News Brevi – 12.12.2024

AMERICAN AIRLINES MANTIENE GLI AADVANTAGE STATUS AND REWARD LEVELS PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO – American Airlines continua a rendere il programma AAdvantage® più gratificante per i suoi membri, aggiornando il programma fedeltà più longevo del settore per il 2025. Per il secondo anno consecutivo, i requisiti per status and reward levels rimarranno gli stessi, rendendo semplice ottenere o mantenere lo status e tutti i suoi vantaggi. “Abbiamo evoluto il programma AAdvantage negli ultimi anni per renderlo facile da comprendere e coinvolgere, il tutto con l’obiettivo di offrire ai nostri membri l’esperienza migliore e più gratificante possibile”, ha affermato Scott Chandler, Senior Vice President of Revenue Management and Loyalty, American. “Abbiamo ricevuto feedback fantastici dai nostri membri sui modi creativi che abbiamo dato loro per guadagnare e riscattare miglia e continuiamo a farlo”. “Prendiamo sul serio i nostri impegni nei confronti dei nostri membri, il che include garantire che siamo in grado di offrire tutti i vantaggi che derivano da ogni status level and Loyalty Point Reward”, ha continuato Chandler. “I nostri membri amano monitorare i loro progressi verso lo status e i premi, quindi sappiamo che saranno contenti che i livelli rimangano gli stessi nel nuovo anno”. “I membri potranno scegliere nuovi Rewards nel 2025. A partire dal 2025, i soci potranno utilizzare le loro miglia AAdvantage® per l’acquisto di cibo e bevande su voli idonei. Questo nuovo modo di utilizzare le miglia si aggiunge alle altre opzioni che American ha introdotto negli ultimi mesi per aiutare i soci a migliorare le loro esperienze. Nelle ultime settimane, American ha introdotto la possibilità per i soci AAdvantage® che hanno ottenuto upgrade di richiederne l’utilizzo online, semplificando la possibilità di confermare un upgrade per il loro viaggio”, conclude American Airlines.

AERONAUTICA MILITARE E FORZA AEREA IRACHENA IN ADDESTRAMENTO CONGIUNTO – Si è svolta, nei cieli dell’Iraq, un’esercitazione congiunta che ha visto la partecipazione di due velivoli italiani F-2000 “Eurofighter” del Task Group Typhoon, rischierati sulla base aerea di Alì Al Salem in Kuwait, sede dell’Italian National Contingent Command Air, e due velivoli F-16 iracheni del 9° e 11° Gruppo, provenienti dalla base dell’Aeronautica Irachena di Balad (Iraq). L’attività di cross-training si è svolta nell’ambito delle iniziative di “Partner Nation Integration”, nel contesto della missione multinazionale “Prima Parthica/Ineherent Resolve”. L’esercitazione ha consentito di testare l’interoperabilità degli assetti e le capacità di intervento congiunto, a dimostrazione dell’ottimo livello di integrazione regionale del Contingente Nazionale rischierato in Kuwait e Iraq. Al termine del volo, il Colonnello Matteo Zuliani, Comandante dell’Italian National Contingent Command Air, dopo aver rimarcato l’importanza dell’evento, segno tangibile della stima di cui godono le Forze Armate italiane e l’Aeronautica Militare, si è complimentato con tutto il personale del Task Group per le capacità espresse durante l’esercitazione, auspicando un incremento delle attività di cooperazione con le Forze Armate locali, nell’intento di sostenere e promuovere la sicurezza nell’area. Il Task Group Typhoon, attualmente operante dalla base di Alì Al Salem, è inquadrato all’interno dell’Italian National Contingent Command Air – Task Force Air Kuwait (IT NCC AIR/TFA-K). Il Task Group Typhoon, opera con funzioni di ricognizione tattica, utilizzando velivoli F-2000 “Eurofighter”. L’Italian National Contingent Command Air/Task Force Air Kuwait, è stato costituito il 17 ottobre 2014 e posto alle dipendenze – per gli aspetti nazionali – del Comando Operativo di Vertice Interforze. Partecipa all’operazione Prima Parthica/Ineherent Resolve, garantendo unicità di comando per l’impiego sinergico e coordinato degli assetti forniti, schierati in Kuwait e Iraq e impegnati in attività ISR, AAR, Airlift, EW, Medevac, PED e sostegno logistico e amministrativo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SITA E L’AERPORTO INTERNAZIONALE AVRAM IANCU DI CLUJ IN ROMANIA COLLABORANO PER RIDEFINIRE L’INNOVAZIONE E LA SOSTENIBILITÀ DELLO SCALO – SITA, il fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo, e l’Aeroporto Internazionale Avram Iancu di Cluj in Romania hanno avviato una collaborazione strategica attraverso una Lettera di Intenti. Questo progetto congiunto rappresenta un impegno pioneristico per affrontare le sfide tecnologiche e ambientali degli aeroporti, ponendo le basi per miglioramenti significativi nell’efficienza operativa e nelle pratiche sostenibili. La Lettera di Intenti apre la strada a una serie di progetti pilota e iniziative di proof of concept che consentiranno all’Aeroporto di Cluj di testare le soluzioni avanzate di SITA in ambienti del mondo reale. Queste prove sono progettate per testare le tecnologie che semplificano i processi aeroportuali e che creano un’esperienza fluida per i viaggiatori. Grazie a questi progetti in fase iniziale, l’Aeroporto di Cluj sarà in grado di valutare i sistemi avanzati che possano migliorare il flusso di passeggeri, la gestione dei bagagli, l’efficienza energetica e che sostengano la spinta dello scalo verso le operazioni sostenibili. “Con l’industria dell’aviazione che si trova ad affrontare una richiesta senza precedenti di soluzioni di viaggio più intelligenti e sostenibili, questa collaborazione con l’Aeroporto Internazionale Avram Iancu di Cluj significa che possiamo portare l’innovazione direttamente in prima linea nelle operazioni aeroportuali”, ha dichiarato Sergio Colella, Presidente Europa di SITA. “Insieme, non solo immaginiamo, ma creiamo il futuro del trasporto aereo, attraverso progetti che dimostrano come la tecnologia possa trasformare ogni passo del viaggio dei passeggeri. Dalla riduzione dei tempi di attesa al taglio dell’impatto ambientale, la nostra collaborazione mira a stabilire nuovi standard che serviranno da modello per gli aeroporti di tutto il mondo”.

AIR CANADA OFFRIRA’ IL WI-FI VELOCE E GRATUITO – Air Canada ha annunciato che prevede di lanciare un Wi-Fi veloce e gratuito di qualità streaming, sponsorizzato da Bell. A partire da maggio 2025, questo servizio gratuito sarà disponibile per i membri Aeroplan sugli aeromobili dotati di Wi-Fi per i voli nei mercati nordamericani e del Sud America. La compagnia aerea prevede inoltre di estendere il servizio Wi-Fi gratuito alle rotte internazionali a lungo raggio nel 2026. “Un accesso affidabile a Wi-Fi di qualità streaming sta diventando essenziale sia per i viaggiatori d’affari che per quelli di piacere. Ecco perché stiamo aggiornando la nostra flotta con le ultime tecnologie”, ha affermato Mark Nasr, Executive Vice President, Marketing and Digital at Air Canada, and President of Aeroplan. “Siamo entusiasti di offrire Wi-Fi veloce e gratuito a tutti i soci Aeroplan, con un piano di lancio incentrato sul cliente che include l’installazione del servizio sui Q400 di Air Canada Express, compresi quelli che volano dall’aeroporto Billy Bishop di Toronto. Sebbene altre compagnie aeree canadesi abbiano annunciato servizi Wi-Fi gratuiti, non tutte hanno accelerato l’installazione nelle loro flotte o si sono impegnate a offrire il servizio in modo completo. Air Canada prevede di offrire Wi-Fi veloce e gratuito su tutta la sua flotta e inizierà a lanciare questo servizio all’inizio della primavera. Inoltre, oltre l’85% degli aeromobili sarà connesso fin dal primo giorno, con le installazioni rimanenti che saranno una priorità per tutto il 2025”. “Questo prossimo capitolo della nostra partnership con Air Canada riflette il nostro scopo di migliorare il modo in cui i canadesi si collegano tra loro e con il mondo”, ha affermato Blaik Kirby, Group President, Consumer and Small Business, Bell. “Stiamo trasformando l’esperienza in volo per i membri Aeroplan, consentendo loro di essere produttivi, trasmettere intrattenimento in streaming e rimanere connessi durante il loro viaggio”.

A PALAZZO AERONAUTICA IL SEMINARIO PER I PRESIDENTI SMGT PROGETTATO DAL CENTRO DI PSICOLOGIA AM – Nella settimana dal 25 al 29 novembre, presso la sala Douhet di Palazzo AM, si è svolto il 2° Corso “Tecniche di sostegno al personale per Presidenti dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa – SGMT”, evento formativo progettato dal Centro di Psicologia dell’Aeronautica Militare in collaborazione con l’Istituto di Perfezionamento e Addestramento in Medicina Aeronautica e Spaziale – IPAMAS. Il Corso ha lo scopo di fornire ai Presidenti SGMT degli strumenti di lavoro utili a potenziare l’efficacia della loro continua azione di contatto e ascolto nei confronti del personale. Le attività sono state aperte dal saluto del Generale Ispettore Fabio Morgagni, Capo del Servizio Sanitario AM del Comando Logistico, il quale, augurando ai partecipanti una proficua settimana di lavoro, ha sottolineato l’importanza strategica rappresentata dalla figura del Presidente SGMT, quale riferimento presente capillarmente nell’organizzazione, di ausilio quindi al lavoro costante del Servizio Sanitario AM in ottica di monitoraggio e promozione del benessere psicofisico delle risorse umane. Lo svolgimento del seminario è stato curato dagli Ufficiali Psicologi del Centro di Psicologia del Servizio Sanitario, utilizzando principalmente attività tipiche della formazione esperienziale, a cui sono stati affiancati alcuni seminari per favorire anche un necessario inquadramento teorico. A conclusione della settimana di formazione è intervenuto per un saluto di commiato il Brigadier Generale Giuseppe De Simone, Vice Capo del Servizio Sanitario, che ha provveduto alla consegna degli attestati di superamento del Corso, al termine della quale i Presidenti frequentatori hanno consegnato una targa a ricordo dell’evento (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LOCKHEED MARTIN: NUOVI TEST DI INTEGRAZIONE PER IL PAC-3 – Il Lockheed Martin Patriot Advanced Capability– 3 (PAC-3) missile si è integrato con successo con il Lower Tier Air and Missile Defense Sensor (LTAMDS) radar e l’Integrated Battle Command System (IBCS) per contrastare un Tactical Ballistic Missile (TBM) e una Airborne threat. Durante le due missioni presso White Sands Missile Range, il PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) ha confermato la capacità di rilevare, acquisire, tracciare e ingaggiare bersagli. Questo è il sesto test di una serie per convalidare le prestazioni e l’integrazione con il radar LTAMDS e l’IBCS, componenti chiave all’interno dell’U.S. Army’s modernized Integrated Air and Missile Defense architecture.

LOCKHEED MARTIN ELEGGE L’AMMIRAGLIO JOHN C. AQUILINO NEL BOARD OF DIRECTORS – Lockheed Martin ha annunciato oggi che il suo board of directors ha eletto l’ammiraglio John C. Aquilino, ex comandante dell’United States Indo-Pacific Command, nel board, con decorrenza da oggi. “Il servizio reso alla nazione dall’ammiraglio Aquilino e la sua vasta esperienza in complesse operazioni globali, inclusa l’Indo-Pacifico, apporteranno preziose intuizioni al board”, ha affermato Jim Taiclet, Lockheed Martin Chairman, President and CEO. “La sua prospettiva migliorerà la supervisione del board. Non vediamo l’ora di lavorare con lui, mentre continuiamo a far progredire la nostra 21st Century Security® strategy”. Aquilino ha prestato servizio come 26° comandante dell’U.S. Indo-Pacific Command, responsabile di tutte le attività militari statunitensi nell’Indo-Pacifico, dal 2021 fino al suo pensionamento come ammiraglio a quattro stelle nel luglio 2024. I suoi incarichi precedenti includono il servizio come comandante della U.S. Pacific Fleet, comandante dell’U.S. Fifth Fleet and Naval Forces Central Command, comandante del Carrier Strike Group 2.

L’EASA PUBBLICA LE UPDATED EASY ACCESS RULES FOR SERA – L’EASA ha pubblicato una nuova revisione delle Easy Access Rules for Standardised European Rules of the Air (EAR for SERA). Poiché la pubblicazione viene generata tramite la piattaforma eRules, verrà aggiornata regolarmente per incorporare ulteriori modifiche ed evoluzioni al suo contenuto.

EASA: PUBBLICATA L’AVIATION AUTHORITIES RESEARCH AGENDA 2025 – L’EASA ha redatto una seconda edizione della sua Aviation Authorities’ Research Agenda on Research and Innovation, lanciata insieme agli Stati membri. L’Agenda 2025 contiene argomenti di ricerca proposti congiuntamente dagli esperti dell’Agenzia e dal suo Member States Advisory Body Research Group. Questi argomenti mirano a supportare le attività principali delle autorità aeronautiche (regolamentazione, certificazione, approvazione, supervisione) preparando al contempo l’Agenzia e il personale delle autorità alle sfide future. Gli ambiti tematici, di interesse dell’EASA e della national aviation authority (NAA), sono aviation safety, security, environment, health and innovation.

UNITED INTEGRA LA APPLE CHARE ITEM LOCATION FEATURE FOR AIRTAG – United annuncia oggi l’integrazione della nuova Share Item Location feature for AirTag nella sua app mobile, una mossa che dovrebbe migliorare notevolmente l’esperienza del servizio clienti per meno dell’1% dei clienti i cui bagagli arrivano su un volo successivo. Ora disponibile con iOS 18.2, la Apple Share Item Location feature consente ai clienti United di tutto il mondo che viaggiano con un AirTag or Find My network accessory di condividere in modo privato, sicuro e senza interruzioni la posizione dell’accessorio con il team del servizio clienti della compagnia aerea, per aiutarli a localizzare il loro bagaglio nel caso in cui venga smarrito. Mentre oltre il 99% dei bagagli dei clienti ha volato con il proprietario, o addirittura lo ha preceduto fino a destinazione quest’anno, questa nuova innovazione digitale è l’ultimo esempio degli investimenti di United in infrastrutture, formazione e tecnologia, volti a rendere i viaggi più semplici e la gestione dei bagagli più fluida, soprattutto quando i piani non vanno come previsto. “Per anni, ogni cliente è stato in grado di tracciare il viaggio del proprio bagaglio tramite l’app United mentre veniva scansionato a bordo e fuori dall’aereo e in precedenza non aveva modo di condividere direttamente le informazioni del proprio AirTag con il nostro team bagagli”, ha affermato David Kinzelman, Chief Customer Officer, United. “Ora, la nuova funzionalità aiuterà i clienti a viaggiare con ancora più sicurezza, sapendo di avere un altro modo per accedere alla posizione precisa del loro bagaglio con AirTag o con il Find My accessory di loro scelta. Possono condividerlo facilmente e in modo sicuro con noi nell’app United e il nostro team può usare le informazioni sulla posizione per trovare il bagaglio e ricongiungerlo al suo proprietario molto più rapidamente”.

IBERIA AVVICINA I BAMBINI DELL’AMERICA LATINA AL NATALE – Iberia informa: “Questo Natale, Iberia avvicina Babbo Natale più che mai ai bambini dell’America Latina, affinché possano vivere nel migliore dei modi la magia di queste date. Grazie all’applicazione che la compagnia aerea ha sviluppato per celebrare queste date, i bambini in America Latina potranno fare una videochiamata con Babbo Natale, nella quale potranno conversare con lui e persino chiedigli i regali che desiderano per Natale. Sarà la prima volta che questa esperienza potrà essere fatta dall’America Latina e, inoltre, il protagonista sarà Babbo Natale, che prenderà il posto dei Re Magi che negli ultimi anni hanno parlato con i bambini della Spagna”. “Durante i quasi 80 anni di presenza di Iberia nella regione, abbiamo accompagnato i latinoamericani a realizzare i loro sogni di viaggiare verso le loro destinazioni preferite e, naturalmente, abbiamo assistito a come ogni Natale le famiglie si riuniscono per celebrare queste feste insieme”, ha affermato Gemma Juncá, Direttore del brand e del marketing di Iberia.

JETBLUE APRE LA SUA NUOVA CREW BASE A PORTO RICO – JetBlue ha celebrato oggi l’apertura della sua nuova crew base al San Juan Luis Muñoz Marín International Airport (SJU), la prima al di fuori degli Stati Uniti continentali, portando con sé centinaia di posti di lavoro. JetBlue segna anche l’inizio dei voli dalla vivace capitale di Porto Rico all’isola di St. Croix, nelle Isole Vergini americane, consolidando ulteriormente il suo investimento nei Caraibi. La crew base di San Juan, appena inaugurata, è destinata a portare più di 400 posti di lavoro per membri dell’equipaggio a Porto Rico, con più di 100 piloti e più di 300 flight attendants che saranno assegnati alla base entro il prossimo anno. Situata nel Terminal A dell’aeroporto di San Juan, la base consentirà ai membri dell’equipaggio di iniziare e terminare i viaggi dall’isola, supportando le operazioni della compagnia aerea a Porto Rico, nei Caraibi e oltre e assicurando che questi gruppi di lavoro possano rispondere rapidamente in caso di interruzioni operative. La crew base segue l’apertura della JetBlue Tech Ops maintenance base a San Juan nel 2020. JetBlue serve Porto Rico da oltre 22 anni e vola verso 18 destinazioni dall’isola. Con oltre 50 partenze giornaliere nei periodi di punta questo inverno, la recente crescita del network di JetBlue ha creato altri 70 nuovi posti di lavoro, portando il suo team a oltre 800 membri dell’equipaggio entro il 2025 tra San Juan, Aguadilla e Ponce. Il rilancio del servizio di JetBlue per St. Croix fa parte dei significativi miglioramenti della rete di JetBlue a San Juan e si concentra sulle leisure and VFR (visiting friend and relatives) routes, in linea con la JetForward strategy della compagnia aerea.