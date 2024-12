Paragon Flight Training riceve il Pilot 100i SN 200 ed espande i Pilot 100i Orders

Paragon Flight Training di Fort Myers, Florida, membro della Piper Flight School Alliance, ha ricevuto il 200° Pilot 100i prodotto da Piper Aircraft. Questo aereo storico si unisce alla Paragon fleet di oltre trenta Piper Pilot 100i e un Seminole.

“Piper Aircraft produce il Pilot 100i da quattro anni e i partner della Piper Flight School Alliance apprezzano l’elevata dispatch reliability della piattaforma, che utilizza una Garmin full panel avionics, un Lycoming IO-360 180 HP engine e una three-seat configuration. Il Pilot 100i è classificato come Technically Advanced Aircraft (TAA), consentendo alle scuole un livello di versatilità senza pari nell’addestramento al volo.

Paragon ha iniziato a ricevere i velivoli Pilot 100i all’inizio del 2022, incluso SN 100. Ora, alla fine del 2024, ha ricevuto un altro numero di serie importante, SN 200″, afferma Piper Aircraft.

“Paragon ha recentemente finalizzato un altro large order per ulteriori velivoli Pilot 100i e Seminole, posizionando Paragon sulla strada per diventare il più grande Pilot 100i fleet operator al mondo entro il 2027. Questi ordini supportano anche la più recente espansione dell’azienda al di fuori della Florida, con l’acquisizione nel 2024 di Airventures, una scuola di volo a LaGrange, Georgia, fuori Atlanta. L’acquisto segue l’ingresso dell’azienda nel Georgia market nel 2023, quando ha avviato una partnership con il LaGrange College per offrire il primo programma del college relativo all’aviazione.

Le Pilot 100i deliveries di Paragon riprenderanno all’inizio del 2025 e continueranno per tutto il 2027″, proseguen Piper Aircraft.

“Paragon Flight continua a godere di un rapporto reciprocamente gratificante con Piper. Lavoriamo in modo collaborativo e fiducioso insieme mentre costruiamo la nostra flotta di velivoli Piper P100i e addestriamo la prossima generazione di piloti, utilizzando questa straordinaria piattaforma”, ha affermato Chris Schoensee, Presidente di Paragon Flight Training. “Siamo incredibilmente lieti di essere ora in possesso di entrambi i 200 and 100 serial number P100i”.

“È un onore per noi collaborare con istituti di formazione molto rispettati come Paragon Flight Training, mentre sfruttano la piattaforma Pilot 100i per sfruttare al meglio le loro operazioni”, ha affermato Ron Gunnarson, Vice President of Sales, Marketing, Customer Support, and Quality at Piper Aircraft. “Siamo entusiasti di rinnovare il nostro impegno con Paragon attraverso il nostro rapporto di collaborazione e non vediamo l’ora di vedere il serial number 200 e oltre portare grande successo a tutte e tre le flight training locations di Paragon”.

(Ufficio Stampa Piper Aircraft – Photo Credits: Piper Aircraft)