flydubai presenta la nuova Business Class Lounge al Dubai International (DXB)

flydubai, compagnia aerea con sede a Dubai, ha presentato la sua nuova Business Class Lounge al Terminal 2 del Dubai International (DXB). La lounge del vettore ha aperto le sue porte oggi per accogliere i passeggeri della Business Class, sottolineando l’impegno nell’offrire un’esperienza di viaggio migliore ai propri clienti.

All’apertura ufficiale della lounge hanno partecipato Hamad Obaidalla, Chief Commercial Officer di flydubai, H.E. Major-General Obaid Muhair bin Suroor, Deputy Director-General of the General Directorate of Residence and Foreigners Affairs (GDRFA), Major-General Talal Ahmed Al Shanqiti, General Director Assistant della GDRFA, Major-General Ali Atiq bin Lahej, Acting Assistant Commandant for Ports Affairs, H.E. Jamal Al-Hai, Deputy Chief Executive Officer di Dubai Airports e Majed Al Joker, Chief Operating Officer di Dubai Airports, insieme ad altri principali stakeholders e ai membri della stampa.

“La moderna Business Class Lounge di 900 metri quadrati può ospitare più di 200 passeggeri. La lounge è convenientemente situata dopo il controllo passaporti e le corsie di sicurezza nell’area partenze del Terminal 2 dell’aeroporto Dubai International. Il gate d’imbarco per i passeggeri di Business Class si trova nella lounge dove i passeggeri possono salire a bordo degli autobus di Business Class dedicati per i loro voli”, afferma flydubai.

Commentando l’apertura della nuova Business Class Lounge, Hamad Obaidalla, Chief Commercial Officer di flydubai, ha dichiarato: “Quest’anno flydubai celebra una pietra miliare nel suo viaggio segnando 15 anni di attività. Rimaniamo impegnati in una costante evoluzione e investiamo nel miglioramento dell’esperienza del cliente sia in volo sia a terra. La nuova lounge offrirà un’esperienza di viaggio piacevole e senza interruzioni per i nostri passeggeri di Business Class dal Terminal 2 di Dubai. Vorremmo ringraziare le autorità aeroportuali per il loro supporto nell’accogliere ufficialmente i clienti nel nuovo spazio dal design accattivante”.

“La nuova lounge presenta un’estetica moderna che incorpora la luce naturale nel suo design semplice ed elegante, traendo ispirazione dalla bellezza senza tempo delle dune del deserto. I toni caldi e l’estetica minimalista, che caratterizzano alcuni degli skyline più iconici di Dubai, danno vita a uno spazio confortevole sia per il relax sia per la produttività.

La lounge presenta una facciata in vetro che garantisce viste ininterrotte e un’invitante luce naturale. Lo spazio accogliente offre una varietà di aree di configurazione dei posti a sedere, tra cui una sala da pranzo, una lounge e uno spazio tranquillo per il relax. All’interno della lounge, i clienti possono aspettarsi un’ampia gamma di opzioni di ristorazione, dal buffet di ispirazione internazionale alle opzioni à la carte. La lounge dispone anche di docce, una sala di preghiera progettata con cura e altri servizi pratici come Wi-Fi gratuito, postazioni di lavoro e molteplici stazioni di ricarica”, prosegue flydubai.

Mohamed Hassan, Senior Vice President of Airport Services & Cargo di flydubai, ha dichiarato: “Le lounge sono una componente chiave per l’esperienza di viaggio confortevole e senza soluzione di continuità che miriamo a fornire ai nostri clienti. La nuova lounge di Business Class di flydubai e il gate d’imbarco offrono ulteriore comodità ai nostri passeggeri che cercano un’esperienza di viaggio più personalizzata ed efficiente, sia che viaggino per affari sia per piacere. Non vediamo l’ora di accogliere molti dei nostri passeggeri giusto in tempo per l’intenso periodo dei viaggi per le vacanze”.

“I soci Emirates Skywards possono inoltre usufruire di vantaggi selezionati nella nuova Business Class Lounge a seconda del livello di iscrizione.

All’inizio di ottobre di quest’anno, la compagnia aerea ha ufficialmente aperto il suo nuovo check-in per la Business Class presso il Terminal 2 del Dubai International (DXB). Lo spazio dedicato offre ai passeggeri della Business Class di flydubai un’esperienza di check-in unica e fluida con un servizio Meet and Assist personalizzato, check-in seduto e servizio Fast Track attraverso il controllo passaporti e le corsie di sicurezza.

Dall’Italia, flydubai offre collegamenti per Dubai dagli aeroporti di Milano Bergamo, Napoli e Catania, oltre ai voli stagionali estivi da Olbia e Pisa“, conclude flydubai.

(Ufficio Stampa flydubai – Photo Credits: flydubai)