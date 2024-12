Embraer espande la sua presenza in Europa tramite una sussidiaria in Portogallo dedicata alle defense and security activities

Embraer annuncia il suo nuovo ufficio (“Embraer Defense Europe”) incentrato sulle defense and security activities a Lisbona, Portogallo, che sarà collegato alla sussidiaria portoghese di Embraer Group.

“Con l’apertura dell’ufficio, l’azienda segna una pietra miliare strategica per la sua espansione in Europa, rafforzando l’impegno di Embraer nel rafforzare la sua presenza nella regione, concentrandosi su soluzioni innovative di difesa e sicurezza per i paesi membri della NATO e l’Unione Europea (UE).

Embraer Defense Europe soddisferà tutti i NATO and EU requirements necessari. Sarà la punta di diamante delle defense initiatives di Embraer in Europa, con un team dedicato di professionisti altamente qualificati specializzati nella gestione dei programmi, nel supporto e nell’ingegneria, per fornire soluzioni all’avanguardia su misura per le esigenze di European armed forces and NATO partners”, afferma Embraer.

“La filiale in Portogallo è la prova della visione a lungo termine di Embraer per l’Europa”, ha affermato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security. “Siamo impegnati ad approfondire le nostre relazioni con i partner europei e della NATO, offrendo le capacità più avanzate ed efficienti per soddisfare le esigenze operative di ogni cliente”.

“Diversi paesi europei hanno già il supporto di Embraer per modernizzare le loro capacità operative con il C-390 Millennium multi-mission aircraft e l’A-29N Super Tucano advanced training and light attack aircraft, tra cui Portogallo, Austria, Repubblica Ceca, Ungheria e Olanda. I paesi più recenti ad aver scelto le moderne soluzioni di difesa di Embraer sono Svezia e Slovacchia, che aderiranno al programma C-390 Millennium“, conclude Embraer.

