News Brevi – 18.12.2024

AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO: CONCLUSA LA DRONE PROTECTION 2024 AD AMENDOLA – Dal 28 novembre al 10 dicembre si è svolta, presso l’aeroporto militare di Amendola (FG), sede del 32° Stormo dell’Aeronautica Militare, l’esercitazione denominata Drone Protection 2024, attività volta all’implementazione e all’integrazione degli APR mini/Micro nelle procedure di difesa locale. In particolare, il Centro di Eccellenza Aeromobili a Pilotaggio Remoto dell’Aeronautica Militare, ente a connotazione interforze tra le unità qualificate/abilitate di Forza Armata per il servizio di contenimento e di contrasto alla minaccia, congiuntamente con il Gruppo Protezione delle Forze del 32° Stormo, unità specializzata per la difesa aeroportuale, hanno condotto una “live exercise di difesa locale con integrazione dei sistemi APR m/M nelle attività di sorveglianza e vigilanza, nonché per il contrasto di eventuali incursioni di UAS malevoli e non autorizzati”. L’attività è stata improntata ad una puntuale implementazione e validazione delle procedure già in vigore attraverso la condotta di una attenta e dettagliata pianificazione congiunta volta all’integrazione e aggiornamento delle precitate procedure, culminata in simulazioni pratiche di contrasto dinamico alla minaccia. Grazie alla stretta e proficua collaborazione tra il 32° Stormo e il Centro di Eccellenza, è stato possibile stilare una nota di standardizzazione volta a stabilire le procedure per il volo di APR m/M all’interno del sedime aeroportuale in linea con la normativa in vigore (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ENAC: SCAMBIO DI AUGURI PER LE IMMINENTI FESTIVITA’ – Presso la nuova sede Enac, ancora in fase di ultimazione, il Presidente Pierluigi Di Palma, il Viceministro On. Edoardo Rixi e la Consigliera di Amministrazione Enac Benedetta Fiorini hanno incontrato il personale Enac per lo scambio di auguri. Il Presidente della Commissione Trasporti della Camera, On. Salvatore Deidda, ha inviato un videomessaggio: “Ci tenevo a portare il mio saluto e i ringraziamenti a tutti voi per l’encomiabile lavoro svolto quest’anno. Un anno particolarmente complicato per il trasporto aereo, come il Presidente Di Palma ha di recente illustrato in audizione. Un grazie anche per il contributo dato a livello internazionale, portando la vostra esperienza e competenza al servizio di altri Paesi”. Il Presidente Di Palma, che ha anche portato i saluti del Direttore Generale Enac Alessio Quaranta impegnato in un consesso internazionale, ha dichiarato: “Ringrazio il Presidente Deidda e il Viceministro Rixi per l’attenzione che ci hanno riservato, a testimonianza della vicinanza del Governo e del Parlamento. Ho voluto che il brindisi si svolgesse proprio qui, nel palazzo Enac in ristrutturazione, segno di un percorso che in questi anni sta restituendo centralità all’Enac quale complesso sistema pubblico privato che deve garantire la centralità del passeggero, con particolare attenzione alla tutela dei diritti dei PRM”. Il Viceministro Rixi: “Grazie per il lavoro che quotidianamente svolgete a favore della sicurezza del volo e per il futuro della mobilità. Sono venuto per rendere omaggio a una delle eccellenze italiane. Il trasporto aereo è un elemento fondamentale per collegare il Paese e garantire il diritto alla mobilità. A breve avremo anche il nuovo Piano Nazionale degli Aeroporti che costituisce lo sviluppo industriale dell’intero sistema del comparto aereo. Avete in mano parte dei destini del nostro Paese come piattaforma europea. Grazie per l’impegno con il quale rendete il nostro Paese sicuro, raggiungibile e tecnologicamente avanzato”.

AEROPORTO DI CAGLIARI: EVENTO ‘ARTIGIANI IN AEROPORTO’ – Oggi e domani, 18 e 19 dicembre, l’Aeroporto di Cagliari sarà la vetrina d’eccellenza dell’arte e delle tradizioni che fanno della Sardegna un riferimento unico nel panorama dell’artigianato internazionale. Obiettivo della manifestazione ‘Artigiani in aeroporto’, nata in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna, è dare visibilità e lustro al meglio della produzione artigianale regionale e far conoscere arti, mestieri e tradizioni isolane all’ampio pubblico di passeggeri, italiani e stranieri di tante nazionalità diverse, presenti in aeroporto nel periodo prefestivo, facendo vivere a tutti, viaggiatori e visitatori, un’esperienza indimenticabile. ‘Artigiani in aeroporto’ presenta, in una superficie di circa 200 mq al piano Partenze del terminal, un’accurata selezione di 32 maestri artigiani. Sono loro i protagonisti dell’evento in rappresentanza delle varie categorie artigiane (ceramica, tessuti, metalli, gioielli, vetro e pellame) individuate all’interno della Vetrina dell’artigianato artistico – progetto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna – e tutti espongono attualmente nella Boutique ISOLA dell’Aeroporto di Cagliari. Nei due giorni dell’evento, tra le 10 e le 17, gli artigiani avranno ulteriori opportunità per raccontare le proprie creazioni in una delle aree più frequentate del terminal. Perché l’esperienza di passeggeri e visitatori sia più completa e affascinante, gli artigiani vengono affiancati dai maestri di alcuni dei mestieri tradizionali: un torronaio, un casaro, una pastaia, un panificatore, un artigiano che produce ‘sa carapigna’. Le degustazioni di prodotti tipici sardi permetteranno ai visitatori di immergersi nei sapori autentici dell’isola compiendo un vero e proprio viaggio enogastronomico nel territorio. Le dimostrazioni dal vivo e le degustazioni di prodotti locali coinvolgeranno e incuriosiranno viaggiatori e visitatori dell’Aeroporto di Cagliari per tutta la durata della manifestazione, così come le attività di gamification ideate per l’occasione: coloro che parteciperanno potranno diventare ‘Ambasciatori della Sardegna’ e ricevere una delle 100 opere esclusive di artigianato ISOLA.

VOLI RYANAIR A PARTIRE DA 16,99 € PER GENNAIO E FEBBRAIO – Ryanair informa: “Ryanair ha lanciato oggi (18 dicembre) una promozione flash di 48 ore con voli disponibili a partire da soli €16,99 per viaggi tra gennaio e febbraio. Questa promozione a tempo limitato, che termina alla mezzanotte di domani (19 dicembre), offre una serie di destinazioni per soddisfare ogni esigenza grazie al network leader di Ryanair con oltre 235 destinazioni, incluse mete invernali soleggiate, city break e altro ancora”. Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha dichiarato: “Il 2025 è dietro l’angolo e non è mai troppo presto per iniziare a pianificare la prossima vacanza. Il network leader di Ryanair, con oltre 235 destinazioni, offre ai clienti una scelta più ampia alle tariffe più basse, e siamo lieti di lanciare questa entusiasmante promozione di 48 ore a partire da €16,99. La promozione flash di Ryanair è disponibile per la prenotazione ora su ryanair.com fino alla mezzanotte di domani (19 novembre). Non perdete l’occasione”.

BOEING: ALTRI DUE SATELLITI O3b mPOWER COMUNICANO CON SUCCESSO NELLO SPAZIO – Altri due satelliti O3b mPOWER costruiti da Boeing stanno inviando e ricevendo segnali nello spazio dopo il lancio dal Kennedy Space Center, Florida. I satelliti si sono separati dal razzo SpaceX Falcon 9 circa due ore dopo il lancio e si uniranno ai primi sei O3b mPOWER, per migliorare ulteriormente la capacità di SES di fornire connettività affidabile e ad alta velocità agli utenti globali. “Questi satelliti sono i commercial communications satellites più avanzati che abbiamo costruito finora”, ha affermato Michelle Parker, Boeing Space Mission Systems vice president. “È entusiasmante lavorare con SES per mettere in servizio questi satelliti”. L’O3b mPOWER system, la second-generation medium Earth orbit (MEO) constellation di SES, è progettata per trasformare il settore, con terabit-level capacity, roundtrip latency inferiore a 150 millisecondi e disponibilità del servizio senza pari. “O3b mPOWER è la nostra costellazione satellitare più potente, tecnicamente avanzata e flessibile nello spazio”, ha affermato Adel Al-Saleh, CEO di SES. “Man mano che aumentiamo il numero di satelliti nella nostra costellazione, aumentiamo anche esponenzialmente la capacità e l’efficienza della nostra rete. Fin dall’inizio del servizio di O3b mPOWER all’inizio di quest’anno, abbiamo visto come è diventato parte integrante dell’esperienza di connettività dei nostri clienti. Abbiamo anche imparato molto e abbiamo messo a frutto tutte queste intuizioni, mentre progrediamo nel nostro percorso di innovazione per ampliare i nostri servizi e soddisfare anche i requisiti più sofisticati dei nostri clienti”. Boeing supervisionerà i satelliti attraverso test in orbita, prima di una consegna a SES tra circa quattro mesi. “Dal concept alla realtà, progettare e consegnare questa tecnologia unica nel suo genere a SES è stato straordinario”, ha affermato Parker. Dotati di oltre 5.000 digitally formed beams, ciascuno dei satelliti O3b mPOWER è in grado di soddisfare una fulfill dynamic, high-density demand in the air, sea or land, aprendo nuovi casi d’uso per gli utenti SES. Insieme a un’ampia ground infrastructure, il software-driven system consente a SES di soddisfare le esigenze di connettività attuali e future per governi e aziende in tutto il mondo.

RYANAIR RIBADISCE LA POLITICA DI TOLLERANZA ZERO SUL COMPORTAMENTO INDISCIPLINATO DEI PASSEGGERI – Ryanair informa: “Ryanair ha accolto con favore oggi (Mercoledì, 18 Dicembre) la decisione del tribunale di Atene di condannare un passeggero che ha causato disordini su un volo per Atene nel luglio 2020 rifiutandosi di seguire le istruzioni dell’equipaggio. Il passeggero ha ricevuto una condanna a 5 mesi con sospensione condizionale della pena e una multa di 400 euro. Ryanair si impegna a garantire che tutti i passeggeri e l’equipaggio viaggino in un ambiente sicuro e rispettoso, senza inutili interruzioni causate da un numero ridotto di passeggeri indisciplinati. Ryanair adotta una politica di tolleranza zero nei confronti della cattiva condotta dei passeggeri e continuerà a prendere provvedimenti decisi per contrastare i comportamenti indisciplinati a bordo, a favore della stragrande maggioranza dei viaggiatori che rispetta le regole”. Un portavoce di Ryanair ha dichiarato: “La sicurezza e il benessere dei nostri passeggeri e dell’equipaggio sono la priorità assoluta per Ryanair. Per questo motivo, adottiamo una politica di tolleranza zero per contrastare i comportamenti indisciplinati a bordo. Accogliamo con favore la decisione del tribunale di Atene, che dimostra che i pochi passeggeri che causano problemi dovranno affrontare le conseguenze del loro comportamento”.

ANA RICEVE IL RICONOSCIMENTO “BEST WORKPLACE” AI D&I AWARD 2024 – All Nippon Airways (ANA) ha ottenuto la certificazione “Best Workplace” nel D&I AWARD 2024 per il quarto anno consecutivo. Questo premio, sponsorizzato da JobRainbow, Inc., è la più grande certificazione giapponese in materia di diversità, equità e inclusione (DEI). Istituito nel 2021, il D&I AWARD valuta le aziende che operano in Giappone in base a 100 criteri correlati a DEI, concentrandosi su LGBTQ+, genere, disabilità, convivialità multiculturale e assistenza all’infanzia/assistenza. Le iniziative DEI complete di ANA hanno costantemente ottenuto punteggi elevati sin dall’inizio. “ANA Group celebra le nostre iniziative DEI che coltivano leader per una crescita sostenibile, si rivolgono a clienti diversi e incoraggiano i dipendenti a prosperare sul posto di lavoro”, ha affermato Junko Yazawa, Executive Vice President Group CDO (Chief Diversity, Equity & Inclusion Officer), Corporate Communications & Branding. “Questo riconoscimento rafforza la nostra convinzione che promuovere un posto di lavoro inclusivo alimenta innovazione e crescita”. Il 9 dicembre ANA ha tenuto il suo 10° DEI Forum annuale, a tema “Let’s Update!” L’evento, trasmesso online e visualizzato in circa 30 sedi aziendali ANA, ha coinvolto circa 1.400 dipendenti.

DELTA APRE UN NUOVO SKY CLUB A CHARLOTTE DOUGLAS INTERNATIONAL AIRPORT – Delta informa: “A partire dal 18 dicembre, Delta Sky Club aprirà le porte della prima sede in assoluto allo Charlotte Douglas International Airport (CLT), migliorando l’esperienza di viaggio per tutti i clienti Delta che volano da e per la città. Il nuovo Club di oltre 14.000 piedi quadrati, situato al piano mezzanino del Concourse A di CLT recentemente ampliato, può ospitare 246 persone e si affaccia sia sull’aeroporto che sul concourse sottostante. Il design neoclassico trae ispirazione dall’omonima Queen Charlotte e dalla sua influenza duratura sulla moda e l’estetica, con un’enfasi sulla botanica e sui motivi floreali audaci. Con un ampio buffet di cibo, due postazioni per bevande e uno spazio dedicato al silenzio con sei cabine insonorizzate (inclusa un’opzione conforme all’ADA) per lavorare concentrati, il Club è adatto sia ai viaggiatori d’affari che ai turisti”. “È sempre emozionante mettere radici in un nuovo mercato e presentare il Delta Sky Club a un nuovo gruppo di clienti”, ha affermato Claude Roussel, Vice President – Delta Sky Club and Lounge Experience. “Non vediamo l’ora che i nostri ospiti di Charlotte sperimentino i comfort e l’ospitalità che hanno reso i nostri Club così popolari in tutto il paese”. L’apertura del nuovo Club segna un’importante pietra miliare mentre Delta continua a rafforzare la sua presenza a Charlotte. Da CLT, Delta fornisce un servizio giornaliero a sette hub Delta (ATL, DTW, MSP, SLC, BOS, LGA e JFK). Tramite questi hub, i clienti Delta hanno un accesso unico alla maggior parte del vasto network di Delta.

DELTA: I TEAM DELLA COMPAGNIA SONO PRONTI AD ASSISTERE I CLIENTI DURANTE I VIAGGI FESTIVI – Delta prevede di accogliere 9,3 milioni di clienti su oltre 75.000 voli durante la stagione dei viaggi per le vacanze invernali, da venerdì 20 dicembre a lunedì 6 gennaio. “I membri del team in tutta la compagnia aerea si sono preparati per il periodo di viaggio intenso per garantire operazioni regolari, assicurandosi al contempo che i clienti siano preparati a sfruttare al meglio il loro viaggio con facilità. Esperti di 36 dipartimenti si riuniscono ogni giorno nel nostro Operations and Customer Center (OCC), il centro nevralgico di Delta, per prendere decisioni chiave su quasi 5.000 voli giornalieri. Utilizzando l’app Fly Delta, i clienti sono da tempo in grado di tracciare i loro checked bag tags in tempo reale. Giusto in tempo per la stagione, Delta è una delle prime compagnie aeree a integrare la nuova Share Item Location feature di Apple per aiutare a riunire i clienti con i loro bagagli più rapidamente, nella rara situazione in cui un bagaglio è in ritardo o gestito male. I clienti Delta possono ora condividere facilmente e in modo sicuro la posizione di un AirTag or Find My network accessory con il servizio clienti Delta. Questa funzionalità consente agli agenti di vedere la sua posizione in tempo reale, aiutando a riunire più rapidamente i clienti con i loro bagagli”, afferma Delta. “Oltre al tracciamento del bagaglio e all’ID digitale, i miglioramenti all’app Fly Delta renderanno anche più semplice la preparazione del viaggio. I clienti che volano attraverso ATL, DCA, DTW, JFK, LAX, LGA e SLC hanno ancora più opzioni per un viaggio in aeroporto più facile e veloce grazie a Delta Digital ID. Sviluppato in stretta collaborazione con la TSA, Delta Digital ID utilizza il riconoscimento facciale biometrico per eliminare la necessità di un controllo dei documenti effettuato dall’Agente, consentendo ai clienti di muoversi in aeroporto con facilità”, conclude Delta.

F-35: PIU’ DI 100 F-35C SONO GIA’ OPERATIVI – F-35 informa: “L’F-35C porta advanced, long-range 5th Generation strike-fighter capabilities alle portaerei americane. Più di 100 F-35C sono già stati consegnati alla U.S. Navy e al Corpo dei Marines. L’F-35C è il primo stealth fighter della Marina e l’unico 5th Generation, long-range stealth strike fighter al mondo. Con advanced stealth, advanced capabilities and superior range, l’F-35C è il fighter più avanzato ad aver mai operato dal ponte di una portaerei”.

AEROPORTO DI BOLOGNA E HEINEMANN ITALIA INSIEME PER DYNAMO CAMP – Si è svolta oggi nella sala imbarchi dell’area Schengen dell’Aeroporto Marconi di Bologna la cerimonia di consegna dei fondi raccolti da Aeroporto di Bologna e Heinemann Italia a favore di Dynamo Camp ETS. L’iniziativa, partita il 15 novembre e che continuerà per il periodo delle feste di Natale nei Duty Free Heinemann degli Aeroporti di Bologna, Bari e Torino, consiste nella vendita di un simpatico peluche vestito da volontario Dynamo Camp, prodotto in esclusiva per Heinemann, il cui ricavato è stato destinato all’associazione Dynamo Camp ETS. In totale sono stati donati 7.500 euro, oltre che aiutare a divulgare il messaggio e i valori di Dynamo Camp. “Siamo stati felici e orgogliosi di aver potuto anche quest’anno sostenere Dynamo Camp ETS, un’organizzazione che abbiamo a cuore per quello che riesce a fare per i bambini e per le loro famiglie. Per il nostro gruppo la famiglia è un valore essenziale perciò ringraziamo Dynamo Camp per dare anche a noi la possibilità, con un piccolo contributo, di fare insieme la differenza. Con l’acquisto dell’orsetto Dynamico, i clienti hanno contribuito a donare un sorriso e un’esperienza indimenticabile”, afferma Antonio Monti, Head of Operations di Heinemann Italia. “E’ un grande piacere rinnovare anche quest’anno il supporto ed il sostegno a Dynamo Camp e per questo desidero esprimere un sentito ringraziamento ad Heinemann Italia. Iniziative come queste sono centrali nella strategia di sostenibilità di Aeroporto di Bologna e la rendono tangibile e concreta. Il periodo natalizio ci porta per qualche istante a tornare bambini ed è per questo che aver contribuito, attraverso questo un piccolo gesto, al supporto di un’associazione che fornisce un incredibile supporto a bambini affetti da gravi patologie e alle loro famiglie mi rende particolarmente orgoglioso”, ha commentato Nicola Gualandi, Responsabile Retail & ADV Business Development di Aeroporto di Bologna. “Grazie a Aeroporto di Bologna e Heinemann Italia per essere al fianco di Dynamo Camp anche quest’anno, con un’iniziativa dal valore concreto e simbolico”, è il ringraziamento di Mauro Picciaiola, Direttore della Raccolta Fondi di Fondazione Dynamo Camp ETS.

ETIHAD AIRWAYS RAFFORZA IL SUO IMPEGNO IN KENYA CON UN’IMPORTANTE INIZIATIVA EDUCATIVA – Etihad Airways ha annunciato oggi i piani per un’importante iniziativa di sviluppo della comunità a Nairobi, in concomitanza con il lancio del suo nuovo servizio Abu Dhabi-Nairobi. La pietra angolare di questa iniziativa è la creazione dell’Etihad Airways Community Development Centre, incentrato sull’istruzione e l’emancipazione femminile attraverso una partnership strategica con la Amahoro Coalition. Il centro sosterrà le persone provenienti da comunità emarginate e comunità sfollate. Il fulcro dello sviluppo sarà un collegio che accoglierà bambini dalla scuola materna alla sesta elementare. La struttura sarà dotata di dormitori moderni, un asilo nido, una biblioteca, aule ben attrezzate e strutture igieniche complete sia per studenti che per insegnanti. Questo sviluppo rappresenta un passo significativo nel fornire un’istruzione di qualità ai bambini locali. “Questo Community Development Centre incarna il nostro impegno nel creare un cambiamento positivo duraturo nelle comunità in cui operiamo”, ha affermato la dott. ssa Nadia Bastaki, Chief People & Corporate Affairs Officer, Etihad Airways. “Offrendo strutture educative complete e formazione professionale, diamo sfogo all’ambizione e creiamo opportunità per la prossima generazione di prosperare”. Lo sviluppo includerà anche un centro di formazione professionale dedicato alle giovani donne, che offrirà programmi pensati per migliorare l’occupabilità e le competenze imprenditoriali. Questa struttura fornirà formazione pratica e sviluppo delle competenze, consentendo alle partecipanti di costruire mezzi di sostentamento. Isaac Kwaku Fokuo Jr, fondatore e CEO di Amahoro Coalition ha affermato: “Amahoro Coalition, in collaborazione con Etihad Airways, si impegna a un approccio multi-stakeholder per affrontare alcune delle sfide più urgenti del mondo. Concentrandoci sull’emancipazione delle donne attraverso l’istruzione e l’alfabetizzazione digitale, non solo promuoviamo competenze sostenibili, ma consentiamo anche alle persone di assumere un ruolo guida nelle loro comunità. Questa iniziativa rappresenta un significativo progresso nei nostri sforzi per spezzare i cicli di disuguaglianza e guidare la crescita futura. Diamo valore alla nostra partnership con Etihad Airways, un attore proattivo del settore privato, mentre lavoriamo insieme per trasformare l’ambizione in un impatto concreto”. Durante l’annuncio di oggi, i rappresentanti di Etihad hanno incontrato i leader della comunità locale e i funzionari dell’istruzione per delineare la portata del progetto e discutere i piani di attuazione. Lo sviluppo integrerà le risorse educative esistenti a Nairobi, ampliando significativamente l’accesso all’istruzione di qualità e alla formazione professionale nella regione.

GE AEROSPACE INTEGRA GLI AIREON ADS-B DATA IN AIRSPACE INSIGHT – GE Aerospace ha annunciato che integrerà gli Aireon space-based automatic dependent surveillance-broadcast (ADS-B) data in Airspace Insight, una data-driven airspace analytics platform che consente alle compagnie aeree di ottimizzare le rotte di volo e i servizi di manutenzione, identificare le inefficienze e massimizzare gli airspace benefits. Questa integrazione rafforzerà ulteriormente le capacità di Airspace Insight, guidando operazioni più intelligenti e basate sui dati. La rete ADS-B di Aireon fornisce un monitoraggio ininterrotto e in tempo reale della posizione degli aeromobili in tutto il mondo, compresi gli spazi aerei remoti e oceanici in cui la sorveglianza tradizionale è limitata. Incorporando i dati ADS-B di Aireon in Airspace Insight, sviluppato congiuntamente da MapLarge, GE Aerospace offrirà ai propri clienti un livello di dati migliorato per una migliore analisi dei dati di posizionamento degli aeromobili, migliorando la sicurezza del volo e l’efficienza operativa. “I dati ADS-B globali di Aireon offrono un nuovo livello di visibilità alla nostra piattaforma Airspace Insight, aiutando i nostri clienti a ottimizzare le loro operazioni e a prendere decisioni più informate e basate sui dati”, ha affermato Andrew Coleman, General Manager of GE Aerospace, Software as a Service. “Siamo entusiasti di collaborare con GE Aerospace e di vedere i nostri dati ADS-B svolgere un ruolo cruciale nel migliorare la gestione dell’airspace efficiency”, afferma Chris Devlin, Vice President, Product & Strategy of Aireon. “La combinazione dei dati di Aireon con l’innovativo Airspace Insight softwre di GE Aerospace offrirà global airspace analytics capabilities senza pari per compagnie aeree e operatori”.

HIGH PERFORMANCE COMPUTING E INTELLIGENZA ARTIFICIALE: PARTNERHIP TRA LEONARDO E CIRECA – Creare una filiera strutturata di servizi digitali rivolti al sistema industriale nazionale per contribuire allo sviluppo tecnologico in Italia. Questo l’obiettivo della nuova collaborazione tra Cineca e Leonardo, nata nel 2020 con un accordo quadro per lo sviluppo di sinergie comuni nell’ambito di iniziative di ricerca e di innovazione tecnologica. Il Memorandum of Understanding (MoU) è stato firmato dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo, Roberto Cingolani, e la Direttrice Generale del consorzio interuniversitario Cineca, Alessandra Poggiani. “La partnership con Cineca intende rendere più competitivo il sistema produttivo e industriale del Paese attraverso l’utilizzo di infrastrutture High Performance Computing estremamente performanti. Capacità di calcolo e capacità di storage pro-capite sono gli indicatori che oggi contribuiscono a definire al meglio il livello di sviluppo di una nazione al pari, o forse più del PIL”, ha affermato Roberto Cingolani. Alessandra Poggiani afferma: “La missione istituzionale di Cineca come piattaforma strategica nazionale di supercalcolo riguarda anche il trasferimento tecnologico come obiettivo strategico. Siamo convinti che la collaborazione con Leonardo, in un modello virtuoso di filiera che parte dalla ricerca e finisce all’applicazione, si rivelerà particolarmente preziosa per sostenere lo sviluppo economico e l’innovazione nazionale”. Con la nuova partnership, Cineca e Leonardo mettono a disposizione di enti pubblici e privati sia i propri servizi infrastrutturali che il proprio personale altamente specializzato, per lo sviluppo di una delle tecnologie più innovative in campo industriale, cioè l’IA generativa. Quest’ultima utilizza tecniche di Machine Learning e Deep Learning per creare contenuti nuovi e originali a partire dall’apprendimento di serie massicce di dati. In tale ambito saranno fondamentali le capacità di calcolo di Cineca e Leonardo, che dispongono oggi di supercomputer tra i più potenti in Europa e nel mondo: i dati raccolti potranno tradursi in progettazione di prodotti, gestione della supply chain e ottimizzazione dei processi produttivi già in atto. Il MoU, nel dettaglio, prevede che il consorzio Cineca fornirà le proprie risorse computazionali per lo sviluppo di piattaforme integrate a beneficio del sistema nazionale della ricerca, della formazione superiore e dell’istruzione, favorendo il trasferimento tecnologico a supporto dell’utilizzo di tecnologie e competenze HPC da parte delle aziende. Leonardo, dall’altro lato, attraverso le proprie competenze e l’infrastruttura nevralgica di supercalcolo e intelligenza artificiale rappresentata da davinci-1, sarà in grado di tradurre in servizi e applicazioni concrete quanto sviluppato dal Cineca, garantendo alle soluzioni consortili un’impronta industriale e di business, in una cornice di cyber sicurezza, fondamentale per la protezione e la conservazione del dato. Leonardo, inoltre, metterà a disposizione del Cineca la propria capacità di calcolo nelle situazioni in cui il consorzio non dovesse essere in grado di sostenere i carichi di lavoro.

RAYTHEON E URSA MAJOR CONCLUDONO UN FLIGHT TEST DI SUCCESSO – Raytheon, un’azienda RTX, e Ursa Major hanno annunciato che il loro advanced long-range solid rocket motor ha completato con successo un missile flight test per l’U.S. Army. L’esperienza e la competenza combinate delle aziende nell’ingegneria digitale sono state un fattore critico nell’accelerare la progettazione e lo sviluppo di questa capacità trasformativa. Tom Laliberty, president of Land and Air Defense Systems at Raytheon, afferma: “Questa long-range rocket motor technology svolge il ruolo essenziale di fornire precisione a prezzi accessibili, aumentando al contempo la gittata e la sicurezza”. “Il team di Ursa Major ha utilizzato l’additive manufacturing per completare lo sviluppo, la produzione e i test del motore in tempi senza precedenti, con conseguenti quasi 300 static test fires quest’anno”, afferma l’Ursa Major CEO, Dan Jablonskytiri. Raytheon ha selezionato la tecnologia di propulsione avanzata di Ursa Major come fattore chiave per fornire soluzioni a prezzi accessibili per l’ U.S. Army. Nella fase successiva del programma, Raytheon e Ursa Major integreranno miglioramenti nella produzione, che porteranno a ulteriori test di volo nel 2025 e alla qualificazione nel 2026.

DARE IL VIA ALLA PROPRIA CARRIERA IN ROLLS-ROYCE – Rolls-Royce informa: “In Rolls-Royce sappiamo che la dedizione senza pari e la competenza tecnica del nostro personale sono il cuore della nostra attività. Per dare il massimo, dobbiamo garantire che anche tutto il nostro personale possa dare il massimo. E questo inizia dal primo giorno del processo di selezione. Sappiamo che le candidature possono essere scoraggianti. Ecco perché abbiamo apportato alcune modifiche coraggiose ai nostri processi, a partire da subito. Oggi, i candidati che affrontano il processo di candidatura e valutazione in Rolls-Royce possono dare un’occhiata a tutto ciò che verrà loro chiesto in anticipo, nonché a suggerimenti e consigli passo dopo passo per aiutarli nella preparazione. Eliminando le incertezze, i candidati avranno l’opportunità di prepararsi completamente e sentirsi pronti a mostrarci la loro personalità e le loro competenze”. Ellie Long, Global Head of Early Careers, spiega: “È una mossa coraggiosa condividere le domande che poniamo in applications and assessment centres. Non molti altri datori di lavoro lo fanno. Ma ciò che è più importante in Rolls-Royce è che prepariamo le persone al successo. Anche se devono ancora unirsi a noi. Quindi, armati di queste informazioni, speriamo che vi sentiate sicuri di mostrarci cosa avete veramente da offrire”. “Mentre trasformiamo la nostra attività più ampia, stiamo costruendo sulla cura che abbiamo per le nostre persone, sulla nostra profonda integrità e sulla creazione di un senso di appartenenza. Sfruttando l’impegno e la passione delle nostre persone, puntiamo a rafforzare e sfruttare la nostra cultura delle performance, i nostri team e le nostre capacità in tutto il gruppo. I candidati fiduciosi possono ora andare alle nostre careers pages per trovare due preparation guides complete che abbiamo creato per aiutarli a prepararsi per il nostro application and assessment centre: https://careers.rolls-royce.com/united-kingdom/students-and-graduates/preparing-to-apply/“, conclude Rolls-Royce.