TAAG Angola Airlines affida a Lufthansa Technik vari technical services

TAAG Angola Airlines E.P. e Lufthansa Technik AG hanno recentemente firmato un long-term agreement per aircraft component services, per la nuova flotta di aeromobili a lungo raggio Boeing 787 della compagnia di bandiera angolana. A partire dall’arrivo del primo aeromobile a gennaio e per una dozzina di anni, sia i Boeing 787-9 che i Boeing 787-10 della compagnia aerea riceveranno il collaudato Total Component Support (TCS) dello specialista MRO (manutenzione, riparazione e revisione). Inoltre, Lufthansa Technik supporterà Angola Airlines con un Aircraft Production Inspection Program (APIP), che non copre solo i 787 di nuova costruzione, ma anche la flotta Airbus A220 che la compagnia sta attualmente costruendo.

“Il TCS garantirà alla compagnia aerea con base a Luanda l’accesso al worldwide spare parts pool di Lufthansa Technik, attraverso il quale aumenterà la disponibilità di componenti per la sua flotta Dreamliner e sfrutterà significativi vantaggi in termini di costi. Il rispettivo contratto non copre solo i classici component MRO services, ma anche un AOG (Aircraft On Ground) support e vari parts-pooling and logistics work scopes. La stretta collaborazione consentirà alla compagnia aerea di massimizzare l’efficienza nelle sue operazioni tecniche.

Conoscendo a fondo le caratteristiche tecniche dei tipi di aeromobili di ultima generazione, gli esperti di Lufthansa Technik sono inoltre incaricati di garantire la qualità dei più moderni asset di volo di Angola Airlines fin dall’inizio, anche prima che vengano consegnati. In linea con un APIP, esamineranno l’intero processo di produzione direttamente presso il sito di produzione dell’aeromobile, fino all’accettazione dell’aeromobile. Lufthansa Technik esegue questo servizio non solo per i 787, ma anche per la nuova flotta Airbus A220 di Angola Airlines, di cui il primo aereo è stato ricevuto a settembre”, afferma Lufthansa Technik.

“Con non meno di due moderni tipi di aeromobili che si uniscono alla nostra flotta quasi contemporaneamente, siamo lieti di affidarci alla rinomata competenza ingegneristica e alla vasta esperienza che solo gli esperti di Lufthansa Technik possono fornire”, ha affermato Nelson Oliveira, CEO e Accountable Manager, TAAG Angola Airlines. “Con il loro forte supporto, non vediamo l’ora di un rapido avvio delle nostre nuove 787 and A220 operations. L’affidabile component support del nostro partner garantirà inoltre operazioni regolari del 787 Dreamliner sin dal primo giorno”.

“Il nuovo contratto con Angola Airlines segna uno dei nostri più grandi contratti per Dreamliner component services nell’Africa subsahariana. Pertanto, mi congratulo con tutti i soggetti coinvolti per aver raggiunto questo importante traguardo”, ha affermato Kai-Stefan Roepke, Vice President Corporate Sales Europe, Middle East and Africa, Lufthansa Technik. “I miei più sinceri ringraziamenti vanno all’intero team del nostro stimato cliente per averci affidato questi importanti pacchetti di lavoro, che sono cruciali per un’entrata in servizio regolare e operazioni senza interruzioni delle loro nuove flotte. Grazie alla nostra grande esperienza nei nuovi tipi di aeromobili, non vediamo l’ora di supportare Angola Airlines nel miglior modo possibile”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)