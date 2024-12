I partner industriali del Global Combat Air Programme raggiungono un accordo storico per la fornitura di un velivolo da combattimento di nuova generazione

BAE Systems (UK), Leonardo (Italia) e Japan Aircraft Industrial Enhancement Co Ltd (JAIEC) hanno raggiunto l’accordo per la costituzione di una nuova società – una business joint venture che sarà soggetta alle approvazioni normative – per lo sviluppo del Global Combat Air Programme (GCAP).

L’accordo si basa su una solida collaborazione trilaterale già avviata in ambito GCAP fin dal dicembre 2022 tra i governi e le industrie della difesa di Italia, Regno Unito e Giappone.

La nuova joint venture sarà responsabile della progettazione, dello sviluppo e della consegna del caccia di nuova generazione e manterrà il ruolo di autorità di progettazione del GCAP per tutto il ciclo di vita del velivolo stesso, anche oltre il 2070.

Nella joint venture, BAE Systems, Leonardo e JAIEC deterranno una quota del 33,3% ciascuna, unendo le capacità e le competenze dei tre player principali del settore a vantaggio dello sviluppo – a livello internazionale – dell’industria dell’aerospazio e della difesa.

Roberto Cingolani, Amministratore delegato e direttore generale di Leonardo, ha dichiarato: “L’accordo di oggi è il risultato di un intenso percorso reso possibile dalla condivisione delle nostre esperienze reciproche. Oltre a migliorare le nostre capacità tecnologiche, questa partnership rafforza anche il nostro impegno per la sicurezza globale e l’innovazione. Oggi, stiamo tracciando la rotta verso una nuova era nel campo dei sistemi aeronautici e degli scenari multidominio, promuovendo una crescita sostenibile a lungo termine per le economie dei Paesi coinvolti”.

Charles Woodburn, Amministratore delegato di BAE Systems, ha dichiarato: “L’accordo odierno rappresenta il culmine di mesi di collaborazione con i nostri partner industriali e testimonia il grande impegno di tutti coloro che hanno preso parte a questo programma di importanza strategica. La nuova azienda unirà i notevoli punti di forza e le eccellenti competenze delle aziende coinvolte per creare un’organizzazione innovativa che guiderà lo sviluppo di un sistema di combattimento aereo di nuova generazione, creando occupazione qualificata, di elevato valore e a lungo termine, per i decenni a venire in tutti i Paesi partner”.

Kimito Nakae, Presidente di JAIEC, ha dichiarato: “Mentre ci accingiamo a intraprendere questo viaggio emozionante e importante verso il successo del programma GCAP, riconosco che il percorso potrebbe non essere sempre lineare e semplice. Tuttavia, credo, che perseverando nello spirito di solida cooperazione e collaborazione trilaterale che abbiamo finora sviluppato, oltre a completare il programma GCAP nei tempi previsti lo condurremo ad un livello superiore a tutte le nostre aspettative”.

La joint venture si avvarrà di attività e team congiunti in ciascuno dei Paesi partner. La sua direzione avrà sede nel Regno Unito, per garantire il massimo grado di allineamento e collaborazione con l’Organizzazione Governativa Internazionale Governativa GCAP (GIGO), anch’essa con sede centrale nel Regno Unito. Entrambi gli enti collaboreranno per supportare il completamento efficace del programma in termini di costi e tempi, compresa l’entrata in servizio del velivolo nel 2035.

Il programma GCAP riveste un’estrema importanza per la sicurezza e la prosperità economica di ciascun Paese. Il programma, attraverso un trasferimento efficace di conoscenze e tecnologie, è in grado di sviluppare la capacità di combattimento aereo e di garantire la sovranità tecnologica di ogni nazione a beneficio delle future generazioni.

Si prevede che la Joint Venture verrà costituita entro la metà del 2025. La joint venture si occuperà della progettazione e dello sviluppo del velivolo GCAP. La produzione e l’assemblaggio finale saranno affidati a BAE Systems, Leonardo e Mitsubishi Heavy Industries, nonché a una filiera di fornitura più ampia.

Il programma è progettato per massimizzare e far crescere congiuntamente la capacità industriale in ciascuna delle nazioni, con elementi di progettazione, sviluppo, e produzione distribuiti equamente tra i Paesi/industrie partner. Il primo CEO della Joint Venture sarà espressione del partner italiano.

(Ufficio Stampa Leonardo – Photo Credits: © Leonardo S.p.A. and subsidiaries)