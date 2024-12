Cartabianca Publishing presenta “VOLANDO NELL’INVISIBILE – Una pilota fuori dall’ordinario”

Cartabianca Publishing presenta una nuova iniziativa editoriale: “VOLANDO NELL’INVISIBILE – Una pilota fuori dall’ordinario”.

“Si tratta di un’opera che riteniamo non sia il “solito” libro di aviazione. Infatti è la storia dell’unica “allieva pilota” italiana non vedente: una donna che è riuscita a realizzare il suo sogno di volare nonostante la sua condizione di disabilità”, afferma Cartabianca Publishing.

“Sabrina fin dall’infanzia ha un sogno: volare. Un bel sogno, comune a tanti ragazzi e ragazze. Però lei ha qualcosa che le impedisce di dispiegare le ali: è cieca. Nonostante le difficoltà, riesce comunque a diplomarsi, a diventare un’esperta informatica e a lavorare all’IBM di Roma. E la sua innata curiosità e voglia di sperimentare la portano anche a cimentarsi nell’arrampicata sportiva, ad andare a cavallo, a viaggiare per il mondo.

Ma la sua passione per gli aerei è sempre lì, non è scomparsa, anzi, aumenta di anno in anno. Sabrina non si dà per vinta: è una “capatosta”, contatta associazioni di piloti con disabilità e comincia a volare. Dal piccolo Sky Arrow all’acrobatico Extra EA-200, sono tanti gli aerei che pilota in giro per i cieli d’Italia e di Francia, sempre affiancata da un istruttore, naturalmente.

In questo libro, con una scrittura effervescente e una gran dose di autoironia, racconta proprio le sue esperienze di volo e gli spettacolari risultati che riesce a ottenere, ma anche le difficoltà quotidiane, la sua determinazione, l’aiuto che ha dato e ricevuto. Uno splendido esempio anche per chi si ostina a vivere tenendo gli occhi chiusi”, prosegue la presentazione di Cartabianca Publishing.

“Lucia Sabrina Papa nasce il 6 maggio 1970 a Salice Salentino (LE). Cieca dalla nascita, a cinque anni si trasferisce a Roma per frequentare una scuola specializzata per non vedenti. Dopo l’infanzia lontana da casa, torna in Puglia e consegue la maturità magistrale. Nel 1990 frequenta un corso di informatica presso l’Istituto dei ciechi Cavazza di Bologna. Dal 1992 lavora a Roma in IBM come programmatrice e IT specialist.

Appassionata di volo, realizza il suo sogno grazie all’Associazione Baroni Rotti e all’Association Européenne des Pilotes Handicapés Visuels “Mirauds Volants”. Nel 2016 inizia a pilotare velivoli ultraleggeri assistita da un istruttore e, dal 2019, studia teoria e pratica di volo presso la Aviomar Flight Academy. Pur senza licenza di pilota privato e sempre affiancata da un istruttore, gestisce il volo autonomamente, con oltre 170 ore di esperienza. È la prima allieva pilota cieca in Italia”, conclude Cartabianca Publishing.

A breve pubblicheremo sul Portale di Md80.it la recensione del nuovo libro.

Scheda bibliografica:

Titolo: VOLANDO NELL’INVISIBILE – Una pilota fuori dall’ordinario

Autore: Sabrina Papa

Editore: Prima edizione Cartabianca 9 dicembre 2024

Genere: Trasporti, Aviazione, Narrativa

Prezzi: € 7,99 versione digitale ePub, Kindle o Apple – € 16,00 versione cartacea

Internet: https://www.cartabianca.com/catalogo/volando-nellinvisibile/

ISBN cartaceo: 9788888805566

ISBN digitale: 9788888805573

(Redazione Md80.it)