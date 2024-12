Il Pratt & Whitney GTF engine riceve la FAA certification per equipaggiare l’A321XLR

Pratt & Whitney, un’azienda RTX, ha annunciato di aver ricevuto la U.S. Federal Aviation Administration certification per il GTF engine che equipaggerà l’aeromobile Airbus A321XLR. L’engine type certificate, concesso il 12 dicembre e applicabile al motore PW1100G-JM, è stato aggiornato per includere l’A321XLR. L’entrata in servizio è attesa nel 2025.

“Si tratta di un traguardo importante per il GTF engine program, che è stato il primo motore ad equipaggiare la famiglia di aeromobili A320neo”, ha affermato Rick Deurloo, president of Commercial Engines at Pratt & Whitney. “Il range più elevato e la maggiore payload capability dell’aeromobile Airbus A321XLR offriranno ai clienti una migliore route flexibility, verso più destinazioni. Gli operatori dell’A321XLR trarranno vantaggio dalla migliore fuel efficiency della categoria del GTF e dalle più basse emissioni di carbonio disponibili per i single-aisle aircraft”.

“A livello globale, 13 clienti hanno selezionato i motori GTF per equipaggiare 217 aeromobili A321XLR. Ad oggi, sono stati consegnati oltre 2.100 GTF-powered aircraft a oltre 80 clienti in tutto il mondo. I motori GTF consentono una fuel efficiency fino al 20% migliore rispetto agli aeromobili dotati della precedente generazione di motori. Di conseguenza, il motore GTF ha fatto risparmiare agli operatori 2 miliardi di galloni di carburante e 20 milioni di tonnellate di CO2, dall’entrata in servizio nel 2016″, afferma Pratt & Whitney.

“Il GTF Advantage engine, che è sulla buona strada per la certificazione e le prime engine deliveries l’anno prossimo, offrirà ancora più valore ai clienti che operano l’A321XLR. Fornirà una takeoff thrust superiore del 4-8%, con una fuel efficiency aggiuntiva fino all’1% e un time on wing più lungo. Il GTF Advantage è ideale per l’A321XLR, espandendo ulteriormente le nuove route options e consentendo un’economia operativa ancora migliore. Il motore GTF Advantage sarà fully intermixable and interchangeable con l’attuale modello del GTF“, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)