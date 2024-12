La Cirrus SR Series G7 riceve le EASA e UK CAA Type Certifications

Cirrus ha annunciato che la SR Series G7 ha ricevuto sia l’European Union Aviation Safety Agency (EASA) che la United Kingdom Civil Aviation Authority (CAA) type certification. “Questo importante risultato segna un nuovo capitolo nella continua crescita della SR Series e consolida ulteriormente l’impegno di Cirrus per l’innovazione, la sicurezza e le performance nel personal aviation market”, afferma Cirrus Aircraft.

“Siamo incredibilmente orgogliosi di aver ottenuto la EASA and UK CAA-type certification per la SR Series G7”, afferma Zean Nielsen, CEO of Cirrus. “Queste pietre miliari riflettono il duro lavoro e la dedizione del nostro team. I nostri velivoli sono sempre stati riconosciuti per il loro design innovativo e questa ultima generazione li porta a un livello superiore, offrendo non solo performance e sicurezza di livello mondiale, ma anche espandendo la nostra portata globale, per soddisfare le esigenze dei piloti in Europa e nel Regno Unito”.

“L’SR Series G7, che include i modelli SR20, SR22 e SR22T, porta innovazioni all’avanguardia in avionica e funzionalità di sicurezza, continuando l’eredità di Cirrus nel fornire aerei ad alte prestazioni con tecnologia leader del settore. In particolare, la SR Series G7 incorpora la all-touchscreen Perspective Touch+ avionics suite powered by Garmin, per un carico di lavoro ridotto del pilota e facilità d’uso, e l’integrazione dei rinomati sistemi di sicurezza, tra cui il Cirrus Airframe Parachute System® (CAPS®).

Con questa certificazione, Cirrus è ora pronta ad espandere ulteriormente la sua presenza nei mercati europei e del Regno Unito, offrendo a più proprietari l’opportunità di sperimentare la tecnologia all’avanguardia e le caratteristiche di sicurezza della SR Series G7. L’aereo è attualmente disponibile per la consegna in Europa e nel Regno Unito“, prosegue Cirrus Aircraft.

“La SR Series G7 continua la missione di Cirrus di rendere l’aviazione personale più sicura e accessibile, fornendo al contempo ai piloti gli strumenti di cui hanno bisogno per vivere al meglio il volo. L’impegno dell’azienda nel migliorare gli standard dell’aviazione a livello globale si riflette in questo risultato e si prevede che l’SR Series G7 aircraft stabilisca un nuovo punto di riferimento per performance e sicurezza nella high-performance single-engine aircraft category”, conclude Cirrus Aircraft.

(Ufficio Stampa Cirrus Aircraft – Photo Credits: Cirrus Aircraft)