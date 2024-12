TAP ripristina i voli per Porto Alegre

TAP Air Portugal ripristina i voli per Porto Alegre, capitale dello stato di Rio Grande do Sul, in Brasile, a partire dal 1° aprile 2025, con tre voli settimanali, operati con il moderno aeromobile Airbus A330-900 neo, in grado di accogliere 298 passeggeri.

I voli tra Lisbona e Porto Alegre saranno operati martedì, giovedì e sabato, con partenza dalla capitale portoghese alle 13:05 e arrivo a Porto Alegre alle 20:25. Con una durata totale del volo di 11 ore e 20 minuti, si tratta di uno dei più lunghi del network di destinazioni TAP.

Nella direzione opposta, il volo TAP parte da Porto Alegre alle 21:55 per arrivare all’aeroporto Humberto Delgado di Lisbona alle 12:45.

Dall’Italia i voli a/r per Porto Alegre sono disponibili a partire da 649 euro, tasse incluse.

L’aeroporto internazionale Salgado Filho, a Porto Alegre, è stato chiuso il 3 maggio a causa dello stato di calamità dichiarato dalle autorità e provocato dalle piogge che hanno causato gravi inondazioni nello stato di Rio Grande do Sul, danneggiando anche le infrastrutture aeroportuali. TAP aveva sospeso i voli a partire da quella data e sta ora ripristinando le operazioni.

Con la ripresa dell’offerta di voli diretti tra l’Europa e la capitale posizionata più a sud del Brasile, TAP mantiene l’impegno preso nel momento in cui è stata costretta a sospendere questo collegamento e accoglie con soddisfazione la riapertura dell’aeroporto di Porto Alegre ai voli internazionali.

TAP Air Portugal è la compagnia aerea con il maggior numero di voli tra Europa e Brasile, con quasi 100 collegamenti settimanali in partenza per 13 capitali brasiliane.

TAP Air Portugal collega direttamente Lisbona a San Paolo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife, Salvador, Florianópolis e Manaus, oltre a collegare Porto a San Paolo e Rio de Janeiro. In totale, sono 13 le città brasiliane (15 rotte, da Lisbona e Porto) che TAP collega direttamente al Portogallo.

