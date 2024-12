Airbus si aggiudica l’Eutelsat contract per realizzare l’OneWeb low orbit constellation extension

Airbus Defence and Space si è aggiudicata un contratto da Eutelsat per realizzare l’estensione della sua OneWeb Low Earth Orbit (LEO) constellation.

In base al contratto firmato tra le due società, Airbus costruirà i primi lotti dell’estensione, per un totale di 100 satelliti, con consegna prevista a partire dalla fine del 2026, garantendo continuità e miglioramento del servizio per i clienti attuali e futuri.

Alain Fauré, Head of Space Systems at Airbus Defence and Space, ha affermato: “Airbus ha prodotto l’intera flotta di satelliti OneWeb attuale. Ci impegniamo per la continuazione di successo della costellazione OneWeb e per proseguire a servire l’attività di Eutelsat come abbiamo fatto negli ultimi decenni”.

Eva Berneke, Chief Executive Officer of Eutelsat Group, ha commentato: “Stiamo facendo affidamento sul nostro partner di lunga data, Airbus, per iniziare a costruire i primi lotti della prossima generazione della nostra costellazione OneWeb LEO, che garantirà la continuità del servizio della costellazione esistente con funzionalità di servizio migliorate, mentre ci muoviamo verso un’architettura in linea con la European IRIS2 constellation nel 2030. La nostra esperienza sul mercato ci mostra che l’appetito per la low Earth orbit capacity sta crescendo rapidamente e siamo entusiasti di intraprendere la fase successiva del nostro viaggio per soddisfare tale domanda”.

I nuovi satelliti consentiranno aggiornamenti tecnologici chiave, in particolare la 5G on-ground integration, e garantiranno la compatibilità dell’architettura tecnologica con la IRIS2 multi-orbit constellation pianificata in Europa, che dovrebbe entrare in servizio operativo nel 2030, di cui Eutelsat sarà uno dei principali operatori.

Tutti i 100 nuovi satelliti saranno costruiti presso il sito Airbus di Tolosa. La produzione dovrebbe iniziare nel 2026.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)