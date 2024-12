Boeing si impegna ad espandere le South Carolina Operations

Boeing ha annunciato oggi che intende espandere le sue attività nella Charleston County. La società prevede di investire 1 miliardo di dollari in ammodernamenti infrastrutturali presso il suo sito esistente e di creare 500 nuovi posti di lavoro nei prossimi cinque anni.

“Per oltre un decennio, Boeing South Carolina (BSC) è stata la sede del full 787 Dreamliner production cycle e fabbrica, assembla e consegna i 787-8, 787-9 e 787-10 ai clienti in tutto il mondo. La società ha avviato le attività in South Carolina nel 2009 e attualmente impiega oltre 7.800 persone nei suoi Airport and North Campuses in North Charleston, e nel suo West Campus in Orangeburg. Boeing ha acquisito le attività a Orangeburg, situate in 174 Millennium Drive, all’inizio di quest’anno, sebbene tali strutture non saranno interessate dai piani di espansione.

Boeing amplierà entrambi i suoi campus di North Charleston, situati in 5400 International Blvd. e 9775 Patriot Blvd., per supportare gli increased 787 Dreamliner production targets e i potenziali futuri aumenti del rate guidati dalla domanda del mercato. Il programma 787 Dreamliner prevede di aumentare a un rate di 10 aerei al mese entro il 2026.

Si prevede che le operazioni saranno online all’inizio del 2027. Le persone interessate a unirsi al team Boeing dovrebbero visitare la careers page dell’azienda”, afferma Boeing.

“Dalla creazione di Boeing South Carolina nel 2009 abbiamo segnato molte pietre miliari importanti, tra cui il consolidamento della produzione del 787 Dreamliner in South Carolina. Sono entusiasta per questa prossima fase di crescita, resa possibile dai nostri incredibili compagni di squadra e dalla fiducia che i nostri clienti hanno nei nostri aerei. Questa decisione riflette l’impegno di Boeing nei confronti della forza lavoro, del 787 program e della comunità. Stiamo costruendo un’eredità presso BSC, per noi stessi e per le generazioni future nel Palmetto State”, afferma Scott Stocker, Vice President and General Manager of the 787 Program and BSC Site Leader.

“La decisione di Boeing di espandersi nella Charleston County consolida ulteriormente la posizione della Carolina del Sud come leader nel settore aerospaziale. Questo investimento significativo e i 500 nuovi posti di lavoro che porterà nella Lowcountry riflettono la fiducia di Boeing nella nostra forza lavoro e sottolineano la forza del nostro ambiente pro-business. Non vediamo l’ora di continuare a costruire la nostra partnership e le opportunità che questa espansione porterà al nostro stato”, afferma il Governatore Henry McMaster

“L’eredità che Boeing ha costruito nella Carolina del Sud è davvero qualcosa che vale la pena celebrare e siamo entusiasti che l’azienda continui a investire nel nostro stato. Congratulazioni a Boeing e alla contea di Charleston per questo sostanziale investimento di 1 miliardo di dollari e per le nuove opportunità che creerà nella Lowcountry”, afferma il Secretary of Commerce, Harry M. Lightsey III.

“Boeing è stata una pietra angolare della crescita economica e dell’innovazione nella Charleston County per oltre un decennio e questo ultimo investimento sottolinea il loro profondo impegno nei confronti della nostra comunità. La creazione di 500 nuovi posti di lavoro e un’espansione da 1 miliardo di dollari consolidano la posizione della Charleston County come leader nel settore aerospaziale globale. Siamo orgogliosi di supportare il successo continuo di Boeing e le opportunità che offre ai nostri residenti e alle nostre aziende”, afferma il Charleston County Council Chairman, Herbert Ravenel Sass III.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)