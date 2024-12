Lufthansa Technik collabora con Microsoft nel campo dell’intelligenza artificiale

Lufthansa Technik, leading provider of aircraft maintenance, repair, and overhaul (MRO) services, collabora con Microsoft per promuovere l’uso dell’artificial intelligence (AI). Progettato per ottimizzare interi processi di manutenzione, l’approccio migliorerà significativamente l’efficienza o addirittura porterà a offerte completamente nuove.

“Siamo entusiasti della nostra collaborazione con Microsoft”, ha affermato il dott. William Willms, Chief Financial Officer, Lufthansa Technik e responsabile dell’IT department dell’azienda. “Questa partnership ci consentirà di sfruttare la potenza dell’AI per risolvere sfide altamente complesse, migliorare le nostre operazioni e offrire un valore eccezionale ai nostri clienti”.

L’iniziativa include oltre 50 context-sensitive AI use cases basati su Microsoft Azure AI Services e sul Microsoft Azure cloud.

Uno dei casi d’uso più impattanti è l’ottimizzazione del layover planning, che promette di risparmiare significativamente sui costi riducendo i tempi a terra dal 5% al 10%.

Florian Deter, Managing Director at Microsoft Germany, ha affermato: “L’AI è la tecnologia fondamentale del nostro tempo. Non solo consente incredibili innovazioni che prima difficilmente si sarebbero potute immaginare. Nel suo sviluppo, la sicurezza e la protezione dei dati hanno la massima priorità per noi e per Lufthansa Technik”.

“Utilizzando large language models (LLMs) forniti tramite Azure AI Services e una memory-enabled cognitive architecture, Lufthansa Technik mira a distillare la conoscenza da grandi quantità di dati, inclusi unstructured data come le work instructions. Gran parte delle informazioni è anche nascosta in fonti come code, folder structures, images, or charts. Per rispondere efficacemente a domande complesse, questa conoscenza deve essere resa accessibile e collegata ad altri dati. Sarà utilizzata per risolvere attività in modo autonomo, ottimizzando le procedure e trasformando in modo dirompente il settore.

La collaborazione con Microsoft fa parte di “Digitize the Core”, un’iniziativa di Lufthansa Technik per promuovere la digitalizzazione dei core operational processes dell’azienda”, conclude Lufthansa Technik.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)