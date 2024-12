Finnair aggiunge voli per la Lapponia per Pasqua e per la stagione autunnale

Finnair aumenterà i collegamenti verso le destinazioni più richieste della Lapponia in occasione delle vacanze di Pasqua ad aprile, e durante l’alta stagione del foliage autunnale, da agosto a ottobre. Anche le frequenze dei voli sono state modificate in base agli eventi più popolari della prossima estate.

“In vista di Pasqua, Finnair aggiunge voli per Kuusamo e Rovaniemi, dove la fine della stagione sciistica raggiunge il suo apice ad aprile. Per gli amanti della natura autunnale, sono stati introdotti voli per Kuusamo, Kittilä e Ivalo nelle settimane in cui il foliage autunnale è al suo massimo.

Finnair tiene conto anche degli eventi estivi che stanno crescendo in popolarità e aggiunge voli di andata e ritorno per i seguenti appuntamenti: l’evento di trail running NUTS Karhunkierros a Ruka a maggio, il festival del Solstizio a Ruka a giugno, i Campionati mondiali di Orienteering a Kuopio a luglio e Kuninkuusravit, il più grande evento finlandese di trotto, a Oulu ad agosto”, afferma Finnair.

“La natura unica della Lapponia, che si trasforma con il cambio delle stagioni, e le avventure che offre attraggono un numero sempre maggiore di viaggiatori; osserviamo infatti un aumento della domanda sia prima che dopo la stagione invernale. Le frequenze aggiuntive garantiscono ai nostri clienti collegamenti agevoli durante l’alta stagione e in occasione di eventi di grande richiamo, supportando il nostro obiettivo di promuovere i viaggi in Lapponia e nella Finlandia settentrionale durante tutto l’anno”, afferma Perttu Jolma, Vice President, Network Management di Finnair.

Frequenze aggiuntive per Pasqua: Kuusamo, 6 voli di andata e ritorno dall’1 al 23/04; Rovaniemi, 1 volo di andata e ritorno il 17/04.

Frequenze aggiuntive per l’autunno: Kuusamo, 9 voli andata e ritorno dal 15/08 al 10/10; Kittilä, 7 voli andata e ritorno dal 5 al 21/09; Ivalo, 4 voli andata e ritorno dall’11 al 29/09.

Aumenti di frequenza per eventi: Kuusamo, 1 volo andata e ritorno il 22/05 e 2 voli andata e ritorno dal 18 al 22/06.; Kuopio, 1 volo andata e ritorno il 13/07; Oulu, 1 volo andata e ritorno l’1/08.

(Ufficio Stampa Finnair – Photo Credits: Finnair)