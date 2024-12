Emirates celebra il Natale a bordo e nelle Lounge

Emirates informa: “Emirates invita i suoi clienti a vivere un dicembre pieno di spirito natalizio, con prelibatezze tradizionali e piatti festivi disponibili nelle lounge internazionali e un’ampia selezione di delizie servite a bordo. Per oltre un milione di clienti, che si prevede viaggeranno a dicembre, la calorosa ospitalità di Emirates sarà alla base del periodo più magico dell’anno.

Le lounge di First Class e di Business Class di Emirates a Dubai offriranno ai clienti piatti tradizionali come tacchino arrosto con jus e salsa di mirtilli rossi, castagne glassate, verdure di stagione, cavolini di Bruxelles e patate novelle, insieme a un’ampia gamma di altri piatti. Il banchetto festivo sarà accompagnato da Moët & Chandon Grand Vintage 2013 e 2015, il cocktail Tranquil Tundra e il mocktail Cozy Hearth di Dilmah, il cocktail Jingle Mule di Evian e l’Holiday Spiced Sour di Perrier. Nelle lounge di First Class, non mancheranno dessert tipici invernali.

Nelle lounge di Business Class, sarà servita la cena natalizia accompagna da dolci come la crostata festiva con ciliegie e pistacchi, la torta alla frutta natalizia, il tronchetto al cioccolato e i macaron al lime con ganache alla menta piperita. Per un tocco extra di eleganza, gli ospiti potranno degustare Moët Ice Impérial Brut e Moët Ice Impérial Rosé. Sarà possibile anche riscaldarsi con latte speziato allo zenzero o con la cioccolata calda alla menta di Costa Coffee.

In tutto il mondo, nelle lounge Emirates sarà possibile gustare pietanze festive”.

“A dicembre, i clienti di First Class sulle rotte da Dubai al Regno Unito potranno degustare lo Château Mouton Rothschild 2003 della Emirates Vintage Collection, un’annata esclusiva che saprà sorprendere. Con una classificazione Bordeaux del 1855, questo vino è apprezzato per la sua espressione audace del terroir di Pauillac e il suo status di ‘First Growth’. L’etichetta del 2003 è stata progettata dal rinomato artista Pablo Picasso per celebrare il 150° anniversario dell’acquisizione di Mouton da parte del Barone Nathaniel de Rothschild.

Sulle rotte per Stati Uniti e Regno Unito in First Class, Emirates offrirà un’altra annata esclusiva e rara di champagne: Dom Pérignon Plénitude 2, 2004. Questo champagne maestoso e intenso, affinato per quasi 15 anni, è noto come la “pienezza dell’energia”.

Nelle altre classi, i clienti Emirates potranno gustare vini di altrettanta qualità: M. Chapoutier Hermitage Monier de la Sizeranne, Rhone, 2019 in Business Class su rotte europee, e Château de Sales, Pomerol 2014 in Premium Economy sulle rotte per Melbourne, Sydney e Auckland.

Dal 14 al 26 dicembre, i clienti di tutte le classi potranno gustare cioccolata calda festiva con topping vari. Dal 24 al 26 dicembre, saranno distribuiti omaggi speciali: tartufi al cioccolato fondente in Economy Class, biscotti allo zenzero in Premium Economy e Business Class, e un dolce Paris-Brest al lampone in First Class.

In First, Business e Premium Economy Class, il menu natalizio offrirà una vasta selezione di piatti festivi, su diverse rotte. Una vasta selezione di dessert festivi attende i clienti, con tutti i sapori tipici della stagione, e i passeggeri di First Class potranno gustare un dolce a forma di Babbo Natale, realizzato con fragole fresche e panna.

In Economy Class, il menu prevede tacchino arrosto con roulade di castagne e pancetta di tacchino, pastinaca al forno con sciroppo d’acero e dolci come torta alla frutta con salsa all’arancia e mousse con renna di Babbo Natale dedicata ai bambini.

Nella Lounge di bordo dell’A380, i clienti potranno gustare mince pies, stollen, panettone, macaron festivi, bignè allo zenzero, biscotti al cioccolato e mirtilli rossi, biscotti e bastoncini di zucchero. Inoltre, potranno provare un sandwich natalizio con tacchino, roast beef, formaggio cheddar, salsa ai mirtilli e relish di pomodori piccanti.

Dal 24 dicembre all’8 gennaio, Emirates celebrerà anche il Natale ortodosso sui voli tra Russia, Cipro, Etiopia e Dubai”, prosegue Emirates.

“Questo Natale, i clienti Emirates avranno a disposizione una selezione di 42 film a tema natalizio sul pluripremiato sistema di intrattenimento di bordo ice, con nuovi titoli.

I clienti possono acquistare regali dell’ultimo minuto grazie a EmiratesRED. Il servizio di preordine EmiratesRED è disponibile su molti voli, consentendo ai clienti di fare acquisti da 21 giorni a 40 ore prima del volo, fornire i dettagli del volo al momento del checkout e ricevere l’ordine direttamente al proprio posto a bordo, consegnato dal personale di cabina.

I clienti Emirates possono anche celebrare il vero spirito del Natale e portare gioia con la Emirates Airline Foundation, dedicata a migliorare la vita dei bambini meno fortunati. I clienti possono effettuare donazioni in qualsiasi valuta su ogni volo utilizzando la busta presente nella tasca del sedile, oppure tramite carta di credito, assegno, miglia Skywards o bonifico bancario, sia durante il volo che da casa”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)