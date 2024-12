L’ICAO svela il suo 2026-2050 Strategic Plan: “Safe Skies, Sustainable Future”

L’International Civil Aviation Organization ha lanciato il suo 2026-2050 Strategic Plan, progettato per garantire un safe, secure and sustainable global aviation system, che aumenterà la connettività, guiderà l’innovazione, migliorerà safety and security e darà forma a un futuro ancora più impattante per l’aviazione globale.

Con il tema “Safe Skies, Sustainable Future”, lo Strategic Plan delinea la visione dell’ICAO per i prossimi 25 anni, guidata da tre aspirazioni essenziali:

1. Raggiungere zero vittime da incidenti aerei e atti di interferenza illecita.

2. Raggiungere emissioni di carbonio nette pari a zero entro il 2050 per le international civil aviation operations.

3. Posizionare l’aviazione come parte vitale di un sistema di trasporto globale connesso, accessibile, inclusivo e conveniente, promuovendo lo sviluppo socioeconomico e assicurando che nessun paese venga lasciato indietro.

Il traffico aereo globale continua a crescere oltre i livelli pre-pandemia. Si prevede che il numero di passeggeri salirà da 4,6 miliardi nel 2024 a 12,4 miliardi entro il 2050 e lo Strategic Plan presenta percorsi per rispondere alle opportunità e alle sfide derivanti sia da questa rapida crescita, sia dalle straordinarie innovazioni tecnologiche e operative previste. Si basa sull’eredità dell’ICAO di guidare il quadro giuridico, la pianificazione, la standardizzazione, lo sviluppo delle politiche e le attività di rafforzamento delle capacità dell’aviazione internazionale per affrontare questioni critiche come il cambiamento climatico, l’innovazione e lo sviluppo delle infrastrutture.

“Questo Strategic Plan riflette la nostra visione condivisa per il futuro dell’aviazione. Traccia un percorso in cui l’aviazione continua a guidare la connettività globale, la crescita economica e lo scambio culturale attraverso uno sviluppo sostenibile e inclusivo. Insieme ai nostri Stati membri, stiamo costruendo un aviation system che serva tutti”, ha affermato l’ICAO Council President, Salvatore Sciacchitano, in seguito all’approvazione del piano da parte dell’ICAO Council il mese scorso.

“Questo Strategic Plan è un impegno verso le più alte aspirazioni dell’ICAO e la nostra determinazione pratica a realizzarle”, ha affermato il Secretary General, Juan Carlos Salazar. “Mentre affrontiamo una crescita e una trasformazione senza precedenti nel nostro settore, stiamo fissando obiettivi ambiziosi ma realizzabili che plasmeranno il futuro dell’aviazione, assicurando al contempo che nessun paese venga lasciato indietro”.

Per garantire un allineamento continuo con le mutevoli esigenze del settore dell’aviazione e gli United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), l’ICAO esaminerà e aggiornerà il piano ogni sei anni per incorporare nuove sfide, opportunità e best practice.

Il piano prosegue la missione fondamentale dell’ICAO di connettere il mondo in modo sicuro, protetto e sostenibile, e giunge mentre l’organizzazione celebra il suo 80° anniversario il 7 dicembre 2024. Riconosce inoltre la necessità di abbracciare il ruolo trasformativo della tecnologia nello sviluppo futuro dell’aviazione, garantendo al contempo che le esigenze di tutti gli Stati membri siano soddisfatte.

