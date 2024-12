Qatar Airways riprenderà i voli giornalieri per Canberra

Qatar Airways è pronta a rilanciare i voli giornalieri per Canberra, capitale dell’Australia, guidando la connettività a vantaggio dei cittadini di Canberra e dei clienti australiani.

“I voli giornalieri per Canberra opereranno tramite Melbourne verso l’hub della compagnia aerea, l’Hamad International Airport, a Doha, che è stato costantemente votato come ‘World’s Best Airport’, oltre a offrire ai viaggiatori un’esperienza di scalo di livello mondiale con collegamenti senza interruzioni verso oltre 170 destinazioni nel network globale di Qatar Airways.

I voli, a partire da dicembre 2025, saranno operati da aeromobili Boeing 777, dotati della pluripremiata cabina Q-suite Business Class della compagnia aerea e del Wi-Fi Starlink ad alta velocità gratuito per tutti i passeggeri.

Qatar Airways ha cessato le operazioni verso Canberra durante la pandemia globale, rendendo questo annuncio una pietra miliare significativa per la compagnia aerea, in quanto si ricollega alla città, all’Australian Capital Territory (ACT) e alle regioni circostanti”, afferma Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha affermato: “Siamo lieti di poter servire di nuovo Canberra. La capitale della nazione, il cuore politico dell’Australia, si aspetta giustamente di essere servita da una serie di compagnie aeree internazionali e sono orgoglioso che siamo in grado di fare la nostra parte in questo. Che si viaggi per lavoro, per servizi governativi o per piacere, il nostro impegno nei confronti dell’Australia e di Canberra sappiamo porterà una sana competizione tanto necessaria al mercato e una maggiore scelta per i passeggeri”.

Il Canberra Airport CEO, Mr. Stephen Byron, ha sottolineato l’importanza della ripresa dei servizi, sottolineandone l’importanza per la regione: “Il ritorno di Qatar Airways segna un momento emozionante e cruciale per Canberra e le nostre regioni circostanti. Questo servizio non solo fornisce a oltre un milione di residenti l’accesso a una rete globale che abbraccia più di 170 destinazioni, ma invita anche il mondo a riscoprire le offerte culturali, educative e turistiche uniche di Canberra. Crediamo che offrire una scelta più ampia di vettori e destinazioni non solo renda i prezzi più competitivi, ma apra anche infinite opportunità per la nostra comunità, collegando la nostra città al resto del mondo. Queste opportunità non riguardano solo il miglioramento della connettività, ma riguardano anche il rafforzamento dei collegamenti commerciali, la promozione dello sviluppo economico e la creazione di posti di lavoro, nonché la promozione del turismo e l’attrazione di studenti internazionali nella nostra vivace città”.

L’ACT Chief Minister, Mr. Andrew Barr, ha affermato: “È una spinta tempestiva per il nostro settore turistico locale, con l’accesso all’aviazione come principale motore di crescita del settore, ed è una grande notizia per i cittadini di Canberra che desiderano viaggiare all’estero, in particolare in Europa, Regno Unito e Medio Oriente. Il ritorno di Qatar Airways porterà benefici all’intera regione di Canberra, offrendo turismo, commercio, investimenti e una serie di opportunità commerciali. Fornirà inoltre un importante contributo all’obiettivo del governo di far crescere la nostra economia turistica fino a 5 miliardi di dollari australiani di spesa per i visitatori entro il 2030”.

“L’annuncio di oggi si aggiunge al lancio delle vendite dei nuovi servizi di Virgin Australia da Sydney, Brisbane, Perth e Melbourne verso oltre 100 destinazioni in Europa, Medio Oriente e Africa, operati su aeromobili Qatar Airways.

La partnership tra Qatar Airways e Virgin Australia, in attesa dell’approvazione normativa finale, posiziona Virgin Australia in una posizione di forte competizione nel mercato dei viaggi internazionali, offrendo maggiore concorrenza, connettività migliorata e una scelta più ampia per i clienti.

Questo annuncio è un altro esempio dei maggiori vantaggi della partnership. I membri del programma fedeltà Qatar Airways Privilege Club e Velocity Frequent Flyer di Virgin Australia avranno massimizzate le opportunità di guadagno e riscatto sui servizi verso Canberra e i passeggeri idonei potranno anche godere di reciproci lounge benefits.

Qatar Airways continua a lavorare a stretto contatto con Virgin Australia per far progredire le restanti approvazioni normative sulla partnership proposta.

I voli sono in vendita ora. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, visitare qatarairways.com“, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)