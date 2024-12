La Rolls-Royce MRO facility a Dahlewitz, riceve il primo motore Trent 1000, mentre aumenta la capacità

Rolls-Royce annuncia l’arrivo del primo motore Trent 1000 schedulato per Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) nella sua facility in Dahlewitz, Germania. “Questa importante pietra miliare segue l’impegno di investire 55 milioni di sterline in assembly, test and shop visit capacity nel Regno Unito e in Germania, creando circa 300 posti di lavoro. L’impegno, assunto a marzo, risponde alla crescente domanda a lungo termine di nuovi civil large engines e migliora i customer aftermarket support services per la global fleet of Rolls-Royce Trent engines”, afferma Rolls-Royce.

Paul Keenan, Director – Commercial Aviation Aftermarket Operations, Rolls-Royce, ha affermato: “Stiamo investendo in un futuro resiliente e intendiamo aumentare significativamente la nostra global MRO capacity and capability entro il 2030. All’inizio di quest’anno abbiamo annunciato investimenti nel nostro sito di Dahlewitz e oggi segniamo un’importante pietra miliare in quel percorso, poiché vediamo arrivare il primo Trent 1000 per MRO. Nuovi ordini e aumento delle ore di volo, oltre a una solida performance della flotta esistente, significano che la domanda di shop visits aumenterà. Quindi, proprio come stiamo pianificando il progresso con i nostri prodotti, stiamo anche assistendo a investimenti nel nostro global Trent support network. Questa è un’ulteriore prova del nostro impegno a fornire prodotti e servizi eccellenti alla nostra global customer base”.

Il Prof. Dr.-Ing. Jörg Steinbach, Minister for Economic Affairs, Labour and Energy, State of Brandenburg, ha affermato: “Questo è un passo importante verso il futuro sviluppo positivo del sito Rolls-Royce nel Brandeburgo. Il fatto che in futuro qui a Dahlewitz saranno assemblati e riparati moderni large engines for long-haul jets, oltre ai collaudati motori per business jets, è un voto di fiducia. L’espansione del portafoglio rafforza la competitività e la futura redditività della sede”.

“Come delineato al Capital Markets Day dell’anno scorso, Rolls-Royce prevede un aumento annuale del 7-9% negli aeromobili con motore Rolls-Royce in servizio per il resto del decennio.

Circa la metà dell’investimento e circa un terzo dei 300 posti di lavoro creati saranno a Dahlewitz. L’attuale test capability nella struttura si concentrerà, a breve termine, sul motore Trent 1000, fornendo capacità aggiuntiva al global network e consentendo l’introduzione del Durability Enhancement package l’anno prossimo. La previsione a lungo termine è che la struttura passerà all’assemblaggio e al test dei nuovi motori Trent XWB-84 in futuro.

Già in servizio e con ottime performance sul motore Trent 7000, il Durability Enhancement package, che fa parte di un investimento da 1 miliardo di sterline precedentemente annunciato nella Trent fleet, raddoppierà l’engine time on-wing. Un secondo pacchetto di hot-section enhancements, disponibile nel 2026, offrirà un ulteriore miglioramento fino al 30%”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)