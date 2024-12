News Brevi – 17.12.2024

IL CESSNA SKYCOURIER RICEVE LA CANADA TYPE CERTIFICATION, PORTANDO SUPPORTO OPERATIVO ALLE REGIONI REMOTE DEL NORD AMERICA – Textron Aviation Inc., una società Textron Inc., ha annunciato oggi che il suo twin-engine, large-utility turboprop, il Cessna SkyCourier, ha ottenuto la type certification da Transport Canada Civil Aviation (TCCA), ampliando la capacità dell’aeromobile di supportare le attività operative in alcune delle aree più remote del Nord America. Il primo SkyCourier della regione, una freighter variant, dovrebbe essere consegnata quest’anno ad Air Bravo Corporation, una passenger, cargo and air ambulance flight service company basata a Thunder Bay, Sudbury, Barrie e Meaford, Ontario dal 2001. “Le performance eccezionali dello SkyCourier saranno una svolta per i nostri clienti in tutto il Canada”, ha affermato Lannie O’Bannion, senior vice president, Global Sales and Flight Operations. “La massima flessibilità e i bassi costi operativi di questo velivolo lo rendono una scelta eccellente per un’ampia gamma di missioni in tutta la regione”. Lo SkyCourier è una soluzione ideale per air freight, passenger and special missions. Grazie alla capacità di essere operato da un singolo pilota, il velivolo è altamente adattabile e può facilmente modificare le configurazioni per completare efficacemente praticamente qualsiasi missione, supportando un significativo ritorno sull’investimento. Il velivolo ha anche la capacità di supportare un’ampia gamma di attività operative in aree remote.

ALL’AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO UNA NUOVA FOOD COURT FIRMATA AVOLTA – Avolta, player mondiale della travel experience di cui Autogrill è parte, ha inaugurato una nuova Food Court al Terminal 1 di Roma Fiumicino, portando per la prima volta in un aeroporto in Italia tre nuovi concept di fama nazionale e internazionale: All’Antico Vinaio, EXKI e Lievito di Francesco Arnesano. Al taglio del nastro che ha segnato l’inizio dell’attività di questi nuovi concept hanno partecipato Massimiliano Santoro, CEO Italy F&B di Avolta, Marco Troncone, CEO di Aeroporti di Roma, Marilena Blasi, Chief Commercial Officer di Aeroporti di Roma, Tommaso Mazzanti, fondatore di All’Antico Vinaio, Stan Monheim, CEO di EXKI, Francesco Arnesano, fondatore di Lievito. La nuova Food Court, che si aggiunge alle altre due presenti sia al Terminal 1 che al Terminal 3, include tre nuovi concept, che collaborano per la prima volta con Avolta in Italia: All’Antico Vinaio, bottega fiorentina che è stata in grado di conquistare tutto il mondo, EXKI, healthy bar dalla connotazione internazionale, e Lievito di Francesco Arnesano, pizzeria al trancio della tradizione romana. Un’offerta ampia e variegata in grado di soddisfare i più svariati gusti dei viaggiatori. “Nel corso degli ultimi anni abbiamo innovato e diversificato il nostro brand portfolio anche con l’obbiettivo di crescere nel canale aeroportuale italiano”, ha commentato Massimiliano Santoro, CEO Italy F&B di Avolta. “Siamo molto soddisfatti di questa nuova inaugurazione, che consolida ulteriormente il nostro percorso di sviluppo nel più importate scalo aeroportuale nazionale in termini di collegamenti e di numero di passeggeri trasportati, in coerenza con l’obiettivo di rinforzare la nostra presenza anche negli aeroporti italiani. La diversificazione dell’offerta è centrale per restare attrattivi in un contesto di mercato fortemente competitivo e per offrire a chi transita in aeroporto proposte in linea con le nuove tendenze ed in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Ringrazio i nostri nuovi partner, che entrano per la prima vota nel canale aeroportuale nazionale e con cui condividiamo valori di innovazione, ricerca e valorizzazione dell’eccellenza gastronomica a tutto tondo”. “Questa iniziativa riafferma la rilevanza della ristorazione nell’esperienza del passeggero, touchpoint chiave in una strategia evolutiva che vede sempre più il cliente “al centro”, ha commentato Marilena Blasi, Chief BU Commercial di ADR. “In quest’ambito, l’ampliamento del portafoglio di brand, sviluppato in uno spazio dotato di piena visibilità su piste e piazzole degli aeromobili, crea una opzione in più, in grado di soddisfare le esigenze dei passeggeri dal punto di vista alimentare ma non solo”.

30 ANNI DI FISH: IL PRESIDENTE ENAC INTERVIENE AL CONVEGNO “L’ITALIA QUALE FUTURO PER LE PERSONE CON DISABILITA’ E LO LORO FAMIGLIE” – Intervento del Presidente Enac Pierluigi Di Palma al convegno organizzato da Fish per celebrare i 30 anni di attività della fondazione, in cui sono intervenuti il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, la Sen. Giusy Versace, il Presidente CNEL Renato Brunetta, l’On. Davide Faraone. I lavori sono stati moderati dal giornalista Gianluca Semprini. Il Presidente Di Palma: “Mi unisco agli auguri per i 30 anni di Fish e ringrazio il Presidente Vincenzo Falabella al quale mi lega un’amicizia personale, oltre che la condivisione di temi importantissimi, come inclusione lavorativa e diritto alla mobilità, oggetto di uno dei primi protocolli che ho firmato come Presidente Enac. Insieme a Fish, Istituzioni, operatori e associazioni del terzo settore, e sotto l’egida del Ministro Alessandra Locatelli, l’Enac porta avanti con forza e determinazione ogni possibile iniziativa volta a tutelare il diritto alla mobilità e all’integrazione di tutti. Lo scorso 12 novembre abbiamo organizzato un workshop dedicato al trasporto aereo accessibile e inclusivo, che ha avuto l’adesione del maestro Andrea Bocelli. Tra le iniziative presentate, la Safety Briefing Card in caratteri braille, ideata da Enac e da ITA Airways, per non vedenti e ipovedenti, che dalla stagione Summer 2025 sarà disponibile su tutta la flotta. Tra gli altri progetti, One Click Away per facilitare la prenotazione dell’assistenza sui vettori aderenti, ITA Airways, Air Dolomiti, Aero Italia, Sky Alps e Neos. E anche il progetto Autismo dell’Enac per favorire i viaggi delle persone autistiche che ha avuto il privilegio di essere presentato all’ONU come best practice. L’impegno comune è rimuovere barriere e ostacoli, fisici e culturali, affinché nessuno venga lasciato indietro, con un’attenzione particolare ai passeggeri più fragili”.

CONDOR OTTIENE IL RICONOSCIMENTO “BEST LEISURE TRANSATLANTIC AIRLINE” – Condor ha vinto il premio “Best Leisure Transatlantic Airline” ai Business Traveler North America Awards di quest’anno. “I candidati vengono scelti da un gruppo selezionato di esperti e redattori di Business Traveler. I brand scelti da questa giuria vengono presentati ai lettori della rivista, consentendo loro di votare il loro preferito. In questo modo, i premi riflettono non solo le valutazioni degli esperti, ma anche le opinioni dei viaggiatori”, afferma Condor. “Siamo lieti di ricevere questo premio dalla rivista Business Traveler”, afferma Mikko Turtiainen, Director of Sales, The Americas, Condor Airlines. “Vincere questo premio è un riconoscimento dell’impegno dell’intero team Condor nel fornire esperienze di viaggio eccezionali sia per i viaggiatori di piacere che per quelli di lavoro. Dalle nostre esclusive offerte culinarie al comfort premium delle nostre cabine Business Class A330neo per i voli a lungo raggio, ci impegniamo a rendere ogni viaggio memorabile per i nostri ospiti”. “Oltre al premio della rinomata rivista di settore, Condor è lieta di vedere il suo aircraft design riconosciuto con un TheDesignAir Award 2024. Con un design score di 82,7 punti, Condor è “Design Airline of the Year, Europe, 2024”, posizionandosi nella top four of the best airline designs al mondo. Nella valutazione sono inclusi diversi criteri, come le uniformi, il design degli interni della cabina, la livrea dell’aeromobile e il brand digitale e fisico. I vincitori vengono determinati dalle valutazioni di una giuria e da un voto online. I viaggiatori di Business Class troveranno un altro vincitore nell’offerta a lungo raggio di Condor: i pigiami Condor progettati appositamente per la compagnia aerea in collaborazione con deSter, che sono stati premiati dai TravelPlus Airline Amenity Awards 2024 nella categoria “Business Class: Sleeper Suits / PJs”. In TravelPlus non è una giuria a decidere chi vince un premio, ma viaggiatori selezionati e frequent flyer”, conclude Condor.

AIR CANADA ANNUNCIA I SUOI PIANI A LUNGO TERMINE DURANTE L’INVESTOR DAY – In concomitanza con il suo Investor Day 2024, Air Canada ha ribadito oggi la sua 2024 full year guidance con alcune aspettative per l’intero anno, ha annunciato le sue 2025 full year guidance, i suoi 2028 key financial targets e le aspirazioni per il 2030. “Siamo orgogliosi ed entusiasti di condividere le ambizioni di Air Canada. Stiamo annunciando un piano a lungo termine basato su una strategia commerciale comprovata. La storia delle performance di Air Canada è una storia di capacità dimostrata di eseguire e mantenere gli impegni. La nostra strategia, che sfrutta i punti di forza unici sviluppati nell’ultimo decennio, è quella di crescere ancora di più con un’espansione costante del margine e una generazione di cassa strutturale, mantenendo al contempo un solido bilancio e un profilo di rischio responsabile. Il nostro piano include l’espansione del network, il miglioramento dell’esperienza del cliente, la cura dei nostri dipendenti, il miglioramento delle performance finanziarie e l’investimento continuo per generare valore a lungo termine per gli investitori, pur essendo consapevoli degli interessi dei nostri stakeholder. Riteniamo di essere ben posizionati per realizzare i nostri piani a lungo termine”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer of Air Canada. Air Canada ribadisce la full year 2024 guidance fornita nel comunicato del 1° novembre 2024 e fornisce la guidance per il full year 2025. In particolare, Air Canada ha ottenuto un Adjusted EBITDA di $3,982 miliardi nel 2023, prevede un Adjusted EBITDA di circa $3,5 miliardi nel 2024, tra $3,4 miliardi e $3,8 miliardi nel 2025. Air Canada ha fatto delle ipotesi nel fornire le sue indicazioni per il 2024 e il 2025, tra cui una crescita moderata del PIL canadese per il 2024 e 2025. Inoltre, Air Canada ha condiviso le sue aspettative per alcune misure finanziarie per l’intero anno 2024, i suoi obiettivi finanziari a lungo termine per il 2028 e le aspirazioni per il 2030, che saranno discussi durante l’Investor Day. Air Canada ha fissato obiettivi per $30 miliardi di operating revenues, almeno il 17% di adjusted EBITDA margin e circa il 5% di free cash flow margin entro il 2028.

AIR CANADA SI PREPARA AL PERIODO DI PUNTA DELLE FESTIVITA’ – Air Canada ha rilasciato oggi i suoi consigli di viaggio per aiutare i clienti a viaggiare con facilità durante il periodo di punta delle festività, che va da metà dicembre al 6 gennaio 2025. Si prevede che dal 19 al 23 dicembre 2024 saranno i giorni di viaggio più trafficati. “In questa stagione delle vacanze, Air Canada prevede di accogliere oltre 2,2 milioni di viaggiatori. Stiamo operando fino a 1.000 voli in tutto il mondo ogni giorno con Air Canada, Air Canada Rouge e Air Canada Express. Il nostro team è completamente preparato con personale, attrezzature e piani di emergenza. Stiamo monitorando attentamente le condizioni meteorologiche e collaborando con altri partner nell’ecosistema dell’aviazione per garantire il trasporto sicuro dei nostri clienti e dei loro bagagli verso le loro destinazioni finali”, ha affermato Kevin O’Connor, Senior Vice President, Global Airports and Operations Control. “A nome dei 39.000 dipendenti di Air Canada, auguriamo a tutti i nostri clienti delle meravigliose vacanze e non vediamo l’ora di darvi il benvenuto a bordo”. La compagnia consiglia di scaricare l’app mobile gratuita di Air Canada dall’Apple App Store o da Google Play e di effettuare il check-in 24 ore prima della partenza tramite l’app o online su aircanada.com. E’ importante inoltre arrivare in aeroporto in orario

IL DG ENAC E PRESIDENTE ECAC ALLA 16a EDIZIONE DELL’ECAC FORUM – Il DG Enac Alessio Quaranta, ha presieduto oggi, in qualità di Presidente ECAC, la 16a edizione del Forum dei Direttori Generali delle Autorità aeronautiche aderenti all’ECAC, che si è svolta presso la sede dell’organizzazione a Parigi. Oggetto dell’incontro, dal titolo “Managing disruption in uncertain times”, l’individuazione di approcci innovativi volti a implementare la resilienza a lungo termine nel settore del trasporto aereo, in modo da consentire di prevenire i disagi causati dalle nuove sfide che il settore deve fronteggiare, a beneficio dell’intero comparto e a tutela della passenger experience. Istituzioni, operatori del settore e stakeholder si sono confrontati anche sulle strategie per aumentare il personale impiegato nel settore e per attrarre nuove professionalità per essere pronti a rispondere adeguatamente alla crescente domanda di mobilità aerea. La delegazione italiana è stata composta dal Direttore Centrale Enac Coordinamento relazioni internazionali sicurezza e ricerca, Giovanna Laschena, dal Rappresentante italiano permanente presso le organizzazioni internazionali, con sede a Parigi, Luca Demicheli, e da Valeria Del Sordo dello Staff del Direttore Generale Enac.

LOCKHEED MARTIN: SETTIMO LANCIO DI UN GPS III SPACE VEHICLE – Il Lockheed Martin designed and built Global Positioning System (GPS) III space vehicle, GPS III SV07, è stato lanciato dalla Cape Canaveral Space Force Station, Florida, in orbita a 12.550 miglia sopra la Terra. GPS III SV07 è stato lanciato con tempistiche accelerate e si unisce alla modernizzazione in corso della costellazione GPS da parte della Space Force, dopo GPS III SV06 lanciato nel 2023. Il team ha ora completato l’acquisizione del segnale di GPS III SV07 e lo spacecraft è ora sotto il controllo operativo presso il Denver Launch & Checkout Operations Center di Lockheed Martin, fino alla sua accettazione ufficiale nell’attuale operational GPS 31-satellite constellation. Lo spacecraft, assemblato presso la struttura di Littleton, Colorado, di Lockheed Martin, ha viaggiato attraverso il paese tramite trasporto via terra fino al suo sito di lancio in Florida. Questo è diverso dal tipico trasporto aereo per queste missioni, poiché gli aerei militari erano impegnati nel tracciamento degli uragani e negli sforzi di soccorso. Il team ha cambiato marcia senza problemi per una spedizione su strada con breve preavviso, il che ha aiutato la missione a mantenere il suo rapid launch schedule di fronte alla mutevole disponibilità di aeromobili. “Abbiamo supportato la visione del nostro cliente per un lancio accelerato di questo satellite GPS, aiutandoli in definitiva a raggiungere una prontezza operativa rapida”, ha affermato Malik Musawwir, vice president of Navigation Systems at Lockheed Martin. “Il tempo è essenziale e abbiamo rapidamente fornito questa capacità critica alla Space Force per supportare la rapida richiesta di secure, advanced positioning, navigation and timing signals”. Tutti i GPS III space vehicles, incluso SV07, sono dotati di M-code. M-code è un segnale nuovo e avanzato progettato per migliorare l’anti-jamming e l’anti-spoofing, nonché per aumentare l’accesso sicuro ai segnali GPS militari per le forze armate statunitensi e alleate.

QANTAS: STATEMENT SULL’ACCORDO DI SUCCESSO CON TWU – Qantas informa: “Qantas e Transport Workers Union (TWU) hanno raggiunto oggi un accordo sul pagamento di un indennizzo agli ex ground handler che sono stati colpiti nel 2020 dalla decisione della compagnia aerea di esternalizzare, per un valore totale di 120 milioni di $. Qantas e TWU hanno concordato di istituire un fondo di indennizzo, che sarà amministrato da Maurice Blackburn per conto di TWU, per pagare l’indennizzo ai 1.820 ex dipendenti interessati. Il fondo sarà istituito all’inizio del 2025, da cui l’indennizzo verrà versato direttamente agli ex dipendenti. Gli importi finali di compensazione copriranno sia la perdita economica che quella non economica, la compensazione alla TWU, nonché i costi sostenuti per la gestione della distribuzione dei fondi ai singoli”. Vanessa Hudson, Qantas Group CEO, ha affermato: “Questo è un passo importante per chiudere la questione e desidero ribadire le nostre sincere scuse a coloro che sono stati colpiti e alle loro famiglie. Sappiamo che questo è stato un periodo difficile per le persone colpite e siamo lieti di aver potuto lavorare a stretto contatto con la TWU per accelerare questo processo e risolverlo prima di Natale”.

DELTA PROSEGUE IL SUO IMPEGNO VERSO LA SOSTENIBILITA’ – Delta informa: “A terra e in volo, Delta si impegna a collegare il mondo a un futuro di viaggio più sostenibile concentrandosi su “Cosa voliamo, come voliamo e il carburante che utilizziamo per arrivarci”. La compagnia aerea globale sta dando priorità a soluzioni a lungo termine per decarbonizzare completamente le sue operazioni e il settore, apportando al contempo cambiamenti sotto il suo controllo oggi, come la riduzione del consumo di carburante”. “Il 2050 può sembrare lontano, ma la realtà è che le decisioni che prendiamo oggi avranno un impatto diretto sulla nostra capacità di raggiungere i nostri obiettivi nei prossimi decenni”, ha affermato Amelia DeLuca, Chief Sustainability Officer, Delta. “Senza una soluzione ovvia per raggiungere emissioni nette pari a zero, stiamo esplorando percorsi diversi per tutto, dall’aumento della scalabilità del SAF alla rivoluzione di ciò che voliamo e del modo in cui voliamo attraverso partnership nel nostro settore e oltre”. Il Carbon Council di Delta, composto da leader di tutta la compagnia aerea, ha quasi raddoppiato i risparmi di carburante dal 2023, con un risparmio cumulativo di 41 milioni di galloni di jet fuel nel 2024. Dalla sua istituzione nel 2022, il Carbon Council di Delta ha esemplificato la cultura dell’innovazione di Delta trovando nuovi modi per mostrare miglioramenti operativi ed efficienze guidati dalla sostenibilità, che evitano emissioni di carbonio e possono far risparmiare a Delta milioni di dollari e galloni di carburante all’anno. Il Sustainable Aviation Fuel (SAF) è la leva più promettente conosciuta oggi per ridurre le emissioni di carbonio del ciclo di vita del jet fuel e decarbonizzare le operazioni di Delta. Tuttavia, non c’è abbastanza SAF disponibile per soddisfare la domanda globale nemmeno per una settimana. Durante tutto l’anno, Delta ha continuato a lavorare per aumentare la produzione di SAF attraverso una serie di iniziative che spaziano dalla promozione delle politiche, al raggiungimento di traguardi di coalizione, alla consegna di SAF ai principali hub del Midwest e altro ancora.

DELTA: L’OCC DELLA COMPAGNIA E’ PRONTO PER LA STAGIONE INVERNALE – Delta informa: “Se i dipendenti in prima linea di Delta, quelli che sono più a contatto con i clienti, sono i giocatori in campo, allora l’Operations & Customer Center (OCC) è lo staff tecnico. E se l’OCC è lo staff tecnico, allora l’OCC Duty Director è come l’allenatore capo, che si assicura che il team lavori insieme e fornisce a tutti ciò di cui hanno bisogno per prendere le decisioni giuste. In questo momento, l’OCC si sta preparando per l’inverno, una delle stagioni di viaggio più trafficate di Delta, e sebbene non tutto possa essere pianificato, il team fa tutto il possibile per garantire che la compagnia aerea sia pronta a gestire operazioni senza intoppi”. Pete Sansom, uno dei sei OCC Duty Directors, afferma: “Lavorare nell’OCC può essere come risolvere un grande puzzle; proprio quando pensi di averlo capito, manca un pezzo. La sfida è sostituire quel pezzo mancante. Devi capire come portare le persone a destinazione mantenendo al sicuro i nostri clienti e dipendenti e proteggendo il brand Delta”. In questo momento, l’OCC si sta preparando per l’inverno, una delle stagioni di viaggio più trafficate di Delta, e sebbene non tutto possa essere pianificato, il team fa tutto il possibile per garantire che la compagnia aerea sia pronta a svolgere un’attività senza intoppi.

DELTA: VISITARE I MIGLIORI MERCATINI DI NATALE EUROPEI NELLE FESTE – Delta informa: “La stagione delle feste è arrivata ed è giunto il momento di visitare gli autentici mercatini di Natale d’Europa. Attraversare questi mercatini durante la stagione invernale è una tradizione amata da secoli. Anche l’architettura storica innevata, la cucina deliziosa e l’atmosfera calda e illuminata rendono l’esperienza allegra e luminosa. I viaggiatori desiderosi di visitare gli iconici mercatini di Natale europei questo inverno possono partire da una qualsiasi delle nove U.S. hub cities di Delta. Inoltre, in collaborazione con Air France e KLM, offriamo oltre 280 voli giornalieri verso quasi 200 destinazioni in Europa, Medio Oriente, Africa e India. Delta Vacations offre anche pacchetti che includono voli, sistemazioni e auto a noleggio verso destinazioni popolari come Vienna, Parigi, Francoforte e altro ancora”.