disponibile in due colori, blu Air France e blu orizzonte, una tonalità specifica per questa cabina di viaggio. Un tocco discreto di rosso sulla cerniera esalta lo stile elegante di questo kit, realizzato con oltre il 90% di materiali riciclati.

Ogni kit contiene i seguenti articoli: tappi per le orecchie; uno spazzolino da denti e un dentifricio; un paio di calzini realizzati con materiale riciclato; una maschera da notte”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)