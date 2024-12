Diamond Aircraft consegna il primo DA62 in Kuwait

Diamond Aircraft ha recentemente celebrato la consegna del primo aereo DA62 a un cliente in Kuwait.

“Il Dr. Khalid Khalil Al Tamimi ha preso in consegna il suo nuovo business six-seater, twin-engine aircraft presso la sede centrale di Diamond Aircraft a Wiener Neustadt, Austria. Questa ultima consegna evidenzia la crescente popolarità di Diamond nella regione del Golfo e nel Medio Oriente in senso più ampio”, afferma Diamond Aircraft.

“Non potremmo essere più emozionati di vedere il DA62 volare in Kuwait per la prima volta”, ha affermato Jane Wang, Director of Sales, Marketing, and Flight Ops at Diamond Aircraft Austria. “Ci congratuliamo con il Dr. Al Tamimi e siamo certi che sarà più che soddisfatto del suo splendido nuovo aereo”.

“Questo ultimo acquisto dimostra l’incredibile successo che la gamma di aerei Diamond sta riscuotendo tra i piloti privati e gli operatori di flotte nel Golfo Persico e oltre”, ha aggiunto Wang.

“Il DA62 è il piston aircraft model più grande di Diamond Aircraft, dotato di due Austro Engine 180hp AE330 jet-fuel engines con single FADEC control e con posti per un massimo di sette passeggeri. Rinomato per il suo spazio, le sue performance, la sua efficienza e il suo lusso, il DA62 trasporta più passeggeri e bagagli più lontano e più velocemente di qualsiasi altro velivolo della sua categoria”, prosegue Diamond Aircraft.

“Sono orgoglioso ed emozionato di essere il primo proprietario di un DA62 del Kuwait e non vedo l’ora di volare verso posti fantastici ed esplorare il mondo in un modo diverso”, ha affermato il Dr. Al Tamimi.

“Il nuovo DA62 del Dr. Al Tamimi vanta un customized “Premium Curved” design, con San Marino blue and yellow decal stripes su argento chiaro, ed è dotato di alternator-powered air conditioning, additional oxygen system, weather radar, hot weather kit for enhanced engine cooling e molto altro”, conclude Diamond Aircraft.

(Ufficio Stampa Diamond Aircraft – Photo Credits: Diamond Aircraft)