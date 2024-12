25 anni di help alliance: Lufthansa Airbus decolla con la special livery “Helping Hands”

Come momento clou e in segno di apprezzamento per il 25° anniversario di help alliance, l’organizzazione umanitaria di Lufthansa Group, Lufthansa sta dando un segno di solidarietà ampiamente visibile: un Airbus A321neo con registrazione D-AIEP sta ora decollando con una speciale livrea “Helping Hands”. “Con numerose impronte di mani colorate donate simbolicamente dai sostenitori, l’Airbus opererà sulla rete di rotte continentali di Lufthansa e rappresenta 25 anni di impegno, speranza e sforzi congiunti per un futuro migliore. Le donazioni vengono utilizzate per sostenere i progetti di help alliance, che aiutano bambini e giovani svantaggiati in tutto il mondo”, afferma Lufthansa.

“Ogni singola impronta di mano su questo aereo rappresenta la solidarietà in azione e la convinzione che insieme possiamo rendere il mondo un posto migliore”, afferma Vivian Spohr, patroness of help alliance. “Vorrei ringraziare tutti i nostri sostenitori per aver reso possibile questo anniversary project. Per 25 anni, help alliance ha creato opportunità per bambini e giovani che altrimenti spesso non avrebbero avuto prospettive. Come patroness, è una questione che mi sta a cuore aiutare a garantire che possiamo continuare a dare speranza e un futuro a molti giovani”.

“Le 297 impronte di mani sull’A321neo fanno parte di una campagna di raccolta fondi in cui i sostenitori lasciano simbolicamente le loro impronte di mani sull’aereo. Quasi due terzi delle impronte di mani sono già state assegnate, con alcune ancora disponibili per altri sostenitori. C’è ancora l’opportunità di diventare parte di questo progetto speciale.

L’Airbus A321neo con la scritta “help alliance” è il secondo ambasciatore dell’organizzazione umanitaria di Lufthansa Group: un aereo con una special ‘Helping Hands’ livery è in servizio presso la compagnia aerea svizzera Edelweiss dal 2022.

Ulteriori informazioni sulla campagna e sulla possibilità di far parte del progetto sono disponibili sul sito web di help alliance: https://www.helpalliance.org“, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)