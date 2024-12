News Brevi – 13.12.2024

AERONAUTICA MILITARE: NEONATA TRASPORTATA D’URGENZA D’ALGHERO A GENOVA CON FALCON 900 – Si è concluso nel cuore della notte il trasporto sanitario d’urgenza di una neonata di solo tre giorni di vita dall’aeroporto militare di Alghero (SS), sede del Distaccamento Aeroportuale dell’Aeronautica Militare, all’aeroporto di Genova, effettuato con un velivolo da trasporto Falcon 900 del 31° Stormo. La piccola paziente, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferita d’urgenza dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari all’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova. La neonata ha viaggiato in una speciale culla termica, accompagnata da una equipe medica che l’ha monitorata durante tutte le fasi di volo. Il volo, definito “IPV – Imminente Pericolo di Vita”, è stato attivato su richiesta della Prefettura di Sassari alla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea – 1^ Regione Aerea dell’Aeronautica Militare. Questa ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per tale genere di missioni. Una volta arrivati sull’aeroporto di Genova, dove un’ambulanza era già in attesa della piccola, il Falcon 900 è rientrato a Ciampino, sede stanziale del 31° Stormo, tornando disponibile per il pronto impiego in caso di necessità. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della popolazione 24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate, per questo genere di interventi, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, dislocati in diverse basi dal nord al sud del Paese (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SPAZIO AL FUTURO, L’AERONAUTICA MILITARE OLTRE LA LINEA DI KARMAN – Giovedì 12 dicembre 2024, presso l’Auditorium “A. Visconti” di Palazzo Aeronautica, si è tenuto il Convegno “Spazio al futuro. L’Aeronautica Militare oltre la linea di Karman”, organizzato dal Centro Studi Militari Aerospaziali dell’Associazione Arma Aeronautica, in collaborazione con l’Aeronautica Militare. L’evento, moderato dal giornalista Rai Giorgio Pacifici, Vice Capo Redattore Scienze del TG2, è stato presieduto dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, ed ha visto la partecipazione di diversi autorevoli relatori ed esperti del settore, sia della Forza Armata sia del mondo civile. “L’Aeronautica Militare ha da sempre guardato allo spazio e all’aerospazio con grande interesse”, ha dichiarato il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, nel suo intervento, sottolineando come “lo Spazio nasce in Italia grazie al Generale ingegnere Luigi Broglio, anche scienziato di chiara fama internazionale che attraverso il programma San Marco, basato su una forte collaborazione tra AM e CNR, ha aperto all’Italia la via dello Spazio. Dal progetto San Marco sono derivate le competenze spaziali dell’Italia in termini di capacità di lancio di satelliti e di ricerca spaziale”. Sempre il Generale Goretti, nel suo intervento, ha voluto evidenziare che “L’Aeronautica Militare ha come compito istituzionale quello della protezione e difesa dello spazio aereo e deve, quindi, essere in grado di esprimere il potere aerospaziale in linea con gli indirizzi politici del Vertice nazionale e del Dicastero Difesa, promuovendo e perseguendo sinergie con il mondo dell’industria nazionale e della ricerca, sia scientifica che tecnologica. L’Aeronautica Militare si occupa di monitorare, sorvegliare e caratterizzare gli oggetti spaziali e il loro ambiente operativo allo scopo di supportare attività spaziali sicure, stabili e sostenibili, identificando i rischi e le minacce nello spazio, dallo spazio e verso lo spazio e proponendo le opportune misure di mitigazione. L’accesso alle risorse aerospaziali è una condizione essenziale per garantire la sicurezza del Paese e per condurre operazioni militari e lo sviluppo della cosiddetta space economy è un’opportunità strategica per chiunque voglia investire in ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale con importanti ricadute a favore della comunità e del Paese” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: BIMBA DI 5 ANNI TRASPORTATA D’URGENZA DA SIGONELLA A ROMA-CIAMPINO CON C-130J – Si è da poco concluso il trasporto sanitario d’urgenza di una bambina di 5 anni dall’aeroporto militare di Sigonella (CT) a quello di Roma-Ciampino, effettuato con un velivolo da trasporto C-130J della 46^ Brigata Aerea di Pisa. La piccola paziente necessitava di essere trasferita rapidamente dal Centro Cardiologico Pediatrico Mediterraneo (CCPM) di Taormina (ME) all’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma per urgenti cure mediche. Lo speciale volo sanitario è stato attivato su richiesta della Prefettura di Messina alla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea – 1^ Regione Aerea dell’Aeronautica Militare. Questa ha immediatamente interessato la 46^ Brigata Aerea di Pisa, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per tale genere di missioni. L’equipaggio d’allarme della 46^ Brigata Aerea è quindi decollato dalla base dell’Aeronautica Militare di Pisa e si è diretto presso l’aeroporto militare di Sigonella (CT), sede del Comando Aeroporto e del 41° Stormo. Una volta arrivati nella base militare siciliana, la piccola paziente è stata caricata a bordo del C-130J con una barella accompagnata da una equipe medica e dalla mamma. Dopo poco più di un’ora di volo il C-130J è atterrato presso lo scalo romano di Roma-Ciampino dove un’ambulanza del Bambino Gesù era pronta ad attenderla per il successivo trasferimento presso l’ospedale pediatrico romano. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della popolazione 24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate, per questo genere di interventi, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, dislocati in diverse basi dal nord al sud del Paese (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ETIHAD AIRWAYS: LE STATISTICHE SUL TRAFFICO DI NOVEMBRE 2024 – Etihad Airways ha pubblicato le statistiche sul traffico per novembre 2024, evidenziando una performance vigorosa e continua. La compagnia aerea ha accolto 1,6 milioni di ospiti durante il mese, raggiungendo un notevole average passenger load factor dell’88%. Antonoaldo Neves, CEO di Etihad Airways, ha affermato: “Il nostro numero di passeggeri a novembre ha registrato una crescita sostenuta rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, evidenziando il nostro continuo percorso di volo positivo e mantenendo la nostra posizione di compagnia aerea in più rapida crescita in Medio Oriente. Da inizio anno, Etihad ha accolto circa 17 milioni di passeggeri, con un aumento di oltre il 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il nostro passenger load factor costantemente elevato a novembre all’88%, in quello che è tradizionalmente un mese impegnativo per le compagnie aeree, è una testimonianza del nostro impegno incrollabile per il servizio clienti e l’eccellenza operativa. Il nostro entusiasmante annuncio in un giorno, il 25 novembre, di 10 nuove destinazioni aggiuntive per il 2025, sottolinea la nostra dedizione all’espansione positiva e sostenibile. Etihad si impegna a fornire ai clienti le rotte e le frequenze di cui hanno bisogno, portando centinaia di migliaia di visitatori in più ad Abu Dhabi”.

DELTA ASSUME NUOVI ASSISTENTI DI VOLO NEL 2025 – Delta sta di nuovo accettando candidature per assistenti di volo per le sue prossime 2025 hiring classes, con posizioni aperte per ruoli di madrelingua inglese e bilingue. “Il 2025 sarà un anno entusiasmante”, ha affermato Rachel McCarthy, VP – IFS ATL Operations, CX, Hiring and Learning. “Non solo Delta festeggerà 100 anni come brand, ma volerà anche con il suo programma di viaggio più robusto di sempre. Siamo entusiasti di assumere ancora più assistenti di volo per soddisfare questa domanda e dare vita alla nostra esperienza premium per ogni cliente”. Delta è anche alla ricerca di candidati bilingue, noti anche come lingua di destinazione (LOD), che parlino fluentemente inglese e una delle seguenti lingue: ceco, danese, olandese, francese, greco, tedesco, italiano, coreano e svedese. Si prega di notare che esiste una richiesta per tutti i candidati: durante la candidatura, i candidati indicheranno altre lingue che parlano e il loro interesse a perseguire il LOD flight attendant role. Visitare delta.com/flightattendant per una panoramica del ruolo di assistente di volo, i passaggi della domanda e le risposte ad alcune domande frequenti.

DELTA NOMINATA ‘AIRLINE OF THE YEAR’ DA GLOBAL TRAVELER – Delta Air Lines è stata dichiarata ‘Airline of the Year’ da Global Traveler e si è assicurata numerosi riconoscimenti nell’ambito del 21° GT Tested Reader Survey Awards. I premi che Delta ha ottenuto nei GT Tested Reader Survey Awards includono: Best Airline website (Delta.com), Best Airline Lounges (Delta Sky Clubs), Best Airline for Domestic First Class, Best Airline App (Fly Delta). “Siamo orgogliosi che l’impegno di Delta per un servizio di qualità e di qualità sia stato riconosciuto da Global Traveler”, ha affermato Dwight James, Senior Vice President – Customer Engagement & Loyalty for Delta Air Lines, and CEO – Delta Vacations. “La fiducia nel nostro brand, nelle nostre operazioni e nei nostri prodotti è ciò che spinge la nostra forza lavoro di oltre 100.000 persone a continuare a crescere”.

ALL’AMBASCIATA D’ITALIA A WASHINGTON ACCORDI ENAC, AdP E VIRGIN GALACTIC PER LO SPAZIOPORTO DI GROTTAGLIE – “Entra nel vivo la partecipazione dell’Italia nella space economy”, ha commentato il Presidente Enac Pierluigi Di Palma in merito all’accordo di cooperazione presentato ieri, a Washington, tra l’Enac e Virgin Galactic, con Aeroporti di Puglia e con il supporto della Regione Puglia, finalizzato a uno studio di fattibilità che possa definire le condizioni per svolgere le operazioni suborbitali commerciali di Virgin Galactic in Italia, utilizzando lo spazioporto di Grottaglie, a partire dal breve-medio termine e segnando un passo significativo per l’Italia nel settore del volo suborbitale. Presenti alla cerimonia, che si è svolta presso l’Ambasciata d’Italia a Washington nell’ambito delle celebrazioni di ItalianSpaceDay, il Vicedirettore Generale Enac Fabio Nicolai e il Direttore Giovanni Di Antonio. Il Presidente Pierluigi Di Palma: “Un’altra importante partnership nella transizione verso il comparto aerospaziale iniziata dall’Enac 10 anni fa, in coordinamento con l’Aeronautica Militare, con l’accordo con la FAA, autorità statunitense, e che ha avviato il percorso verso i voli suborbitali commerciali nel nostro Paese. Con estremo piacere invito il CEO di Virgin Galactic, Michael Colglazier, in Enac e a Grottaglie per visitare la realtà che ospiterà il primo spazioporto in Italia e che diventerà realtà nel prossimo futuro. Questa collaborazione costituisce un passo decisivo verso l’operatività dello spazioporto e apre opportunità significative non solo per il settore civile, ma anche per quello militare, data la natura duale del progetto. Un percorso condiviso dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha inserito la realizzazione dello spazioporto di Grottaglie tra gli investimenti strategici, evidenziando come lo spazio costituisca uno dei domini geopolitici del futuro”.

SAAB: ORDINE PER IL SEA GIRAFFE 1X RADAR SYSTEM – Saab ha ricevuto un ordine dalla Swedish Defence Materiel Administration (FMV) per il Sea Giraffe 1X radar system per la Svedish Navy. Il valore dell’ordine è di circa 340 milioni di corone svedesi, con consegne nel 2024-2026. L’ordine include il Sea Giraffe 1X naval radar system di Saab in diverse configurazioni per il tranining e l’installazione su surface ships. Sea Giraffe 1X è un radar in grado di rilevare, tracciare e classificare simultaneamente oggetti in aria e in superficie, compresi i droni.

DEBUTTA UN POKEMON SPACE PER I BAMBINI NELLA ANA DOMESTIC LOUNGE A TOKYO HANEDA – All Nippon Airways (ANA) aprirà la “ANA Pokémon Kids’ TV Lounge” all’aeroporto di Haneda il 19 dicembre 2024. Situata nella domestic ANA Lounge, la kids room ristrutturata presenterà decorazioni Pokémon ispirate al Pikachu Jet NH e all’Eevee Jet NH. I bambini possono divertirsi con la programmazione di Pokémon Kids TV e rilassarsi con gli Snorlax plush toys in un ambiente sicuro e confortevole, con tappetini imbottiti. Oltre a provare Pokémon nella lounge, i passeggeri possono godersi i contenuti di Pokémon Kids TV su tutti i voli domestici e internazionali ANA. “Questa collaborazione con Pokémon esemplifica l’impegno di ANA per l’innovazione e per offrire esperienze uniche ai nostri passeggeri”, ha affermato Tomoji Ishii, Executive Vice President, Customer Experience Management and Planning of ANA. “L’ANA Pokémon Kids’ TV Lounge è una testimonianza del nostro impegno nel creare un’esperienza di viaggio gioiosa e coinvolgente per tutte le età”. Questa iniziativa fa parte della partecipazione di ANA Group a “Pokémon Air Adventures” di The Pokémon Company. I prodotti Pokémon sono disponibili per l’acquisto sui voli domestici e internazionali ANA. Inoltre, uno special edition Pokémon in-flight safety video and disembarkation video verrà mostrato su tutti i voli domestici e internazionali (esclusi i due Star Wars special jet) a partire dal 1° dicembre 2024, con disponibilità prevista fino al 31 maggio 2025 (i tempi di implementazione potrebbero variare a causa delle manutenzioni degli aeromobili).

EUROWINGS AMPLIA LA BRAND EXPERIENCE CON L’ONLINE FAN STORE – Eurowings informa: “Come parte del riallineamento del suo brand, Eurowings sta ulteriormente ampliando la brand experience. Clienti e dipendenti hanno ora accesso esclusivo al branded merchandise nel moderno design Eurowings tramite il nuovo online fan store. I fan Eurowings possono ordinare comodamente prodotti eleganti e pratici, dalle comode felpe con cappuccio ai regali di Natale alla moda”. “Con il nostro nuovo online fan store, stiamo creando una piattaforma che riflette perfettamente l’essenza del nostro brand ‘More ease for everyone’ con il suo aspetto fresco”, spiega Dirk Otto, Head of Marketing at Eurowings. “Vogliamo dare a tutti i fan Eurowings, siano essi clienti o dipendenti, l’opportunità di estendere la brand experience oltre il volo, portarla con sé nella loro vita di tutti i giorni e rafforzare ulteriormente il legame emotivo con Eurowings”. “Dall’abbigliamento casual alla moda ai gadget utili, il negozio online offre prodotti con un moderno look Eurowings. Naturalmente, anche i fantastici calzini “Ich flieb’s” (That’s fly!) fanno parte della gamma. Lo shop è disponibile online 24 ore su 24, per un’esperienza di acquisto rilassata, indipendentemente dal volo o dalla posizione. La gamma del fan store viene gradualmente ampliata, con un’attenzione particolare alla sostenibilità. Come punto culminante speciale, è pianificata una upcycling collection in collaborazione con il sustainability team e la società ‘Bag to Life’. Materiali di scarto come vecchi coprisedili, giubbotti di sicurezza e uniformi verranno trasformati in prodotti unici. I fan di Eurowings possono ora trovare lo store su https://www.eurowings.com/merchandise“, conclude Eurowings.

LOCKHEED MARTIN: TEST DI SUCCESSO PER IL PRECISION STRIKE MISSILE – L’U.S. Army ha completato con successo il suo primo Soldier-led Limited User Test (LUT) del Lockheed Martin Precision Strike Missile (PrSM), in un flight test presso il White Sands Missile Range, nel New Mexico. Durante la dimostrazione, sono stati lanciati due PrSM missiles da un HIMARS in un long-range test contro un set di obiettivi, dimostrando la prontezza del sistema. Il test è stato condotto interamente da personale dell’esercito. “Il PrSM program ha costantemente dimostrato la capacità di fornire prestazioni accurate e affidabili”, ha affermato Carolyn Orzechowski, vice president of Precision Fires Launchers and Missiles at Lockheed Martin. “Questo risultato sottolinea la maturità del programma e rafforza l’affidabilità del sistema per il nostro Army partner”. Il test segna una pietra miliare significativa per il PrSM program, una priorità fondamentale per la modernizzazione dell’esercito. PrSM è l’U.S. Army next generation long-range precision strike missile, in grado di neutralizzare bersagli fino a oltre 400 chilometri di distanza, ed è compatibile con M142 HIMARS e M270A2 MLRS.

EVENTO MICE DESTINAZIONE SARDEGNA 2024 ALL’AEROPORTO DI CAGLIARI – “Il MICE è un settore del turismo congressuale e professionale che va a rafforzare quel concetto di destagionalizzazione, indispensabile per consolidare tutte le altre attività a sostegno del comparto turistico isolano congressuale e degli eventi, soprattutto per rilanciare strutture e infrastrutture di grande fascino e competitive sul livello internazionale. Queste manifestano forti segnali di ripresa, dopo il periodo incerto del post-covid, con un +12% di eventi realizzati in Italia ed un significativo aumento (+32%) di presenze nel 2023, rispetto al 2022. Ogni sforzo in Sardegna, da parte degli operatori e della programmazione pubblica, deve tendere a confermare la Destinazione, con la sua valida offerta”. Lo ha comunicato l’Assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio Franco Cuccureddu, aprendo questa mattina al Business Center dell’Aeroporto di Cagliari i lavori di “Destinazione Sardegna, MICE 2024”, organizzato dall’Assessorato regionale del Turismo in collaborazione con la SOGAER, Società di Gestione dell’Aeroporto di Cagliari-Elmas, come vetrina d’eccezione e occasione privilegiata per l’incontro tra domanda e offerta del segmento MICE. Il meeting internazionale, quest’anno alla sua Terza Edizione, coinvolge 40 buyer nazionali e internazionali provenienti da Germania, Francia, Spagna, Belgio e Inghilterra, oltre a 90 seller, operatori dell’offerta MICE della Sardegna tra strutture alberghiere, sedi per eventi e agenzie di organizzazione e società di servizi. In totale i partecipanti sono circa 150.

EMIRATES ONORA LA SUA EREDITA’ ARABA IN OCCASIONE DEL WORLD ARABIC LANGUAGE DAY – Emirates informa: “In qualità di più grande compagnia aerea internazionale che serve 140 destinazioni in tutto il mondo, Emirates accoglie con favore l’opportunità unica di presentare la lingua araba a oltre 52 milioni di clienti diversi. In vista dell’UNESCO World Arabic Language Day del 18 dicembre, Emirates mette in evidenza la gamma di servizi in lingua araba disponibili per i clienti, migliaia di membri dell’equipaggio di cabina che parlano arabo e la ricchezza e l’ampiezza dei ricchi contenuti in lingua araba disponibili sul suo sistema di intrattenimento in volo, ice. Il World Arabic Language Day si celebra il 18 dicembre da quando è stata istituito nel 2012. La data commemora il giorno in cui l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato l’arabo come sesta lingua ufficiale dell’organizzazione nel 1973. Utilizzato quotidianamente da oltre 500 milioni di persone, l’arabo è parte integrante del brand Emirates e svolge un ruolo fondamentale nelle operazioni e nel servizio clienti della pluripremiata compagnia aerea”. “Il logo Emirates presenta calligrafia araba ed è un elemento chiave dell’identità della compagnia aerea, simboleggiando le sue radici negli Emirati Arabi Uniti e l’impegno a mostrare l’ospitalità e la cultura araba a livello globale. Originariamente creato nel 1985, il logo ha subito una significativa riprogettazione nel 1999 per modernizzare il suo aspetto e allinearlo alla rapida crescita e alle ambizioni globali della compagnia aerea. La scrittura araba è stata perfezionata con uno stile più fluido e audace, rendendola visivamente sorprendente e versatile per il branding su aeromobili, pubblicità e altri materiali. Il sito Web ufficiale e l’app mobile di Emirates sono disponibili sia in arabo che in inglese, offrendo ai clienti di lingua araba un’esperienza di navigazione localizzata. Emirates fornisce inoltre assistenza clienti in lingua araba tramite telefono, e-mail e canali di social media, assicurando che i clienti possano risolvere facilmente qualsiasi problema o domanda. Emirates ha recentemente lanciato un safety video rinnovato che si concentra sulla fornitura di istruzioni di sicurezza in modo chiaro e diretto. Il video è disponibile sia in arabo che in inglese, con la comunicazione di misure di sicurezza critiche come l’uso delle cinture di sicurezza, l’uso della maschera di ossigeno e le procedure di uscita di emergenza. Nelle cabine dei suoi aeromobili, Emirates utilizza l’arabo insieme all’inglese per vari segnali e istruzioni. Emirates offre annunci in volo in arabo e inglese e nella lingua locale del paese di arrivo e partenza del volo, assicurando che i clienti provenienti da paesi di lingua araba si sentano a casa”, prosegue Emirates. “Attualmente Emirates ha più di 4.000 Arabic speaking cabin crew, che consentono una comunicazione fluida con i clienti di lingua araba. Il pluripremiato sistema di intrattenimento in volo Ice di Emirates offre un’ampia varietà di contenuti in lingua araba, tra cui film, programmi TV, musica e notizie. I clienti Emirates che desiderano imparare un po’ di arabo mentre si godono un volo, possono accedere ai corsi di lingua UTalk su ice e apprendere frasi chiave in arabo standard, tradotte per chi parla mandarino, inglese, turco e spagnolo. I clienti Emirates possono anche usufruire di 15 canali di podcast e audiolibri in arabo. La lingua araba è fondamentale sia per il patrimonio che per il futuro di Emirates, con Emirates che dimostra questo impegno attraverso la sponsorizzazione e il supporto di eventi culturali, letteratura e iniziative che promuovono la lingua araba. L’Emirates Airline Festival of Literature, che si terrà il mese prossimo il 29 gennaio, celebra le opere letterarie arabe e internazionali e il potere delle parole, delle idee e della narrazione”, conclude Emirates.

BOMBARDIER ANNUNCIA CAMBIAMENTI NEL SUO BOARD OF DIRECTORS – Bombardier annuncia la nomina di Ms. Bettina Fetzer nel suo Board of Directors, con decorrenza dal 1° gennaio 2025. Bettina Fetzer è Vice President Digital & Communications presso Mercedes Benz AG. È entrata a far parte dell’azienda nel 2004 e, dopo aver ricoperto vari incarichi presso Daimler AG e le sue sussidiarie, è diventata Head of Global Communications Mercedes Benz nel 2015. Successivamente è stata nominata youngest Vice President at Mercedes Benz nel 2018 ed è diventato il primo female Chief Marketing Officer. La Sig.ra Fetzer ha ricoperto il ruolo di Director of Laureus World Sports Awards Ltd. e di membro del Board of Advisors del Mercedes Benz Museum. La Sig.ra Fetzer ha conseguito un Diploma in European Business Studies presso la Hochschule Landshut, Germania e un Master in Business Management presso la Lord Ashcroft International Business School, Cambridge, Regno Unito. È membro del Board of Directors of Moncler SpA. “Bombardier ha subito una trasformazione significativa negli ultimi anni. Sono entusiasta di entrare a far parte del Board of Directors dell’azienda in un momento così entusiasmante e lungimirante”, ha affermato Bettina Fetzer. “Il nome Bombardier sta crescendo tra i migliori brand del mondo e i suoi prodotti e servizi non hanno eguali nel settore. Non vedo l’ora di collaborare con i miei colleghi del Board per scrivere ulteriormente il prossimo capitolo dell’iconica eredità di innovazione pionieristica dell’azienda”. Bombardier ha anche annunciato che Mr. Ji-Xun Foo e Mr. Eric Sprunk hanno lasciato il Board of Directors dell’azienda per motivi personali. Erano stati membri del Board rispettivamente dal 2022 e dal 2021. “Mentre Foo e Sprunk lasciano il Board dopo anni di preziosa partecipazione, vorrei porgergli i miei migliori auguri e ringraziarli personalmente per le intuizioni e la saggezza che hanno portato a Bombardier durante il loro mandato. Hanno contribuito notevolmente a plasmare l’azienda che siamo oggi”, ha affermato Pierre Beaudoin, Chairman of the Board, Bombardier. “Non vediamo l’ora di dare il benvenuto alla signora Fetzer nel nostro Board nel nuovo anno. Sono convinto che la sua inestimabile esperienza, passione e consigli continueranno a spingere Bombardier in avanti”.

DELTA: NUOVA AGGIUNTA AL BOARD OF DIRECTORS – Christophe Beck, Chief Executive Officer of Ecolab Inc., è la nuova aggiunta al Delta Board of Directors. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Christophe nel Delta board of directors”, afferma David Taylor, Delta’s non-executive Chair of the Board. “La vasta esperienza di leadership di Christophe nella gestione di complesse attività globali, nonché il suo background tecnologico, contribuiranno con competenze significative al Board di Delta”. “Sono sempre stato ispirato dalla capacità di Delta di crescere e prosperare in un mondo imprevedibile concentrandosi sulle persone e sulla cultura”, ha affermato Christophe Beck. “Non vedo l’ora di contribuire al successo continuo della compagnia”.

IL BOARD OF DIRECTORS DI GE AEROSPACE AUTORIZZA UN DIVIDENDO TRIMESTRALE REGOLARE – Il Board of Directors of GE Aerospace ha dichiarato oggi un dividendo di $0,28 per azione sulle azioni ordinarie in circolazione della Società. Il dividendo è pagabile il 27 gennaio 2025 agli azionisti registrati alla chiusura delle attività il 27 dicembre 2024. La data di stacco del dividendo è il 27 dicembre 2024.

DELTA DA’ IL VIA AL SUO 100° ANNIVERSARIO AL CES® 2025 – Delta informa: “Al CES® 2025, il 7 gennaio Delta darà il via al suo 100° anniversario con una CES keynote experience unica nel suo genere allo Sphere, inclusa un’esibizione di un’icona della musica. Il CEO di Delta, Ed Bastian, terrà un keynote di apertura per onorare l’eredità di innovazione di Delta e condividere la sua visione di utilizzare la tecnologia per arricchire le esperienze umane per i prossimi 100 anni, ma lo spettacolo andrà ben oltre il keynote sul palco”.”L’inizio del centenario di Delta a Sphere è una dichiarazione audace sul nostro amato brand e sulla nostra visione futura”, ha affermato Alicia Tillman, CMO di Delta. “Dopo il keynote, Delta è entusiasta di dare il benvenuto all’icona della musica pluripremiata ai GRAMMY Award, Lenny Kravitz, sul palco dello Sphere per un’esibizione e un gran finale esclusivi per i partecipanti al keynote”, conclude Delta.