Qatar Airways Privilege Club e Marriott Bonvoy® annunciano nuovi vantaggi per i soci

Qatar Airways informa: “Qatar Airways Privilege Club e Marriott Bonvoy, il pluripremiato global travel programme di Marriott International, stanno potenziando la loro partnership per offrire ai soci Privilege Club nuovi vantaggi, per sbloccare più esperienze di viaggio in tutto il mondo.

I soci Privilege Club con un account Marriott Bonvoy possono convertire i loro Avios in punti Marriott Bonvoy a partire da oggi. Questo potenziamento è il primo del suo genere per airline loyalty programmes nella regione Europa, Medio Oriente e Africa, offrendo ai soci un nuovo modo di utilizzare i loro Avios nel portafoglio di Marriott Bonvoy di oltre 30 brand e 10.000 destinazioni globali”.

“I soci Qatar Airways Privilege Club possono ora convertire i loro Avios in Marriott Bonvoy points, con un rapporto di due a uno. Per farlo, i membri devono semplicemente accedere al loro account Qatar Airways Privilege Club tramite l’app o il sito web di Qatar Airways, visitare la pagina del partner Marriott Bonvoy e selezionare il numero di Avios che desiderano convertire. Sono richiesti almeno 1.000 Avios sul loro account Privilege Club per completare una transazione.

Questo ulteriore vantaggio della partnership offre ai membri una maggiore scelta per spendere i loro Avios. I membri Privilege Club possono ora prenotare notti gratuite presso brand rinomati come W Hotels, JW Marriott, Autograph Collection, Westin e Moxy Hotels”, prosegue Qatar Airways.

Il Qatar Airways Senior Vice President Loyalty, Mr. Thomas Vadakedath, ha affermato: “Qatar Airways Privilege Club è lieta di ampliare la sua partnership di lunga data con Marriott Bonvoy. Con l’ultimo miglioramento, siamo entusiasti di offrire ai membri Privilege Club un nuovo modo di spendere i loro Avios e accedere ai premi di loro scelta con Marriott Bonvoy. Come loyalty programme of the ‘World’s Best Airline’, puntiamo a offrire ai soci vantaggi che migliorino le loro esperienze di viaggio e l’ultimo progresso nella nostra partnership è la prova di questo impegno”.

Il Marriott International Vice President Loyalty & Partnerships, Europe, Middle East & Africa, Mr. Jitendra Jain, ha affermato: “Siamo entusiasti di espandere la nostra collaborazione con Qatar Airways per migliorare ulteriormente le esperienze di viaggio dei nostri clienti più fedeli. L’aggiunta di questo vantaggio riflette il nostro impegno a curare e offrire vantaggi migliorati ed esperienze di viaggio straordinarie per i nostri soci in tutta la nostra rete globale”.

“Qatar Airways Privilege Club e Marriott Bonvoy hanno iniziato la loro partnership nel 2011 per arricchire l’esperienza di viaggio dei soci, consentendo loro di accumulare Avios quando soggiornano negli hotel Marriott Bonvoy, nonché di convertire i loro punti in Avios.

Tramite Avios, i soci hanno ora un maggiore accesso a oltre 30 dei rinomati hotel brands Marriott nelle città del network di Qatar Airways di oltre 170 destinazioni in tutto il mondo. Oltre alla possibilità di convertire gli Avios in punti per soggiorni in hotel e airline miles, i membri avranno anche la possibilità di fare offerte per esperienze con Marriott Bonvoy Moments“, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)