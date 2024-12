Norwegian avvia una collaborazione con pilot schools in Norvegia, Danimarca, Svezia e Spagna

Norwegian collabora con quattro schools for pilot education. “La collaborazione mira a garantire competenze e forza lavoro future in un settore critico. L’accordo è win-win per la compagnia e per i cadetti a cui vengono offerti lavori dopo aver completato gli studi”, afferma Norwegian.

“Questo è un ottimo modo per noi di attrarre piloti. Con questo nuovo accordo, abbiamo l’opportunità di conoscere i cadetti durante la loro istruzione. Ciò consente inoltre a coloro che vengono assunti da Norwegian di iniziare a lavorare immediatamente mentre ricevono un Type-rating course per i velivoli operati dalla compagnia, nonché altri theory and advanced training courses necessari”, afferma Guro Poulsen, People Director at Norwegian.

“Questi accordi sono importanti perché si prevede che l’industria aeronautica a livello globale affronterà una crescente necessità di piloti nei prossimi anni. Ciò è dovuto all’invecchiamento dell’attuale forza lavoro dei piloti, alla crescente domanda di viaggi aerei e all’aumento dei costi dell’istruzione, che agiscono come una barriera per diventare piloti.

Le pilot schools aiutano a garantire una fornitura di manodopera competente per l’aviazione

Norwegian ha firmato accordi con le pilot schools OSM Aviation Academy in Norvegia, Center Air Pilot Academy (CAPA) in Danimarca, Lunds universitet Trafikflyghögskolan (TFHS) in Svezia e FTEJerez in Spagna. Le scuole sono tutte molto apprezzate nel settore dell’aviazione e hanno forti legami con il settore, con flotte di aeromobili moderne e team di istruttori esperti, rendendole attraenti per i futuri piloti.

La formazione dei piloti dura circa 20 mesi. Gli studenti che Norwegian conosce e ritiene adatti alla compagnia possono ricevere offerte di lavoro direttamente dopo aver completato gli studi”, prosegue Norwegian.

“L’aviazione è un’infrastruttura critica e di notevole importanza sociale. È fondamentale garantire che l’aviazione mantenga un flusso costante di dipendenti competenti per sostenere le competenze per il futuro. Decine di migliaia di persone lavorano nell’aviazione da nord a sud. Norwegian da sola impiega circa 1.300 piloti, 690 dei quali sono basati in Norvegia.

Norwegian Group, che include Norwegian e Widerøe, è il più grande Norwegian aviation group, con circa 8.500 dipendenti in totale.

Queste sono le flight schools con cui Norwegian collaborerà:

– OSM Aviation Academy in Norvegia e Svezia.

– Center Air Pilot Academy (CAPA) in Danimarca.

– Lunds universitet Trafikflyghögskolan (TFHS) in Svezia.

– FTEJerez in Spagna“, conclude Norwegian.



