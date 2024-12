Aeroporto di Cagliari: in Estate arrivano i nuovi voli SAS per Copenhagen

Cresce il network dell’Aeroporto di Cagliari e si amplia il portafoglio delle compagnie che vi operano: in estate arriva a Cagliari SAS Scandinavian Airlines e lo fa con una nuova rotta, la Cagliari-Copenhagen.

“Il Sud Sardegna entra così a far parte del network di collegamenti della principale compagnia aerea scandinava e, grazie ai nuovi voli diretti, diventa una meta turistica comodamente accessibile per tutti i viaggiatori che partono dal Nord Europa in cerca di splendide spiagge, acque cristalline, ottimo cibo e tradizioni culturali millenarie. Attratti dal clima e dall’ospitalità sarda, saranno certamente tanti i turisti nordici che sceglieranno di volare a Cagliari per visitarla e partire da qui alla scoperta dell’Isola. E, se è vero che molti danesi sono ‘foodies’ esigenti, non c’è il rischio che ovunque si muovano, in città o fuori, possano restare delusi.

L’attivazione della nuova rotta offrirà ai Sardi la possibilità di visitare la vivace capitale della Danimarca, da anni ai primi posti delle classifiche internazionali per qualità della vita, grazie anche alla presenza di ampi spazi verdi in un tessuto urbano caratterizzato da architetture moderne e sostenibili, all’efficienza dei servizi e a una propensione turistica molto sviluppata”, afferma SOGAER.

“Siamo onorati di accogliere una primaria compagnia come SAS, che ha scelto il nostro aeroporto per ampliare il suo network”, ha dichiarato Fabio Mereu, amministratore delegato della società di gestione dello scalo cagliaritano. “SOGAER e le sue persone supporteranno con entusiasmo le iniziative di promozione del nuovo collegamento con l’auspicio che i voli per Copenhagen possano avere un successo tale da proseguire nei periodi di spalla e in inverno”.

“Il grande interesse dei buyer stranieri per l’evento ‘Destinazione Sardegna MICE 2024’, ospitato dall’Aeroporto di Cagliari e appena concluso, dimostra l’appeal della nostra Isola per il settore congressuale che rappresenta una concreta ed ulteriore opportunità per la destagionalizzazione”, ha proseguito Mereu.

“Con i nuovi voli, si apre una finestra su un mercato nuovo e molto promettente, interessante per le opportunità di scambio e di crescita sia dei flussi eminentemente turistici, che di quelli commerciali legati alla presenza sul territorio sardo di aziende e imprenditori in grado di attivare connessioni finora impensabili. Da sottolineare anche l’ampiezza del network SAS che consentirà ai Sardi di fare scalo a Copenhagen per volare verso una delle tante destinazioni intercontinentali raggiunte da SAS”, ha concluso l’AD Mereu.

I voli diretti che collegheranno Cagliari e Copenhagen di SAS, compagnia di bandiera rinomata in Europa e nel mondo per i suoi elevati standard operativi, saranno disponibili nella Summer 2025 a partire dal 1° luglio 2025 e partiranno due volte alla settimana, ogni martedì e giovedì.

(Ufficio Stampa Aeroporto di Cagliari – SOGAER)