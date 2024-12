Nuova Air France Shopping collection per le feste

Air France Shopping lancia una nuova collezione di prodotti esclusivi per celebrare le feste. “Da decorazioni festive e orsacchiotti nei colori Air France a nuove borse da viaggio, Air France Shopping ha la lista perfetta di regali per deliziare grandi e piccini. Tutti questi articoli sono disponibili online su shopping.airfrance.com/en.

Per aggiungere un tocco di eleganza a qualsiasi casa, Air France offre una palla di neve argentata, che puoi scuotere per immergerti nella magia delle feste. L’interno presenta la Torre Eiffel decorata con l’accento rosso, l’emblema di Air France. Un cenno all’airline’s brand video, in cui il lungo strascico rosso dell’abito dell’eroina prende il volo per diventare il simbolo che incarna l’eccellenza e la competenza di Air France.

La vintage collection di Air France ora include una riedizione della borsa da viaggio per il weekend, ideale per trasportare effetti personali durante un breve soggiorno o in aggiunta a una valigia. Chic e pratica, ha due manici e una tracolla regolabile. È disponibile in blu navy, il colore distintivo di Air France, e presenta il cavalluccio marino alato, simbolo storico della compagnia aerea”, afferma Air France.

“La Air France plush family si allarga con l’arrivo di due nuovi orsacchiotti. Il primo, realizzato in Francia, è di Air France x Doudou et Compagnie. Si distingue per la sua morbida pelliccia e il nastro nei colori della compagnia aerea. Si unisce all’Air France pilot teddy bear, la cui uniforme presenta dettagli delle insegne e delle strisce del capitano. Compagni ideali per grandi e piccini, questi orsacchiotti aggiungeranno anche un tocco decorativo alla cameretta di ogni bambino.

La scintillante Vanessa Bruno tote bag, rivisitata in collaborazione con Air France per celebrare il 90° anniversario della compagnia, è la borsa perfetta per ogni viaggio. Dotata di chiusura lampo e grandi manici, è disponibile nei tre colori distintivi della compagnia aerea. Realizzata nei pressi di Parigi con materiali di provenienza locale, è dotata di un amenities case compatto e resistente abbinato”, prosegue Air France.

“In collaborazione con Delsey, Air France offre una gamma di bagagli chiamata “Allure”, che unisce il know-how francese e l’eleganza. Combinando materiali resistenti e leggeri, questa gamma è disponibile in nero, blu navy e anche in avorio, che ricorda i toni tenui della cabina La Première. Ogni valigia ha una finitura twill che ricorda il mondo della moda, rendendo il bagaglio più resistente ai graffi. In un approccio più sostenibile, la fodera interna della valigia è realizzata in tessuto riciclato. La collezione “Allure” è disponibile in tre misure, una delle quali è appositamente progettata per i viaggi in cabina, con un peso di soli 2,7 kg. E’ realizzata in policarbonato al 100% e dotata di quattro doppie ruote multidirezionali silenziose, una cerniera brevettata SECURITECH e un lucchetto TSA a combinazione integrato.

Air France Shopping è il sito web di vendita online di articoli del brand Air France, con articoli essenziali da viaggio, valigie, modelli di aeromobili, giocattoli, ecc.. Per tutte le informazioni: shopping.airfrance.com. Air France Shopping collabora regolarmente anche con brand francesi che condividono i suoi valori elegance, excellence, respect and pleasure”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)