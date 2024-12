Embraer partecipa al Vietnam International Defense Expo 2024

Embraer presenterà il suo portafoglio di velivoli e soluzioni per la difesa, tra cui il C-390 Millennium multi-mission military transport aircraft e l’A-29 Super Tucano light attack, reconnaissance and advanced training aircraft, al Vietnam Defense Expo 2024, dal 19 al 22 dicembre 2024.

“Questa partecipazione riflette il rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Brasile e Vietnam. A margine del recente vertice G20 in Brasile, il Primo Ministro del Vietnam, Pham Minh Chính, ha incontrato i rappresentanti di Embraer e l’impegno ha evidenziato l’opportunità per Embraer di contribuire ulteriormente alle ambizioni aerospaziali del Vietnam“, afferma Embraer.

“Embraer è onorata di partecipare al Vietnam Defense Expo 2024 e si congratula calorosamente con il Vietnam People’s Army per il suo 80° anniversario”, ha affermato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security. “Il Vietnam è un mercato chiave per Embraer e ci impegniamo a contribuire allo sviluppo dell’industria aerospaziale e della difesa del Paese. Non vediamo l’ora di esplorare modi per collaborare ulteriormente e promuovere il progresso tecnologico”.

“Il C-390 Millennium può trasportare più payload (26 tonnellate) rispetto ad altri medium-sized military transport aircraft e vola più velocemente (470 nodi) e più lontano, essendo in grado di svolgere un’ampia gamma di missioni come supporto logistico aereo ad agenzie governative, sorveglianza aerea, trasporto e sbarco di merci e truppe, evacuazione medica, ricerca e soccorso, lotta antincendio e missioni umanitarie, operando su piste temporanee o non asfaltate. L’aeromobile configurato con air-to-air refueling equipment, con la designazione KC-390, ha aerial refueling capacity sia come tanker che come receiver.

L’attuale flotta di aerei C-390 Millennium a livello globale ha accumulato più di 15.000 ore di volo, con un mission capability rate del 93% e mission completion rates superiori al 99%, dimostrando una produttività eccezionale nella categoria”, prosegue Embraer.

“Il mese scorso la Svezia ha selezionato l’Embraer C-390 Millennium come suo nuovo tactical transport aircraft. Più di recente, la Slovacchia ha indicato il C-390 come la migliore opzione per modernizzare la sua military transport fleet. Queste decisioni strategiche da parte di un altro paese della NATO si aggiungono al crescente numero di operatori del C-390 Millennium in tutto il mondo. Ad oggi, il C-390 è stato scelto da Corea del Sud, Paesi Bassi, Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Portogallo e Brasile.

La presenza di Embraer al Vietnam Defense Expo 2024 riafferma l’impegno dell’azienda nel promuovere solide partnership e fornire soluzioni innovative per soddisfare le mutevoli esigenze dei suoi clienti in tutto il mondo”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)