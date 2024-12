Il Portogallo ordina 12 Embraer A-29N Super Tucano

Il Portuguese Ministry of National Defense ha firmato un contratto con Embraer per l’acquisizione di 12 A-29N Super Tucano che equipaggeranno la Portuguese Air Force, rendendo il Portogallo il cliente di lancio della nuova variante di questo advanced trainer and light attack aircraft.

“Questa acquisizione riflette l’impegno del Portogallo nel modernizzare la sua Air Force con un aereo versatile e collaudato, ideale per Advanced Pilot Training, Light Attack, Close Air Support (CAS) and Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR) missions.

La variante A-29N Super Tucano incorpora avionica avanzata, NATO-specific communications systems e altre nuove capacità non divulgate, studiate per soddisfare i requisiti operativi del Portogallo. Con questo acquisto, il Portogallo diventa la prima nazione a utilizzare l’A-29N, aprendo la strada all’adozione di una piattaforma molto capace progettata per supportare un’ampia gamma di moderne defense missions”, afferma Embraer.

“Vorremmo ringraziare il Portuguese Ministry of National Defense e l’Air Force per la fiducia che ripongono nelle soluzioni di Embraer. Questo contratto ci dà l’opportunità di contribuire alla modernizzazione della Portuguese Air Force e di approfondire ulteriormente la nostra solida partnership, aprendo la strada a un’ulteriore cooperazione industriale con l’industria della difesa locale”, ha affermato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security.

“L’A-29 Super Tucano è il leader mondiale nella sua categoria, vantando oltre 260 ordini, superando le 570.000 ore di volo, di cui 60.000 in combattimento. Il numero di forze aeree che utilizzano l’A-29 Super Tucano è in costante espansione, grazie alla sua impareggiabile combinazione di capacità, rendendolo l’opzione più conveniente sul mercato.

Per le Air Forces che cercano una soluzione collaudata, completa, efficiente, affidabile e conveniente su un’unica piattaforma, abbinata a una grande flessibilità operativa, l’A-29 Super Tucano offre un’ampia gamma di missioni come Advanced Pilot Training, CAS, Air Patrol, Air Interdiction, JTAC Training, Armed ISR, Border Surveillance, Reconnaissance and Air Escort”, prosegue Embraer.

“L’A-29 Super Tucano è il multi-mission aircraft più efficace della sua categoria, dotato di tecnologia all’avanguardia per precise target identification, weapons systems e di una completa communications suite. La sua capacità è ulteriormente migliorata da advanced HMI avionics systems integrati in un robusto airframe, in grado di operare da piste non asfaltate, in ambienti austeri e senza infrastrutture. Inoltre, il velivolo ha ridotto i requisiti di manutenzione e offre elevati livelli di affidabilità, disponibilità e integrità strutturale con bassi life cycle costs”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)