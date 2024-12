Air Europa: fatturato di oltre 2,9 miliardi di euro

Air Europa si appresta a chiudere il 2024 con risultati da record. Le previsioni indicano che il fatturato consolidato di Air Europa Holdings e delle sue filiali supererà i 2,9 miliardi di euro, segnando una crescita del 6,3% rispetto al 2023. Questa tendenza positiva dovrebbe proseguire anche nel 2025, trainata dall’aumento dell’offerta.

I risultati eccezionali confermano il successo del piano strategico attuato negli ultimi anni, che ha permesso alla compagnia di raggiungere ottimi traguardi sia in termini di posti offerti che di passeggeri trasportati.

Le performance registrate sono particolarmente significative sulle rotte nazionali, europee e intercontinentali, ed in particolare sulle connessioni tra Europa e America.

L’aumento di capitale di 81 milioni di euro aggiunge ulteriore solidità all’azienda. I 65 milioni sottoscritti dalla capogruppo Globalia, necessari per garantire un risultato positivo a fine anno, saranno integrati da ulteriori 16 milioni sottoscritti dal gruppo IAG, che manterrà così il 20% del capitale. Questa decisione testimonia la fiducia nella gestione attuale e nell’ambiziosa vision della compagnia.

Air Europa chiuderà il 2024 con oltre 12 milioni di passeggeri trasportati, con una crescita del 4,4% rispetto al 2023. Particolarmente positivo è stato il rendimento delle rotte a lungo raggio, dove il numero di viaggiatori supererà i 3,2 milioni.

Un contributo significativo ai risultati aziendali è arrivato anche dal nuovo hangar di Globalia Mantenimiento presso l’aeroporto di Madrid-Barajas, operativo dal secondo trimestre dell’anno. Questa struttura ha consentito, infatti, di ottimizzare i processi di gestione e di utilizzo della flotta, e ha permesso lo sviluppo di nuove opportunità di business quali l’offerta di servizi di manutenzione ad altre compagnie aeree.

“Nonostante il 2023 sia stato un anno record per Air Europa, i dati registrati indicano che questo sarà ancora meglio. Abbiamo continuato a migliorare i nostri risultati operativi, sia in termini di passeggeri trasportati che in tassi di occupazione, rispondendo a un mercato in costante crescita. Continuiamo ad affermare il nostro ruolo di attore chiave per la mobilità nazionale e nelle connessioni tra Europa e America”, ha dichiarato Jesús Nuño de la Rosa, CEO di Air Europa.

Nel 2025, Air Europa risponderà alla crescente domanda del mercato ampliando ulteriormente la sua flotta. Nonostante le difficoltà del settore, tra cui l’elevata domanda e i ritardi nella consegna dei nuovi aeromobili, la compagnia continuerà a ottimizzare le risorse disponibili per offrire più posti mantenendo standard di servizio elevati.

La flotta sarà potenziata con l’arrivo di tre nuovi Boeing 787 Dreamliner, il modello ormai iconico della compagnia, e del primo Boeing 737 MAX, destinato alle rotte di corto e medio raggio. Entrambi i modelli, tra i più avanzati ed efficienti della loro categoria, contribuiranno agli obiettivi di sostenibilità perseguiti da Air Europa, riducendo il consumo di carburante e migliorando i livelli di emissioni.

Inoltre, nel corso del prossimo anno, la compagnia aprirà nuove rotte che andranno ad aggiungersi a quelle inaugurate nel 2024, come Venezia e Santiago de los Caballeros nella Repubblica Dominicana. Aumenteranno anche le frequenze verso l’America, un mercato chiave grazie alla posizione strategica dell’hub di Madrid-Barajas, ponte naturale tra Europa e America.

Air Europa affronterà le sfide del 2025 ponendo particolare attenzione alla decarbonizzazione, in linea con l’entrata in vigore, nell’Unione Europea, dell’obbligo di utilizzare almeno il 2% di carburante sostenibile SAF per ogni volo. Grazie agli accordi di fornitura raggiunti con Repsol e Cepsa, Air Europa ha già iniziato ad anticipare le azioni per rispondere a questa normativa, rafforzando le attività volte a migliorare l’efficienza operativa e ridurre l’impatto ambientale.

(Ufficio Stampa Air Europa – Photo Credits: Air Europa)