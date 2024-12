Rolls-Royce tiene con successo la Critical Design Review del motore F130 per l’U.S. Air Force B-52J

Rolls-Royce ha tenuto con successo la Critical Design Review (CDR) del motore F130, spianando la strada allo sviluppo finale, ai test e agli sforzi di produzione, compiendo un altro passo verso la consegna dell’upgraded B-52J alla United States Air Force.

“Questo traguardo è il culmine di oltre due anni di lavoro di progettazione dettagliato e di stretta collaborazione tra i team di Rolls-Royce, Air Force e Boeing. L’engine testing program è sulla buona strada per iniziare gli altitude testing a febbraio 2025 presso l’U.S. Air Force Arnold Engineering Development Complex in Tullahoma, Tennessee”, afferma Rolls-Royce.

Candice Bineyard, Director, Early Life Cycle & Naval Programs – Defense, ha affermato: “Siamo estremamente orgogliosi di aver consegnato l’F130 CDR milestone on-time per il B-52J e grati per la nostra continua collaborazione con U.S. Air Force e Boeing. Durante la detailed design phase, i nostri team hanno eseguito un processo rigoroso, in stretta collaborazione con i nostri partner. Siamo entusiasti di iniziare il production work per fornire questo incredibile e altamente affidabile motore per il B-52J”.

“Rolls-Royce ha anche recentemente completato le prime fasi degli F130 sea-level tests nelle sue Indianapolis facilities e ha concluso i Rapid Twin Pod Test presso il NASA Stennis Space Center questa estate.

I sea-level testing hanno raccolto critical performance data, eseguendo l’initial software release per il motore nella Test Cell 114. La Test Cell è stata recentemente, rinnovata come parte di un investimento da 1 miliardo di dollari nella modernizzazione delle strutture di Rolls-Royce a Indianapolis, per fornire innovazione e produzione avanzata per l’Air Force e altri clienti. I motori F130 saranno fabbricati, assemblati e testati a Indianapolis, il più grande stabilimento produttivo di Rolls-Royce negli Stati Uniti.

I test presso NASA Stennis hanno segnato la prima volta che gli F130 engines sono stati testati nella dual-pod engine configuration dell’aereo B-52. I Rapid Twin Pod Tests hanno svolto un ruolo fondamentale nella convalida delle analytical predictions di Rolls-Royce, riducendo ulteriormente i rischi dell’integrazione del motore F130 sul B-52J e raggiungendo gli obiettivi dei test”, conclude Rolls-Royce.

