SAS annuncia un volo diretto tra Copenhagen e Kiruna

Un numero sempre maggiore di viaggiatori si avventura verso montagne invernali e vaste pianure alle latitudini settentrionali. Per soddisfare la crescente domanda di turismo artico e invernale, SAS sta lanciando voli diretti da Copenhagen a Kiruna, a partire dal 12 dicembre 2024.

“La nuova rotta fa parte dell’impegno strategico in corso di SAS per migliorare la posizione di Copenhagen Airport come hub globale, offrendo ai viaggiatori di tutto il mondo un facile accesso alle esperienze invernali uniche di Kiruna. Con collegamenti migliorati, SAS mira a facilitare il turismo e migliorare l’accessibilità alle regioni più settentrionali della Scandinavia.

Situata a 200 chilometri a nord del Circolo Polare Artico, nota per i suoi dintorni panoramici, l’aurora boreale, l’Icehotel e le opportunità di sperimentare la cultura Sami, Kiruna sta rapidamente diventando una delle principali destinazioni per i viaggiatori invernali che cercano di esplorare l’Artico”, afferma SAS.

“C’è chiaramente una crescente domanda di turismo in entrata nella Lapponia svedese da tutto il mondo. Di conseguenza, abbiamo già deciso di mantenere voli diretti tra Copenhagen e Kiruna durante la stagione invernale 2025/2026. La rotta fornirà inoltre ai residenti della Svezia settentrionale comodi collegamenti con l’Europa e oltre, sfruttando l’ampia rete globale di SAS attraverso il nostro hub di Copenhagen”, afferma Henrik Winell, Vice President Network di SAS.

Il nuovo servizio consentirà a SAS di attrarre viaggiatori non solo dalla Danimarca e dalla Svezia meridionale, ma anche da tutta Europa, come Tromsø, in Norvegia.

“Questo nuovo volo diretto da Copenhagen segna un passo significativo nel migliorare la connettività e l’accessibilità alla nostra regione. SAS non solo semplifica la visita di Kiruna ai viaggiatori, ma supporta anche le attività commerciali locali e il crescente interesse per i viaggi nell’Artico”, afferma Peter Salomonsson, CEO della Kiruna Lapland Economic Association.

“Siamo lieti che SAS stia lanciando questa rotta diretta da Copenhagen, consentendo ai visitatori internazionali di sperimentare la bellezza della Lapponia. I voli sono di grande importanza per la regione e la comunità locale, dove il turismo svolge un ruolo fondamentale. Inoltre, la gente di Kiruna ora ha un’opportunità rapida e comoda per esplorare la capitale danese”, afferma Jörgen Bergstrand, acting Airport Manager at Kiruna Airport, Swedavia.

“Attualmente, i voli per Natale e Capodanno sono quasi al completo, ma ci sono ancora opportunità per assicurarsi i biglietti.

La rotta Copenhagen-Kiruna sarà operativa quando Kiruna sarà ricoperta di neve, dal 12 dicembre 2024 al 27 aprile 2025. Durante il periodo principale, i voli saranno disponibili il giovedì e la domenica. Un servizio aggiuntivo sarà fornito il sabato per sei settimane durante il periodo di Natale e Capodanno.

Alla fine della stagione, ad aprile, SAS opererà solo la domenica. Tuttavia, Kiruna rimarrà accessibile durante tutto l’anno tramite voli SAS da Stoccolma, garantendo un’eccellente connettività da e per l’hub principale di SAS a Copenhagen e oltre”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines)