Lufthansa Technik: dieci anni di collaborazione con Collins Aerospace per nacelle support

Novembre 2024 ha segnato un decennio di collaborazione di successo tra Collins Aerospace, un’azienda RTX, e Lufthansa Technik, celebrando dieci anni di fornitura congiunta di Boeing 787 nacelle services. Nell’ultimo decennio, questa collaborazione ha consentito a Lufthansa Technik di fornire un supporto completo per il ciclo di vita di questi complessi componenti dell’aeromobile.

Il license agreement, firmato nel novembre 2013 e avviato nel 2014, ha aperto la strada a Lufthansa Technik per fornire comprehensive repair and asset provision services for nacelles su entrambi i tipi di motore disponibili per il Boeing 787 Dreamliner, con workshops situati ad Amburgo, Shenzhen e Dubai, al servizio di una vasta gamma di clienti. Nell’ultimo decennio, Lufthansa Technik ha completato con successo oltre 100 MRO events per Dreamliner nacelles.

Oltre al suo lavoro sulle Boeing 787 nacelles, Lufthansa Technik detiene anche MRO licenses per Airbus A350 and A320neo nacelles.

Queste licenze garantiscono all’azienda l’accesso a technical and repair process information, Original Equipment Manufacturer (OEM) tooling, rotable asset pools, consentendole di offrire una suite completa di nacelle MRO services. Questa capacità consente a Lufthansa Technik di fornire ai propri clienti una gamma completa di supporto per il ciclo di vita, tra cui advanced exchanges, lease and loan options, high-tech repairs, modifications, OEM-approved on-site repairs a livello globale, garantendo rapide risoluzioni alle Aircraft on Ground (AOG) situations.

“Siamo stati onorati quando Collins Aerospace ci ha invitato nel 2013 a unirci al loro nuovo network. Fin dall’inizio di questa collaborazione, abbiamo lavorato insieme per supportare i nostri clienti, sfruttando i punti di forza di ciascun partner e imparando continuamente gli uni dagli altri. Non vediamo l’ora di continuare la nostra collaborazione di successo con Collins Aerospace e di servire il settore dell’aviazione per molti altri anni”, ha commentato Sven Duve, Senior Director Aircraft Related Components at Lufthansa Technik.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)