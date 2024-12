Gruppo SAVE – L’aeroporto di Venezia prepara il Natale con il progetto “Rock your Christmas Gift”

Con il progetto “Rock your Christmas gift”, l’aeroporto di Venezia sensibilizza i passeggeri sulle attività di fondazioni e associazioni benefiche senza scopo di lucro che, dal 9 al 24 dicembre, si avvicendano nel lavoro di confezionamento regali in uno spazio loro dedicato nell’area partenze del terminal.

Si tratta di una collaborazione realizzata da SAVE, società di gestione dell’aeroporto Marco Polo, insieme ad alcune realtà attive nel sociale, che dà un valore aggiunto agli acquisti effettuati nei negozi dello scalo. Ogni articolo acquistato può infatti essere confezionato come pacco regalo dai volontari delle associazioni coinvolte, che si avvicendano nella fascia centrale della giornata.

Hanno aderito all’iniziativa la Lega del Filo D’Oro, ente filantropico di riferimento per la riabilitazione delle persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale, la Fondazione Città della Speranza, centro di eccellenza nella medicina pediatrica e nella ricerca scientifica, AVAPO Venezia (Associazione Volontari per l’Assistenza di Pazienti Oncologici), la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, la cooperativa sociale veneziana Rio Terà dei Pensieri che promuove attività di formazione e lavoro all’interno delle carceri veneziane.

I volontari di queste organizzazioni hanno quindi la possibilità di illustrarne le attività, in particolare la Lega del Filo D’Oro propone l’iscrizione, Fondazione Città della Speranza, AVAPO e Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica raccolgono fondi, mentre la cooperativa Rio Terà dei Pensieri si è organizzata per vendere i prodotti di cosmetica realizzati nel carcere femminile della Giudecca.

