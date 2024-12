Aircalin rivela un ordine per due Airbus A350

Aircalin, international airline del South Pacific French territory of New Caledonia, ha rivelato un ordine con Airbus per due long-range A350-900 aircraft.

“Questo ordine consentirà ad Aircalin di supportare l’adattamento della flotta e l’espansione della rete a lungo raggio del vettore.

Attualmente la flotta widebody della compagnia aerea comprende due aeromobili A330neo. La compagnia aerea prevede di configurare i suoi A350 in un layout premium a tre classi che offre sistemazione per oltre 320 passeggeri. Ciò includerebbe una business class ampliata e rappresenterebbe un aumento della capacità del 15% rispetto all’A330neo“, afferma Airbus.

“Come continuazione della nostra partnership di lunga data con Airbus, abbiamo selezionato l’A350-900 per unirsi alla nostra flotta nei prossimi anni. Questi aeromobili sono essenziali per operare la nostra rotta Nouméa-Parigi via Bangkok recentemente inaugurata. Apriranno le porte ai voli a lunghissimo raggio e consentiranno ad Aircalin di perseguire la sua strategia di sviluppo”, ha affermato Georges Selefen, CEO di Aircalin.

“Siamo lieti della decisione di Aircalin di aggiungere l’A350 alla sua flotta. Ciò consentirà ad Aircalin di sviluppare ulteriormente il suo potenziale e di aprire più rotte a lungo raggio. L’ordine è un’ulteriore conferma dell’A350 come leader indiscusso del lungo raggio, offrendo un servizio a basso consumo di carburante su alcune delle reti più lunghe del mondo, offrendo al contempo ai passeggeri i massimi livelli di comfort”, ha affermato Benoit de Saint-Exupéry, EVP Sales of the Commercial Aircraft business.

“L’A350 è l’aereo widebody più moderno ed efficiente al mondo nella categoria da 300-410 posti. Il design dell’A350 include tecnologie e aerodinamica all’avanguardia che offrono standard di efficienza e comfort senza pari. I suoi motori di nuova generazione e l’uso di materiali leggeri comportano un vantaggio del 25% nel consumo di carburante, nei costi operativi e nelle emissioni di anidride carbonica (CO2), rispetto agli aeromobili della generazione precedente.

Come tutti gli aeromobili Airbus, l’aeromobile A350 è già in grado di operare con fino al 50% di Sustainable Aviation Fuel (SAF). Airbus punta ad avere i suoi aeromobili con capacità fino a 100% SAF entro il 2030.

Alla fine di novembre 2024, l’A350 aveva ottenuto oltre 1.300 ordini da 61 clienti in tutto il mondo”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)