Brussels Airlines decolla con la chef stellata Arabelle Meirlaen

Brussels Airlines informa: “Da gennaio 2025, i passeggeri della Business Class sui voli a lungo raggio di Brussels Airlines potranno godere di una nuova esperienza gastronomica. Il menu è stato attentamente elaborato dalla chef stellata Michelin Arabelle Meirlaen, dell’omonimo ristorante di Marchin. Diventa la quindicesima chef stellata Michelin di una serie di Belgian top chefs, con cui la compagnia aerea delizia i suoi passeggeri con una cucina squisita dal 2013. La chef stellata della provincia di Liegi succede allo chef Michaël Vrijmoed.

Arabelle Meirlaen ha iniziato la sua carriera culinaria nel gennaio 1999 alla “Grand Place” di Huy nel piccolo ristorante “Li Cwerneu”. Nel settembre 2013, con il suo compagno Pierre Thirifays, ha trasferito il ristorante nella loro luminosa casa a Marchin, nella provincia di Liegi, dove si trova il suo orto. La chef Meirlaen, prima donna ad essere stata eletta Chef dell’anno 2014 da Gault&Millau, crea una cucina bella, fresca e femminile con piatti sontuosi preparati pensando alle stagioni”.

“Brussels Airlines è orgogliosa di essere l’ambasciatrice volante del Belgio, mostrando il meglio che il nostro Paese ha da offrire. A bordo, portiamo ai passeggeri i sapori del Belgio attraverso una cucina preparata con cura. Siamo entusiasti di collaborare con la chef Arabelle Meirlaen, il cui approccio creativo e intuitivo mette in risalto la bellezza di verdure e spezie. A partire da gennaio, i suoi menu stagionali ruoteranno ogni tre mesi. I passeggeri potranno anche gustare una selezione di birre regionali, tra cui una speciale birra stagionale “Arabelle” creata dalla nostra chef stellata in persona”, afferma Philip Mortier, Inflight Product Manager, Brussels Airlines.

“Arabelle Meirlaen è una chef stellata Michelin e detiene il primato di essere la chef stellata donna più longeva del Belgio. Oltre alla sua stella, ha anche ottenuto la Michelin Green Star, che premia gli chef che promuovono la sostenibilità attraverso la conservazione delle risorse, la biodiversità, la riduzione degli sprechi alimentari e la riduzione della dipendenza da energia non rinnovabile”, prosegue Brussels Airlines.

“La mia filosofia è radicata nella creazione di cibo sano e genuino. Il giardino è la mia fonte infinita di ispirazione, dove la bellezza della natura plasma la mia visione. Per me, cucinare rispecchia la vita stessa: vibrante, saporito, strutturato e infuso di amore e profonda emozione. È il mio sincero desiderio che ogni ospite di Brussels Airlines possa sperimentare anche questo. Diventare parte della prestigiosa tradizione di Star Chef della compagnia aerea non è solo un onore, è la realizzazione di un sogno personale. Sono entusiasta di condividere questo viaggio e la mia passione con i viaggiatori di tutto il mondo”, afferma Arabelle Meirlaen.

“Ciò che è iniziato più di dieci anni fa con i menu gourmet dello chef stellato Michelin Geert Van Hecke è diventato una vera tradizione per i viaggiatori sui voli intercontinentali con Brussels Airlines. Uno chef stellato belga è invitato a creare un menù di tre portate basato su ricette e ingredienti tipicamente belgi. Come negli anni precedenti, i vini belgi e internazionali di accompagnamento sono scelti con cura dal Master of Wine, Jan De Clercq e la beer sommelier Sofie Vanrafelghem ha selezionato le birre locali belghe”, conclude Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines)