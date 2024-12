Etihad Airways apre una nuova porta d’accesso al Kenya con il lancio dei voli per Nairobi

Etihad Airways informa: “Etihad Airways ha celebrato il lancio del suo nuovo servizio per Nairobi domenica 15 dicembre 2024, segnando l’ultimo traguardo della compagnia aerea in un anno straordinario di espansione del network. Operando attraverso lo state-of-the-art Zayed International Airport, il servizio crea un collegamento vitale tra la capitale degli Emirati Arabi Uniti e una delle città più dinamiche dell’Africa”.

“L’introduzione del nostro servizio verso Nairobi potenzia la nostra rete in crescita, rispondendo al contempo alla forte domanda di viaggi tra gli Emirati Arabi Uniti e il Kenya, come dimostrato dal volo inaugurale completamente pieno di oggi”, ha affermato Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad Airways. “Dato che sia Abu Dhabi che il Kenya stanno vivendo una notevole crescita del turismo e si sono prefissati obiettivi ambiziosi per il futuro, questa rotta crea preziose opportunità per entrambe le destinazioni. Il servizio rafforza gli importanti legami tra le nostre regioni, supportando la posizione di Abu Dhabi come hub dell’aviazione globale e offrendo al contempo un accesso migliorato al fiorente mercato turistico del Kenya”.

“Il lancio avviene in un momento significativo per il settore turistico del Kenya. Con un numero di visitatori previsto di 3 milioni nel 2024 e obiettivi di 5 milioni di visitatori nei prossimi anni, l’industria turistica del Kenya è su una traiettoria di forte crescita.

Il lancio di Nairobi segue il successo dell’introduzione dei servizi per Antalya, Bali, Boston, Jaipur, Kozhikode, Mykonos, Nizza, Qassim e Thiruvananthapuram nel 2024. Guardando al 2025, Etihad continuerà la sua espansione con tredici nuove destinazioni: Varsavia e Praga a giugno; Al Alamein e Atlanta a luglio; Taipei a settembre; Medan, Phnom Penh e Krabi a ottobre; Tunisi, Chiang Mai, Hong Kong, Hanoi e Algeri a novembre.

La rotta Abu Dhabi-Nairobi collega due destinazioni note per le loro offerte distintive. Abu Dhabi accoglie i visitatori con il suo mix di attrazioni moderne e il ricco patrimonio, dall’iconica Sheikh Zayed Grand Mosque al Louvre Abu Dhabi, insieme a negozi, ristoranti e luoghi di intrattenimento di fama mondiale. Nel frattempo, Nairobi, un importante polo commerciale dell’Africa orientale noto come ‘Green City in the Sun’, combina perfettamente la sua forza commerciale con le meraviglie naturali”, conclude Etihad Airways.

EY767 – AUH 9:05 – NBO 13:30 – Mar, Gio, Sab, Dom.

EY768 – NBO 18:20 – AUH 0:20 (+1) – Mar, Gio, Sab, Dom.

Voli operati con Airbus A320.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)